Три дела джентльмена с улицы Роз

Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).

Настольное преступление

Глава 1, в которой появляется усатый незнакомец

— Она разве должна так мигать? — спросила Розовая Ручка и покачала пучком из сиреневых и серебристых перьев. — Может, Сосиска ей провод перегрызла?

Такса по имени Сосиска, шустрая и вездесущая, действительно грызла все, что оказывалось на полу, отчего в квартире у Солнцевых в пределах ее роста всегда был идеальный порядок.

— Высота Сосиски — двадцать пять сантиметров и три миллиметра, она до провода не достает, — ответила, не глядя на нее, Линейка. — А вот ты мне мешаешь работать. Сделай-ка пару отрезков в сторону. — И, подвинув Ручку, продолжила замерять фигуры на изрисованном папой Лизы тетрадном листе.

Старый потрепанный томик историй про Малыша и Карлсона аккуратно спустился с полки-надстройки — она стояла прямо на Лизином письменном столе и представляла собой три этажа из аккуратных квадратов, таких же белых, как сам стол и выдвижной ящик под ним. Том медленно зашаркал в сторону колонки, и при каждом движении скотч, которым был несколько раз проклеен его корешок, тихо шуршал.

— Кто эту молодежь поймет, — несколько раз пожал плечами он. — Вот во времена моей молодости совсем все было по-другому. Помню, когда у мамы Лизы появился фильмоскоп…

— Да уже сто раз слышали, — оборвал его Красный Фломастер. — Что с колонкой-то? Она, похоже, того.

В подтверждение его слов умная колонка снова вспыхнула и тут же погасла.

— Вывод один — не такая уж она и умная, — усмехнулся Учебник по Литературному Чтению за второй класс, который до появления на столе колонки считался здесь самым умным.

Официально он жил с другими школьными книгами на верхнем третьем квадрате полки, но в последнее время мама заставляла Лизу читать каждый день вслух и тренироваться для проверки техники чтения в школе. Поэтому Учебник практически все время проводил внизу на столешнице.

— Завидуй молча, — кинул Красный Фломастер.

— Это я, учебник, рекомендованный Министерством образования и Науки Российской Федерации! Завидую какой-то колонке? — прогремел Учебник.

Зеленый Фломастер поднял колпачок из позы «собака мордой вниз», с которой он обычно начинал утренние занятия йогой, и протянул:

— Давайте лучше успокоимся.

Но Учебник уже двинулся в сторону обидчика.

Розовая Ручка взвизгнула и затрясла перьями, Томик «Малыша и Карлсона» отступил назад. В этот момент колонка снова вспыхнула и произнесла:

— Ошиб… ошибка… неизвестная… ошиб…

На рабочем столе воцарилась тишина. Даже Линейка отвлеклась от своей работы:

— Зигзаги-конусы! — нахмурилась она. — Это еще что значит?

— Все очень просто, дорогие друзья, — раздалось вдруг из-за настольной лампы. — Мы с вами имеем дело со злым умыслом.

Все повернулись на голос и уставились на незнакомца. На синей обложке небольшого тома красовалась загадочная надпись «Джентльмен с улицы Роз», а ниже были эти самые кусты роз нарисованы — они слегка загибались вправо и влево в форме пышных усов. От незнакомца пахло свежей типографской краской и новой бумагой, между страницами краснела тонкая атласная ленточка-закладка.

— А вы, простите, кто будете? — нарушил молчание Учебник по Литературному Чтению.

— Мое имя — детектив Маркюль Вуаро! Гроза преступного мира, главный…

— Да, поняли, поняли уже, — перебил Красный Фломастер. — Мама Лизы купила его в книжном и оставила на столе.

— Вы что-то говорили про преступника, — напомнил старый Томик.

Детектив несколькими быстрыми шагами пересек стол и указал на кнопку включения колонки.

— Видите это?

Жители стола переглянулись.

— Под кнопкой застрял инородный предмет. Моя интуиция подсказывает, что это неспроста! — Детектив поднял вверх указательный палец. — Кто-то умышленно вывел колонку из строя.

— Ну и что с того? — подал голос старый Томик. — К чему весь шум? Что нам до куска пластмассы?

— Порча имущества — тоже преступление, — возмутился Маркюль Вуаро.

Он встал в гордую позу и слегка усмехнулся, как всегда делал персонаж его книги, а затем с чувством произнес его коронную фразу:

— И я даю вам свое слово — преступник не уйдет от правосудия!

Глава 2, в которой помогают шагнуть навстречу опасности

Детектив скрестил руки на груди и посмотрел на остальные предметы.

— Итак, что мы имеем?

Он прошел по белой столешнице в сторону принтера, затем вернулся обратно, обогнув гору разноцветных обрезков.

— Орудием преступления наверняка послужил пистолет.

— Какой пистолет? — испугалась Розовая Ручка.

— Пистолет, как в моей истории!

— Это точно был не пистолет, — констатировал Учебник по Литературному Чтению.

Маркюль Вуаро задумался на секунду, а потом воскликнул:

— Тогда отравленный кинжал!

— Очень маловероятно, — снова отозвался Учебник.

— Что ж. — Детектив наконец подошел к колонке. — Ага! Орудие преступления — это тонкий светлый предмет под кнопкой включения! Предмет, похожий на…

— На бумагу, — сказал Красный Фломастер.

— Совершенно точно, на бумагу! — обрадовался детектив. — Я так и думал! Итак, бумага. Наверняка отравленная!

— Не смешите мои деления, — на секунду оторвалась от работы Линейка. — У нас тут нечем травить.

Детектив остановился и задумался.

— Что ж. Тогда просто бумага. И из этого следует…

Он замолчал и стал накручивать на палец свою красную закладку-ленточку.

— Что преступником может быть кто угодно, — закончил за него Учебник по Литературному Чтению. — Потому что Лиза с завидным постоянством оставляет на столе обрезки бумаги и черновики. Вот, полюбуйтесь.

Он указал на разноцветную горку.

— Это она вчера делала аппликацию для школы.

— Хм, да… Это верно, верно, — протянул Маркюль. — Тогда будем искать, у кого имелся мотив! — вспомнил он. — Мотив — это ключ к загадке!

— Кто-кто? — скривился Красный Фломастер.

— Не кто, а что, — закатил глаза Учебник по Литературному Чтению. — Это значит, кому колонка могла помешать.

Розовая Ручка, поблескивая стразами на тонких боках, сделала шаг вперед.

— Никто не желал ей зла, — захлопала она своими длинными ресницами. — Мы здесь живем очень дружно.

— Снимите розовые очки, — усмехнулся Учебник. — Колонку все терпеть не могут!

— Какие очки? — почесал колпачок Красный Фломастер, а Учебник продолжил:

— Вот ты, Ручка. Завидуешь, что колонка умеет менять цвета, а ты пишешь только розовым.

Ручка опустила глаза.

— Или фломастеры. Лиза за последнюю неделю ни разу не села рисовать.

— Ты на что намекаешь? — вскинулся Красный Фломастер, а Зеленый тут же возразил:

— Не надо ссориться, не нужно настраиваться на негатив.

— А что, фломастеры, — вспомнил Красный. — Почему все забыли про Линейку? Колонка ей работать мешала.

Жители стола как один уставились на Линейку, которая, не обращая внимания на споры, продолжала делать замеры, лишь изредка останавливаясь и подсчитывая что-то в уме.

— Мадемуазель Линейка, — обратился к ней детектив. — У нас есть основания полагать, что вы — преступница!

Линейка подняла на него взгляд и вздохнула:

— А мне, знаете ли, параллельно. У меня на всякие там колонки нет ни сантиметра времени. Мы с Простым Карандашом уже неделю работаем от зари до зари, от периметра до окружности — делаем для папы Лизы чертежи. А сегодня утром, стоило мне прилечь, Карандаш исчез, и теперь я не успею все сделать вовремя!

— Знаете что, — вдруг подала голос Ручка.

Она стояла рядом с колонкой и разглядывала торчавший из-под кнопки обрывок.

— А там ведь что-то написано…

Фломастеры, Учебник и Маркюль тут же окружили колонку.

— Это верно, — кивнул Учебник. — Похоже на букву «зэ» или «тройку».

— А вдруг это… — затряслась Ручка и покачнулась.

— Тот, у кого много бумаг с цифрами и буквами, — закончил за нее Учебник, понизив голос.

— Назовите имя негодяя, и я тут же призову его к ответственности! — воскликнул детектив, но на него зашикали со всех сторон.

Даже дерзкий Красный Фломастер с опаской посмотрел куда-то вниз и сказал тихо:

— С ним надо быть начеку. Настоящий псих.

Маркюль Вуаро нахмурился и обвел окружающих взглядом.

— Видите ли, — вздохнул Учебник. — Раньше Канцелярский Нож во всем помогал папе Лизы. Он и из картона вырезал, и из пленки специальной клеящей… Вся работа была на нем. А потом у папы Лизы появился специальный принтер.

— Он и со мной-то чертит теперь только наброски, — вставила Линейка. — По старой привычке. Остальное — на компьютере.

— И Канцелярский Нож так и не смог пережить этот удар, — сказал Томик «Малыша и Карлсона», который до этого молча наблюдал за происходящим. — Сказал, что его предали, и ушел. Это, знаете ли, очень непросто — найти свое место в мире, который постоянно спешит вперед.

— От него что угодно можно ожидать, — тихо сказала Розовая Ручка. — Но вы-то с ним поговорите.

Все уставились на Маркюля Вуаро.

— Я? — опешил детектив.

— Точно! — воскликнул Красный Фломастер. — Это по-любому Канцелярский Нож! Уж вы-то ему зададите жару.

Жители письменного стола одобрительно зашумели.

— Конечно, — неуверенно ответил детектив. — Давайте его позовем.

— Позовем? — усмехнулся Красный Фломастер. — Да его уже больше года никто не видел.

— Но вы не переживайте, — сказала Розовая Ручка. — Мы знаем, где он живет. Вам только нужно спуститься в Темный ящик.

— Темный ящик? — округлил глаза Маркюль.

Жители стола подвели детектива к краю, затем Линейка свесилась вниз и схватилась за выпирающую ручку. Учебник по Литературному Чтению и Красный Фломастер дружно подтолкнули ее, но выдвижной ящик не поддался. Тогда подналегли остальные, и ящик стола наконец отъехал на несколько сантиментов.

— Вам туда. — старый Томик указал на темную мрачную щель.

Маркюль неуверенно заглянул внутрь.

— Настраивайтесь на позитив, посылайте ему лучики добра! — подбодрил его Зеленый Фломастер.

Детектив снова посмотрел вниз и в нерешительности занес ногу над краем столешницы. В этот момент несколько пар рук помогли ему бесстрашно шагнуть навстречу опасности.

Глава 3, в которой появляется тот, кто «способен на все»

Ящик оказался глубже, чем казалось снаружи, и Маркюль пролетел расстояние почти в два своих роста, прежде чем приземлился на что-то пружинистое и скользкое. Он посмотрел под ноги — в подложке от бумаги для принтера лежали разноцветные обрезки пленки-самоклейки. Треугольники, кружочки, буквы… В небольшом серебряном квадрате детектив увидел косое отражение своего испуганного лица.

Маркюль отклеил от ноги красный ромб и с опаской посмотрел вглубь ящика. Там было темно, в беспорядке лежали старые чертежи вперемешку с набросками и кусками картона. На большинстве листов были буквы и цифры, так что любой из них мог быть использован как орудие преступления. Повторяя себе, что он — представитель закона и ему нечего бояться, Маркюль осмотрел ближние из бумаг и, к своему облегчению, не нашел ни одной подходящей.

Сделав пару шагов, детектив наткнулся на циркуль и старый, затвердевший от времени ластик. Он попытался растолкать их и спросить, где найти Канцелярский Нож, но они спали так крепко, что даже не пошевелились во сне, — значит, рука человека не касалась их уже очень давно, возможно, несколько лет.

— Мсье Канцелярский Нож, — позвал детектив, и его голос зазвучал неестественно высоко, будто он собрался распеться.

Раздвигая бумаги, Маркюль стал медленно пробираться вглубь ящика. Вдруг он явно ощутил на себе чей-то взгляд. Том попытался повернуться, но в этот момент тонкое лезвие коснулось его обложки.

— Стой. Где. Стоишь. — За спиной у детектива раздался холодный, как металл, голос, от которого у Маркюля по страницам пробежал мороз.

— Я всего лишь…

— Молчать, — отрезал Канцелярский Нож. — Один лишний звук — и от тебя останутся жалкие клочки.

Маркюль зажмурился и притих, Канцелярский Нож тоже не говорил ни слова. Так они простояли несколько минут, пока Нож наконец не подал голос:

— Я знаю, о чем ты думаешь. Но я не трогал колонку. И поэтому я сейчас медленно уберу лезвие, и мы поболтаем.

За спиной у детектива раздался щелчок, затем еще три один за другим.

— Иди вперед, только без резких движений.

Когда Маркюль прошел больше половины ящика и сделалось совсем темно, сбоку от него вдруг включился свет — он шел от маленького беспроводного ночника-уточки. В этой части ящика вместо бумаг лежали одна на другой объемные фигуры из картона и самоклеящейся пленки: домики с детально выполненными окошками и дверьми, многоугольники, буквы, мебель.

— Впечатляет? — спросил Канцелярский Нож.

Он вышел вперед, и детектив наконец смог разглядеть того, кто, по словам обитателей, стола, «был способен на все». Нож был ростом ниже, чем детектив, с прочным корпусом из яркого желтого пластика. Но несмотря на жизнерадостный цвет нового знакомого, Маркюль еще явственнее почувствовал, что с ним лучше не связываться: сверкнувшее идеально острое лезвие было тому лучшим подтверждением.

— Вы сами сделали? — Маркюль надеялся, что разговор о фигурах хоть немного разрядит обстановку.

— Это еще ерунда, — горько усмехнулся Нож. — Видел бы ты, какой я однажды вырезал макет города. Но это все равно уже в прошлом. Давай к делу. Они сказали тебе, что это я испортил колонку?

Детектив нехотя кивнул.

— Так вот передай им, что не получится спихнуть на меня вину. Обратил внимание, с каким трудом открылся ящик. Он заедает уже больше месяца, и открыть его можно только снаружи. Я не могу выйти сам, даже если захочу.

— Ну что ж, спасибо за уделенное время. — Маркюль сделал два небольших шага к выходу.

— Торопишься? — усмехнулся Канцелярский Нож. — Не хочешь, чтобы я рассказал, что знаю?

— Но вы ведь были в ящике? — нахмурился детектив.

— И здесь прекрасная слышимость, — ответил Нож с улыбкой. — Я не видел преступника, но я его слышал. Садись.

Он указал на большой картонный диван, и Маркюль послушно сел.

— Колонку испортили утром, — заговорил Нож.

— Почему вы в этом так уверены?

— Потому что в последний раз она работала вечером — Лиза слушала перед сном сказку. Ночью шуршали бумаги и тихо стучали — думаю, это работали Линейка с Простым Карандашом. К Колонке они не подходили. Утром у стола был папа Лизы, но он приблизился всего на пару секунд и к другой стороне. Зато после него кое-кто ходил к колонке…

Маркюль весь напрягся, и Канцелярский Нож это явно забавляло. Он выждал еще несколько секунд, а затем продолжил:

— Я слышал троих. Сначала — тихие глухие шаги и шелест. Через некоторое время — цокающий звук.

— А третьи?

— Шорох у принтера.

— У принтера? — удивился детектив. — Но это далеко от колонки.

— Далеко, — согласился Нож. — Но та, что живет у принтера, могла видеть преступника.

— Разве там кто-то живет? — усомнился Маркюль.

— Будь уверен.

Детектив задумчиво провел рукой по своим усам-кустам на обложке и поблагодарил Нож. Тот взял несколько разноцветных кубов и прямоугольников и подложил их у щели, чтобы Маркюль смог выбраться наружу.

— Передавай Линейке привет, — сказал на прощание Нож, но тут же добавил: — Хотя нет, не стоит.

Он развернулся, сверкнул лезвием и исчез в глубине ящика.

Глава 4, в которой за принтером кто-то живет

Наверху Маркюля встретили как героя.

— Я же говорил — зададите ему трепку, — похлопал его по обложке Красный Фломастер.

— Ну, в общем, — замялся Маркюль и быстро перевел тему разговора: — Кто живет за принтером?

Розовая Ручка удивленно качнула перьями:

— А с чего вы взяли…

— Не морочь ему голову, — перебил Красный Фломастер. — Сама ведь говорила, что она может жить там.

— Но ее уже полгода никто не видел, — возразил Томик «Малыша и Карлсона».

— Разрешите мне внести ясность, — обратился Учебник по Литературному Чтению к детективу. — Речь идет о Шпионской Ручке — подарке от дедушки на Лизин день рождения. У нее и исчезающие чернила, камера и фонарик. Только вот из-за истории с исчезающими чернилами и пропавшей вместе с ними проверочной работы Лизе запретили носить ручку в школу.

— И после этого она исчезла, — закончил за него Зеленый Фломастер.

Маркюль задумался, но его мысли прервал непонятный звук.

— К-ка… к-ка…

Жители стола стали крутиться по сторонам. В этот момент колонка вспыхнула и зазвучала громче:

— Кар… кар… кар…

Детектив бросился к ней, но она еще раз вспыхнула и затихла.

— Может, колонка запомнила что-то о преступнике? — тихо предположила Розовая Ручка.

Детектив вместо ответа накручивал на палец свою закладку-ленточку, от чего она стала похожа на макаронину-спиральку.

— Есть только один способ все узнать, — наконец сказал он и двинулся к дальней части столешницы.

Все, кроме Линейки, поспешили за ним. Она на секунду отвлеклась, пробормотала в очередной раз, что ничего не успевает, и снова уткнулась в работу.

Черный блестящий принтер возвышался на белом столе, как неприступная башня. Рядом стояла коробка с бумагой и запасным блоком чернил, на крышке принтера лежало несколько черновиков с Лизиным школьным докладом.

— Мадемуазель Шпионская Ручка, — подал голос детектив. — Нам нужно задать вам несколько вопросов. Речь идет о преступлении!

Никто не откликнулся.

— Ее, может, там вообще нет, — сказал старый Томик. — Знаете, что я вот тут вспомнил? Когда Лизина бабушка была маленькая, ей тоже подарили…

— Поторопитесь, вы меня отвлекаете, — крикнула Линейка. — У меня еще работа, а вы ни на сантиметр не продвинулись.

— Мадемуазель, — повторил детектив, но в этот момент кто-то ответил прямо у него за спиной:

— Говорите быстро, за мной могут следить.

Маркюль Вуаро повернулся на голос, но его обладательница резко дернулась в сторону, сделала тройной кувырок и запрыгнула на принтер.

— Скажите, что вы делали сегодня…

— …в семь пятнадцать утра, когда вывели из строя колонку? — закончила за него Шпионская Ручка, резко пригнулась и скатилась за коробку с бумагой.

— Откуда вы знаете? — изумился детектив.

— Я за всеми тут слежу, — раздался голос Ручки у Маркюля за спиной, так что он подпрыгнул от неожиданности. — Было темно, и я заметила на столе какое-то движение, хотя обычно все в это время спят.

Шпионская Ручка надела темные очки и оглядела комнату.

— Все чисто, — кивнула она.

— Что чисто? — не понял Красный Фломастер.

Ручка продолжила:

— Я включила камеру и стала снимать.

Она нажала на кнопку у себя на колпачке, и на белой поверхности стола появилось изображение. Все затаили дыхание. В темноте было заметно движение рядом с колонкой, затем та странно вспыхнула, и рядом с ней что-то блеснуло. В следующий момент отворилась дверь в детскую, раздался лай, и запись закончилась.

— И все? — поднял брови Красный Фломастер.

— Потом зашла мама Лизы с Сосиской. Она сделала семь шагов по диагонали и положила на стол книгу.

— Все верно, — подтвердил детектив. — Это был я.

— Затем забрала чертежи Лизиного папы и сделала шесть шагов обратно. Мама была одета, чтобы отправиться с Лизой на прогулку. Собака тоже была одета, она дважды тявкнула и один раз прыгнула, — закончила Шпионская Ручка.

— А Простой Карандаш вы случайно не видели? — с надеждой спросила Линейка, которая все-таки присоединилась к остальным.

Шпионская Ручка сдвинула брови и задумалась.

— Нет, — наконец сказала она и резко обернулась в сторону прихожей: — Мне пора, они вернулись.

Она сделала сальто назад и скрылась за принтером. А через секунду послышался звук ключа, и за дверью раздался лай Сосиски.

Глава 5, в которой на помощь приходит Изольда

Маркюль схватился за голову и стал ходить взад-вперед по столу.

— У меня осталось совсем мало времени, чтобы решить это дело, — бормотал он. — Скоро мама Лизы заберет меня со стола.

— Может, вам расслабиться и послушать свой внутренний голос? — предложил Зеленый Фломастер. — Отвлечься.

— Точно! — воскликнул детектив. — Послушать! Канцелярский Нож говорил про цокающий звук. Шпионская Ручка сказала, что рядом с колонкой что-то блеснуло… Что это могло быть?

Он внимательно обошел колонку по кругу, а затем слегка уперся в нее и сдвинул ее в сторону.

— Ага! А это что?

Под колонкой виднелась еле заметная розовая линия.

Все обернулись на Розовую Ручку, которая округлила глаза и затрясла перьями.

— Это не то… я не…

— Буду прямолинейна, — сказала Линейка, — только Розовая Ручка у нас блестящая.

И она выразительно посмотрела на ее стразы.

— Значит, это вы ходили к колонке утром? — строго спросил детектив.

— Я только хотела посмотреть, как она светится… А она раз — и вспыхнула! И я так испугалась!

Потом она вдруг сложила руки на груди и обратилась к Томику историй про Малыша и Карлсона:

— Скажите, что я ее не трогала! Вы ведь все видели!

— Ну да, — неуверенно закивал он. — Не трогала.

— Секундочку, мсье, — нахмурился детектив. — А вы что там делали?

— Так я это, — сказал Томик, — мне не спалось. Бывает у меня такое, возраст все-таки…

— То есть вы были там, а значит, видели, куда скрылся преступник, — стал наступать на него детектив. — И теперь его покрываете!

— Вы знаете, кто преступник? — взвизгнула Розовая Ручка.

— О да, я догадываюсь, — продолжал наступать Маркюль. — Кто-то, кто загадочным образом исчез утром! Кто-то, кто начинается на «кар»!

Старый Томик испуганно попятился к краю стола.

— Было темно…

Вдруг его правая нога соскользнула со столешницы, и он с грохотом полетел на пол.

— Гав-гав! — тявкнула Сосиска, услышав звук.

— Спасите его! — вскрикнула Розовая Ручка.

Но Сосиска уже ворвалась в комнату. С радостным визгом она бросилась на Томик «Малыша и Карлсона» и впилась в переплет зубами.

— А-а-а! — закричал Томик.

Темный силуэт промелькнул между испуганными жителями стола, и вот Шпионская Ручка, сделав тройное сальто, уже прыгнула таксе на спину. Сосиска от неожиданности взвизгнула и выпустила добычу из пасти. Она стала крутиться на месте и брыкаться и на третьем повороте все-таки скинула Шпионскую Ручку на пол.

Собака бросилась к ней, но та ловко уворачивалась от лап и зубов. Наконец Сосиске надоело гоняться за Шпионской Ручкой, и она снова развернулась к Томику «Малыша и Карлсона».

— Рррр, — зарычала такса.

— Нет! — закричали на столе.

— Именем закона — фу! — приказал Маркюль.

Но Сосиску было не остановить. Она радостно тявкнула и облизнулась, и в этот момент вдруг раздался странный звук. Сначала он походил на треск, а затем на всю комнату сработала полицейская сирена.

Сосиска в ужасе подпрыгнула на месте и ринулась к выходу. Она убегала так быстро, что на повороте в спальню несколько раз забуксовала лапами и чуть не врезалась мордой в угол.

А сирена все продолжала выть, и обитатели стола в изумлении уставились на колонку, которая издавала этот звук.

Вбежала мама Лизы. Она зажмурилась и стала жать на кнопку выключения, пока не заметила торчащий оттуда обрывок бумаги. Своими длинными ногтями она ловко подцепила край, и раз — колонка наконец замолчала.

— Придет со школы, заставлю убраться, — покачала головой мама, глядя на гору обрезков и валяющиеся на полу книгу и Шпионскую Ручку.

Она быстро положила их на стол и вышла из комнаты.

Томик «Малыша и Карлсона» осторожно приподнялся и ощупал переплет — на нем остались следы от Сосискиных зубов.

— Как вы это сделали? — спросил он, кивнув на колонку.

— Да, в общем, никак, — развел руками Учебник по Литературному Чтению. — Мы тут ни при чем.

Все снова уставились на колонку, и в этот момент на ее сером боку высветились два глаза.

— Вы в порядке? — заговорила она.

Старый Томик настолько удивился, что не сразу сообразил, что колонка обращается к нему.

— Вы что, живая? — наконец выдавил он вместо ответа.

Колонка робко моргнула.

— И вы слышали, что мы про вас говорили? Мы ведь не знали… — пролепетала Розовая Ручка. — Вы так красиво светитесь, правда!

Колонка совсем смутилась и покраснела.

— Нужно было сразу сказать. Но я тут всем мешала… И решила, что вы не захотите со мной общаться.

Воцарившееся молчание нарушил старый Томик. Он сделал тяжелый вздох и сказал:

— Я ведь уже шестьдесят шесть лет читаю истории про Карлсона в этой семье. И Лизиной бабушке читал, и маме, и сестре ее, и племянникам. А тут появились вы… Вы простите меня когда-нибудь?

Он нервно перебирал пальцами свои страницы.

— Я бы никогда не причинил вам вреда, если бы знал, что вы живая!

— Ничего не понял, — сказал Красный Фломастер.

— Так это были вы? — воскликнул детектив Маркюль Вуаро, но тут же попытался скрыть свое удивление и сделал умное лицо, чтобы ни у кого не возникло сомнений: он с самого начала знал, что Томик — преступник.

Вместо ответа Томик поднял со стола обрывок бумаги, который мама Лизы вытащила из-под кнопки. Внизу третьей страницы не хватало как раз такой формы уголка.

— Святые угольники! — воскликнула Линейка. — Так вот что за «кар» пыталась сказать колонка! «Карлсон»! «Малыш и Карлсон»!

Томик историй совсем сник.

— И несмотря на это вы, дорогая колонка, меня спасли…

— Вообще-то, — сказала она и под глазами высветилась робкая улыбка, — меня зовут Изольда.

Глава 6, в которой действуют не по инструкции

Вечером мама проверила у Лизы домашнее задание и заставила ее навести на столе порядок. Все это время Сосиска ходила туда-сюда и изредка вставала на задние лапы в надежде, что ей все-таки перепадет добыча. Когда мама раскладывала на столе папины чертежи, из них вдруг выкатился на пол простой карандаш.

— Вот он где, — сказала мама, в последний момент выхватив карандаш прямо у Сосиски из-под носа. — А папа его искал.

Она положила карандаш к линейке и стала расплетать Лизе длинные светлые косы.

— Мам, включи сказку про Карлсона.

— Почитай «Малыша и Карлсона», — скомандовала мама колонке, но ответа не последовало.

— Почитай «Малыша и Карлсона»! — повторила мама громче, а затем подошла и стала проверять зарядку и кнопки. — Странно, только что ведь работала.

Она поставила колонку на место.

— Папа завтра посмотрит в инструкции.

— Почитай тогда ты, — попросила Лиза.

Лиза устроилась на кровати и закрыла глаза, а мама достала с полки томик историй про Малыша и Карлсона. Она аккуратно провела ладонью по потрепанной обложке и с улыбкой вспомнила, как в детстве мама также читала ей, сидя в кресле у кровати.

— На какой главе мы остановились?

Когда дочь заснула, мама положила томик на стол. Краем глаза она заметила, что колонка моргнула. Она повернулась проверить, но все было по-прежнему. И все-таки мама готова была поклясться, что видела, как колонка подмигнула старой книге.

— Показалось, — подумала она вслух. — Надо еще раз прочесть инструкцию.

Мама Лизы в предвкушении потянулась за своим детективом. Уселась на кресло, пододвинула настольную лампу. Вытащила из-под принтера шпионскую ручку — Лиза постоянно кладет ее в разные места. Поправила выдвижной ящик. В последнее время он что-то заедает, да и вообще пора бы там навести порядок. Сдать в переработку ненужные чертежи, объемные фигуры можно отнести в кабинет математики в Лизиной школе. Да, и нож канцелярский наверняка валяется где-то там. Он бы ей очень пригодился на кухне — ножницами неудобно распаковывать товары в коробках из интернет-магазинов.

Мама поудобнее устроилась на кресле. Итак. Страница тридцать пять.

«Тогда будем искать, у кого имелся мотив! — объявил детектив. — Мотив — это ключ к загадке!»

Однажды в темной-темной библиотеке

Глава 1, в которой джентльмен оказывается среди дам

Маркюль слышал, как яростно хлестал дождь по лобовому стеклу машины. Он с ужасом представал, что может сотворить хотя бы пара таких капель с его красивыми белоснежными страницами, с прекрасными кустами роз на обложке, образовывающими по форме усы… Поэтому когда мама Лизы наконец припарковала машину и убрала его в полиэтиленовый пакет, он выдохнул с облегчением.

Мама Лизы быстро пробежала к белому входу, сдала пальто гардеробщице с длинными седыми волосами, собранными на макушке как калач, и вошла в просторное помещение с высоким потолком. Сквозь прозрачную пленку пакета детектив разглядел, что оно очень похоже на книжный магазин, из которого Маркюля Вуаро принесли неделю назад. Тот же лабиринт светлых деревянных стеллажей, уставленных разноцветными томами, похожие скамейки и пуфы вдоль стен. Только вот когда мама Лизы все-таки достала его из пакета, он сразу ощутил, что здесь совсем другой запах — чуть сладковатый, с ярко выраженными нотками пыли и старой бумаги. «Располагает к размышлениям», — отметил про себя Маркюль.

Мама Лизы тем временем поставила его на кафедру выдачи книг. Она, придерживая томик пальцами как раз так, что детектив мог видеть все, что происходило вокруг, обратилась к молодой особе с тщательно уложенными белыми локонами и длинными бледно-розовыми ногтями:

— Здравствуйте, а Галина Викторовна сегодня будет?

— Мама на больничном, — буркнула особа. — Я за нее.

— А. — Мама Лизы на секунду растерялась. — Ну я тогда вам отдам. В подарок библиотеке.

Девушка посмотрела на детектив, слегка повела одной бровью и небрежно махнула рукой на коробку у кафедры.

— Но здесь написано «Для базы отдыха “Веселая березка”»! — возмутилась мама Лизы. — Там какое-то старье! Кто вообще читает на базе отдыха?

Особа равнодушно пожала плечами и кивнула на журнальный столик на входе — он был завален потрепанными и пожелтевшими от времени книгами.

— Тогда туда. Там книги оставляют. Кто хочет, тот берет.

— Нет-нет, вы не поняли. Это не просто ненужная книга. Она новая и очень интересная. Галина Викторовна просила… Книга дорогая, — добавила мама Лизы для убедительности.

Временная библиотекарь вытянула губы уточкой и вздохнула, но все же взяла детектив и положила его на свой стол. Маркюль Вуаро поморщился: от рук девушки пахло чем-то приторно-цветочным, розовые ногти неприятно стукнули по обложке.

— Брать что-нибудь будете? — спросила она без энтузиазма.

Когда мама Лизы ушла, девушка достала из кармана телефон и принялась быстро-быстро тыкать в экран пальцами, а Маркюль тем временем слегка приподнялся и огляделся. Справа лежало несколько тонких белых книжечек с именами, адресами и телефонами на обложках. «Формуляр читателя», — прочел детектив. Он мельком заглянул в один, который почему-то лежал отдельно и особенно сильно пропах цветочным ароматом. Почерк был неразборчивый. Маркюль только в последней строчке угадал рядом с вчерашней датой название книги, которая стояла как раз напротив него в книжном магазине.

Затем детектив осторожно повернулся налево — эта часть стола была покрыта стеклом, под которым лежали разноцветные бумажки. Расписание каких-то творческих встреч, номера телефонов… Единственное, что показалось Маркюлю интересным, — это большой лист с написанными от руки названиями книг. Многих из них детектив знал еще из магазина. Может, он встретит кого-нибудь из знакомых?

От внезапного звонка телефона детектив чуть было не подскочил, но быстро лег и принял обычный для человека книжный вид. Что, впрочем, было не обязательно: библиотекарь не обращала на происходящее вокруг никакого внимания. Она посмотрела на экран, снова сделала уточку и нехотя ответила на звонок.

— Да, мам. Все хорошо. Все у меня в порядке с настроением. — Она закатила глаза. — Конечно, я все записываю. И сразу раскладываю по местам. — Девушка бросила взгляд на высокую стопку на углу стола. — Лечись. До вечера.

Временная библиотекарь положила трубку и потянулась за Маркюлем Вуаро.

— И куда его? — Она повертела его в руках, задумчиво искривив малиновые губы. — «Джентльмен с улицы Роз». Сюда, значит.

Девушка быстрым движением руки пихнула детектив на полку обложкой вниз.

Маркюль Вуаро терпеливо выжидал, когда ногтистая библиотекарь отойдет от стеллажа. Все это время до него доносилось сдержанное хихиканье. Наконец он встал и поймал на себе с десяток любопытствующих и смущенных взглядов. Детектив поправил красную ленточку-закладку и первым нарушил молчание:

— Прекрасные дамы, мое почтение. Мое имя Маркюль Вуаро.

Книги тут же зашелестели страницами и попрятались, лишь одна из них осталась на месте. Ее обложка цвета красного дерева была украшена изящными завитушками, золотые буквы названия поблескивали в свете лампы. Сделав шаг вперед, она протянула Маркюлю руку для поцелуя. В другой она сжимала небольшую квадратную закладку, которой обмахивалась, как веером.

— Мисс Элизабет, — представилась книга. — Вот уж не ожидала увидеть джентльмена в подборке «Лучшие романы о любви».

Детектив изумленно уставился на новую знакомую. Он тут же все сложил — его название, пышные розовые кусты на обложке… Библиотекарь решила, что он — любовный роман!

Книга наблюдала за ним с еле заметной усмешкой.

— Да вы не волнуйтесь так, мистер Вуаро! Библиотека закрывается через три часа. Мы поможем вам найти нужную полку. — Мисс Элизабет продолжила: — Пока позвольте познакомить вас с моими соседками. Красавица Анжелика, Мэгги, наша скромница Джейн…

— Смотрите, смотрите! — зашептали кругом. — Это он!

К кафедре выдачи книг приближался молодой человек с пышной золотистой шевелюрой и голубыми глазами цвета бескрайнего загадочного моря. Его невысокая фигура тоже начинала стремиться к бескрайности, отчего пуговицы на синей рубашке каждый день были вынуждены бороться за право остаться на своем месте. В руках он нес черный зонт-трость, который оставлял за собой тонкую мокрую дорожку.

— Он снова пришел, — пролепетала тоненькая книжка в нежно-розовой обложке.

С приближением незнакомца обложка становилась все розовее.

— Сейчас вы увидите фокус, — сказала мисс Элизабет. — Считайте до трех. Один, два…

— Дмитрий Данилович, снова вы!

Недовольную ногтистую девушку словно подменили. Она задвинула под стопку формуляров телефон, одной рукой откинула с лица локоны, а другой схватила книгу.

— Не ожидала вас увидеть сегодня!

— Но на всякий случай надела платье его любимого цвета, — улыбнулась мисс Элизабет.

— Вам так идет это фиалковое платье, Катенька, — сказал молодой человек.

Он опустил глаза на книгу у нее в руках.

— «Ромео и Джульетта»! Вам нравится?

Катенька очень энергично закивала.

— Просто без ума!

— А откуда он возьмется, — шепнула мисс Элизабет Маркюлю. — Она прочла только краткое содержание.

— Обожаю читать! Это так… — Девушка никак не могла подобрать нужное слово и, чтобы заполнить паузу, энергично хлопала ресницами.

— Ужасно, — покачала головой мисс Элизабет.

— Прекрасно! Совершенно с вами согласен! Знаете, я иногда настолько влюбляюсь в книгу, — Дмитрий Данилович говорил все громче и громче, — что начинаю ревновать!

Катенька засмеялась.

— Хочу сжечь ее, чтобы она больше никому не досталась!

— За порчу книг — штраф и исключение из библиотеки, — раздался из холла гнусавый голос гардеробщицы с калачом на голове.

Катенька встрепенулась и постаралась сделать деловой вид.

— Снова хотите подарить книги библиотеке? Или сегодня останетесь в читальной зоне? — спросила она с надеждой.

— В такую погоду лучше места не найти, — ответил Дмитрий Данилович.

Мисс Элизабет снова повернулась к Маркюлю и собралась что-то сказать, но внезапно за окном взвыл порыв ветра, а затем в библиотеке стало так темно, будто все вокруг залили типографской краской. Катенька ойкнула.

— Не на шутку разбушевалась погода, — раздался голос Дмитрия Даниловича. — Я подожду в читальной зоне.

— Вам посветить? — спросила библиотекарь.

— Вы, Катенька, сами как свет в конце тоннеля, — ответил молодой человек и наверняка обворожительно улыбнулся, но в темноте улыбка пропала зря.

Дмитрий Данилович направился в сторону читальной зоны, Катенька нащупала на столе телефон и зацокала за ним следом. В зале стало тихо, только барабанил в окно дождь да слышалось из холла, как пытается дозвониться до аварийной службы гардеробщица.

— Сегодня мы точно не сможем отвести вас к детективам, — сказала Мисс Элизабет. — Такая темнота из-за бури. Теперь только утром. К тому же, кто знает, может, вас вообще поселят на выставочный витраж?

Маркюль нахмурился:

— Не слышал о подобном.

— О, — изумилась мисс Элизабет, — любая книга мечтает попасть на него, а вы и не слышали? Он вон там.

Она указала куда-то в темноту.

— Туда берут только самые популярные книги. За ними читатели, бывает, в очереди записываются. Высший свет…

В этот момент наконец включился свет, такой яркий, что Маркюль Вуаро на минуту зажмурил глаза. А затем тишину абонемента прорезал отчаянный крик:

— На помощь! Помогите! Они убили его! Убили!

Глава 2, в которой «Кот» теряет много страниц

Когда мисс Элизабет и Маркюль Вуаро добрались до стеллажа с белой на черном фоне надписью «Фантастика», там уже столпилось несколько книг.

— Лиззи, милая! — К ним на встречу устремилась одна из них.

Маркюль Вуаро тут же отметил их с мисс Элизабет сходство: та же темно-красная обложка в завитушках, те же позолоченные буквы. Только вот уголки смяты и неаккуратно проклеены коричневым скотчем, позолота потерлась, а посередине обложки — жирное пятнышко, напоминающее родинку-мушку.

— Моя тетушка Марго, — быстро пояснила мисс Элизабет. — Одна из первых книг в нашей серии.

Остальные книги расступились, и детектив наконец увидел, что случилось.

Небольшой том лежал на полу неподвижно, распахнутый на середине. Его светло-серые страницы были изодраны, некогда жизнерадостные черно-белые иллюстрации изуродованы глубокими росчерками алой ручки. Несколько клочков страниц валялись почти в метре от места преступления в мутной лужице дождевой воды, оставленной зонтом Дмитрия Даниловича.

При виде растерзанной книги Маркюлю Вуаро стало дурно, но краем глаза он заметил, что на него смотрят мисс Элизабет и ее всхлипывающая родственница.

— Что ж. — Он сглотнул и заставил себя подойти к жертве еще на шаг ближе.

— Вы ведь детектив, верно? — перебил его строгий мужской голос.

На белой обложке незнакомца по центру была нарисована красная змея, обвивающая чашу.

— «Полный медицинский справочник доктора Зеленкина», — представился он. — Вы-то нам и нужны.

Маркюль пожал доктору руку.

— Не то чтобы нам так уж нужна помощь, — возник из-за спины доктора невысокий фиолетовый томик. — Мы, настоящие секретные агенты, и не в таких передрягах бывали.

Он указал на темные очки и ярко-желтую надпись у себя на обложке — «Стань суперагентом за тридцать дней: экспресс-курс».

— Называйте меня агент Икс, — шепотом добавил томик.

— Состояние пострадавшего критичное, — прервал его доктор Зеленкин.

— Он жив? — спросил Маркюль Вуаро с облегчением.

Медицинский справочник утвердительно кивнул.

— Но он потерял слишком много страниц. Нужно отнести его к библиотекарям.

Доктор Зеленкин вложил порванные клочки внутрь и осторожно закрыл книгу. Пострадавший том еле слышно застонал.

— Бедняга, — тихо сказала мисс Элизабет. — Его только вчера вернули. Я запомнила этого кота.

Полосатый рыжий кот не к месту нагло ухмылялся окружавшим его книгам с обложки.

— «Кот без прикрас», Терри Пратчетт, — прочел Маркюль Вуаро.

— Помогите мне, — обратился доктор к детективу и фиолетовому томику.

Они с трудом приподняли пострадавшего, но, перетащив его на пару шагов, вынуждены были снова опустить.

— Я вообще-то в отличной форме, — стал оправдываться Икс. — Мне только того… Размяться надо. По специальной методике. Глава пятая, «Развиваем силу и выносливость».

Вдруг у него за спиной кто-то прокашлялся, и Икс вскрикнул от неожиданности.

— Простите, — пробасил голос с нижней полки. — Я это, не хотел напугать. Я просто того. Что подумал-то. Может, помочь вам?

Увесистый светло-коричневый том, по толщине как детектив, справочник и экспресс-курс, вместе взятые, медленно слез на пол. На его обложке было нарисовано, как человек строит баню, а внизу написано «Как построить баню». Он по очереди пожал мужчинам руки, потом протянул руку тетушке Марго, но смутился и, не зная, как поступить, опустил глаза и присел в комичном неуклюжем реверансе. Потом он повернулся к мисс Элизабет, но она пришла ему на помощь и сама протянула руку для пожатия.

— Я это, Гога, — пробасил новый знакомый.

— Очень красивое имя, — вежливо отметила тетушка Марго, но новый знакомый отчего-то смутился еще больше.

— Я это. Давайте помогу.

Гога без труда поднял «Кота без прикрас» и понес к кафедре выдачи литературы.

— Можно не волноваться, что Катенька нас заметит, — шепнула мисс Элизабет Маркюлю Вуаро. — Она в последнее время очень полюбила раскладывать книги в читальной зоне.

В подтверждение ее слов из читальной зоны послышался голос Дмитрия Даниловича, а затем задорный Катенькин смех.

— Кладите медленно, обложкой вверх, стараясь не задеть лишний раз корешок, — проинструктировал Гогу медицинский справочник.

Когда доктор напоследок осмотрел «Кота без прикрас», Маркюль Вуаро обратился к присутствующим:

— Дамы и господа! Сегодня в библиотеке произошло страшное преступление. Мне важна каждая деталь. И… — Детектив выразительно посмотрел на всех, перед тем как произнести свою коронную фразу: — Преступник не уйдет от правосудия!

Глава 3, в которой следы ведут к любителю красного

Первой вперед вышла тетушка Марго. Она сделала глубокий вдох и прижала руки к обложке.

— Это было как страшный сон! У меня чуть сердце не остановилось от ужаса!

Мисс Элизабет подошла к ней и ободряюще приобняла за корешок.

— Чисто технически, — подал голос доктор Зеленкин, — сердце у вас не могло остановиться, так как у книг сердца нет.

— Зато есть душа! — Почтенная дама посмотрела на доктора испепеляющим взглядом. — По крайней мере, у некоторых.

— Прошу вас, продолжайте, — попросил детектив. — Постарайтесь описать нападавшего.

— Нападавшего? — растерялась тетушка Марго. — Но я не знаю никакого нападавшего. Когда включили свет, я сразу увидела это. — Она покосилась на неподвижного «Кота без прикрас».

— Хм. — Маркюль Вуаро на секунду задумался: в его истории свидетели всегда вспоминали, что нападавший был высокого роста и в маске. — Тогда, — придумал он, — может, вы что-то слышали в темноте?

— Слышала, еще как, — обрадовалась тетушка. — Я ведь ужасно чутко сплю, возраст такой. Так вот. Только я немного задремала, как раздался шлепок. Такой, знаете… шлеп! Как будто кто-то упал. А потом вроде как позвали на помощь.

— Я тоже слышал, — вклинился в разговор Икс, который нетерпеливо ходил рядом.

— А вы, собственно, откуда взялись, молодой человек? — вдруг спросил доктор Зеленкин. — Не припомню вас на соседних полках.

— Конечно, не припомните. — Икс гордо вскинул голову. — Я с выставочного витража.

Дамы округлили глаза и посмотрели на Икса с восхищением.

— Я услышал шум, и мой инстинкт секретного агента тут же подсказал, что кому-то нужна моя помощь. Глава седьмая, «Развиваем чутье к опасности».

— Когда именно вы услышали шум? — уточнил детектив.

— Почти сразу же, как отключили свет, — ответила тетушка Марго. — Я ведь не смогла потом больше уснуть, я крайне впечатлительна!

Маркюль Вуаро посмотрел на часы над столом библиотекаря и прикинул: света не было почти двадцать минут. За это время преступник мог без проблем скрыться.

— Нужно опросить свидетелей рядом с местом нападения, — сказал он.

— Бесполезно, — отозвался доктор. — Новая библиотекарь поставила «Кота без прикрас» в секцию ухода за домашними животными вместо фантастики. А оттуда так редко берут книги, что они круглыми сутками спят.

— Вы были лично знакомы с жертвой? — уточнил детектив.

— Общались изредка, — нехотя ответил медицинский справочник.

— Ой! — воскликнула мисс Элизабет.

Она наступила в лужу, которую оставил зонт Дмитрия Даниловича, и теперь пыталась обтереть ладонями обложку. Ее страницы снизу потемнели.

— Ну вот, теперь пойдут волнами, — расстроилась книга.

— Я это, не особо в этих делах понимаю, — подал голос Гога. — Но там того. Следы какие-то. Ну это, мокрые.

Собравшиеся осторожно подошли к луже. От нее действительно вели в сторону стеллажей две пары следов. Первыми в глаза бросились огромные отпечатки мужских туфель.

— Это ведь Дмитрия Даниловича, — произнесла мисс Элизабет. — Зачем он туда ходил?

Детектив задумчиво кивнул в знак согласия.

— Меня больше смущают вторые. Такая необычная форма…

— Дайте я разберусь, — перебил его Икс. — Я ведь специалист по следам. Мы, секретные агенты, должны быть ко всему готовы. Итак, это…

Он стал рассматривать следы со всех сторон, потом практически лег на пол рядом и прищурился.

— Это что-то… живое… может, заяц… Очень маленький заяц…

Дамы прикрыли обложки и захихикали, а доктор сказал с усмешкой:

— Я, конечно, не секретный агент. Но могу вам точно сказать, что это не заяц. Пойдемте за мной.

Затем он повернулся к Маркюлю:

— Я бы на вашем месте спрятал внутрь красную закладку.

— Зачем? — удивился детектив.

— Из соображений безопасности, — ответил Зеленкин.

Книги снова направились к стеллажу с фантастикой, но потом свернули к политологии. Дойдя до стены с окном, за которым по-прежнему бушевала непогода, они зашли за длинные до пола шторы цвета старых выгоревших на солнце страниц. В паркетном полу у стены темнело небольшое отверстие, а прямо рядом с ним спала, посапывая во сне, худая серая мышь с большой круглой проплешиной на голове. В лапах мышь сжимала красную бусину.

— Наш заяц, — усмехнулся доктор Зеленкин. — Знакомьтесь, детектив, это Ильич.

Услышав свое имя, мышь подскочила и, вскинув лапу вверх, закричала:

— Власть мышам!

Красная бусина упала на пол и со стуком покатилась по паркету.

— Я не совсем понимаю… — отпрянул Маркюль Вуаро.

— Мыши всех стран, соединяйтесь! — снова закричал Ильич и вдруг с неожиданной для него скоростью бросился вперед к бусине как раз перед тем, как Икс успел ее подобрать.

Мисс Элизабет улыбнулась.

— Не обращайте внимания, детектив, он слегка не в себе.

— Что это с ним? — захлопал глазами Икс.

— Видите ли, — пояснил доктор. — Ильич в прошлом октябре прочел какую-то книгу и решил устроить революцию. Чтобы власть в библиотеке досталась мышам.

— А зачем мышам власть в библиотеке? — удивился Маркюль Вуаро.

— Вот и мыши так же рассудили, — развел руками Зеленкин. — И ушли на продуктовый склад. Ну а Ильич остался. Живет здесь один. Печеньем питается из чайного уголка.

— А это?

Маркюль покосился на бусину, которую Ильич сжимал в лапах так крепко, словно это была какая-то невероятная ценность.

— Это у него такая слабость, — улыбнулась мисс Элизабет. — Не может устоять перед красным, все прячет к себе в нору. Карандаши, обрывки бумаги… Я даже видела, как он однажды помаду тащил.

Раздался стук каблучков о паркет, а затем удивленный возглас Катеньки. Девушка засуетилась вокруг кафедры выдачи книг, затем зацокала к входу.

— Галина Степановна, — крикнула она, — тут книгу вернули порванную.

— Надо было сразу проверять, — отчитала ее гардеробщица. — Положи на стол. Потом найдем, кто принес.

В этот момент взвыл очередной порыв ветра, и свет в библиотеке снова погас.

Глава 4, в которой снова гаснет свет в библиотеке

Книги вышли из-за штор и на ощупь двинулись в сторону мелькавшего за столом фонарика Катеньки. Где-то неподалеку послышался сначала приглушенный стук, а потом шелест бумаги.

— Дмитрий Данилович, — позвала девушка с тревогой, но никто не ответил, и она отправилась в сторону читальной зоны, подсвечивая себе дорогу.

В зале снова стало тихо.

Свет включился через десять минут. Маркюль обернулся и увидел рядом с собой только Икса.

— А где же?.. — нахмурился он.

— Мы здесь, — отозвались дамы из-за соседнего стеллажа.

— Было так темно, мы свернули не туда, — захлопала глазами тетушка Марго. — Что за ужасный вечер!

Доктор Зеленкин оказался возле кафедры выдачи литературы, Гога вообще ушел в другую сторону зала.

— Батюшки! — воскликнул вдруг он и перекрестился. — Сюда!

На полу рядом с Гогой лежала изувеченная книга. Почерк преступника был тот же, что и в первый раз, — вырванные страницы, глубокие борозды от красной ручки. Алая картонная закладка тоже была разодрана на мелкие кусочки. Но в этот раз преступник, похоже, торопился и не успел закончить начатое: книга была еще в сознании.

— Кто это был? — поспешил в ней детектив. — Кто напал на вас?

Книга сморщилась от боли и попыталась ответить.

— Молчите! — приказал доктор. — Вам нельзя тратить силы.

— Я всего лишь, — начал было Маркюль Вуаро, но Зеленкин резко прервал его:

— Жизнь пациента под угрозой! Никаких вопросов!

Он стал осторожно вкладывать страницы внутрь.

— А это что такое? — спросил Маркюль Вуаро. — Татуировка?

— Чего? — почесал смятый корешок Гога.

Остальные переводили взгляд с детектива на книгу. Первой догадалась мисс Элизабет.

— Вы про библиотечный штамп?

Она осторожно открыла свою обложку и показала точно такой же синий прямоугольник с надписью «Городская библиотека № 10» на волнистой и еще влажной от лужи семнадцатой странице.

— У вас разве нет такого? — удивилась тетушка Марго.

— Мистер Вуаро в библиотеке новенький, — пояснила мисс Элизабет. — Его еще не успели внести в каталог.

Доктор быстро собрал обрывки страниц и стал осматривать обложку пострадавшей. На ней был нарисован деревянный забор или стена, а вот надпись от чего-то заставила детектива вздрогнуть. «Кысь». Где он уже слышал это кошачье название?

— Знаете, детектив, — сказала мисс Элизабет. — Я помню эту книгу, ее часто берут. Она с главного выставочного витража.

Мисс Элизабет подняла взгляд на красивую широкую стойку в центре зала. После ремонта библиотеки ее сделали полностью стеклянной и с мерцающей голубоватой подсветкой, так что она высилась посреди абонемента, как сказочный хрустальный замок.

— И та, первая… Ее тоже выставляли время от времени. А что, если кто-то мстит популярным книгам? — спросила мисс Элизабет. — Кто-то… менее популярный?

— Что за вздор! — резко ответил доктор Зеленкин.

— Зависть — сильный мотив, — протянул Маркюль Вуаро.

— А я ведь тоже недолго жила там, — вдруг сказала тетушка Марго. — Когда меня только привезли. Я была еще совсем новенькой книгой, с блестящей обложкой и хрустящими белыми станицами. Витраж тогда выглядел иначе — из темного лакированного дерева, очень благородного на вид. Чудесное было время… — Тетушка Марго мечтательно глядела вверх. — Там другая жизнь… Все бы отдала, чтобы туда вернуться!

— Скажите, — подал голос детектив, — а кто становится вместо книги, когда ее берет читатель?

Он указал рукой на пустые места — на главном витраже умещалось около тридцати изданий, но шести из них сейчас не было.

— Другая популярная книга, у библиотекарей есть свой список. И когда какая-то из книг перестает пользоваться спросом или теряет привлекательный внешний вид, ее меняют на новую, — вздохнула тетушка Марго.

Маркюль Вуаро задумчиво скрестил пальцы, а потом обратился к Иксу.

— Может, вы были знакомы с книгой «Кысь»?

— Я? — растерялся секретный агент.

— Вы ведь тоже с выставочного витража?

— А, вы об этом! — Икс даже на цыпочки привстал от гордости. — Конечно. Но я очень редко задерживаюсь на месте, сами понимаете, читательская популярность…

— Да, конечно, — кивнул детектив.

— Вам следует быть аккуратным, — сказал вдруг доктор. — Вы, получается, тоже в зоне риска.

— Мне нечего опасаться! — отмахнулся Икс. — Мы, секретные агенты…

За окном раздался треск сломанной ветки, да такой сильный, будто разом переломился целый библиотечный стеллаж. Мисс Элизабет и тетушка Марго вскрикнули, из читальной зоны им вторила Катенька. Затем зал снова погрузился в темноту.

— Без паники! — скомандовал детектив.

Он постарался, чтобы его голос звучал спокойно и решительно, но от мысли, что он тоже новая и популярная книга, тот предательски сорвался на слоге «па». Тишину разорвал истошный вопль.

— На помощь!

Затем послышался удар и шлепок, еще один приглушенный вскрик и душераздирающий звук рвущейся бумаги.

— Стой! — закричал вдруг Икс. — Не уйдешь!

А потом Икс застонал и, похоже, упал на пол.

— Помогите! — заверещала тетушка Марго.

Маркюль в ужасе вглядывался в темноту, ему даже показалось, что к нему движется чья-то тень. Он попятился назад и наступил на что-то длинное, тонкое и теплое. Послышался писк, и «нечто» вывернулось из-под ноги детектива.

В следующий момент снова загорелся свет.

Глава 5, в которой воют, рычат и нападают

— Начните с него, — поморщился Икс.

— Но вы ранены! — воскликнула тетушка Марго.

— Пустяки, — ответил Икс. — Я ему здорово врезал, и он меня сразу отпустил. Только страницу порвал.

Доктор Зеленкин быстро оглядел Икса, у которого не хватало нижнего куска одной из страниц, кивнул и поспешил к то́му в черной обложке, который лежал, порванный и исписанный, на полу.

— Крепко ему досталось, — пробасил Гога.

Он помог доктору собрать обрывки новых белоснежных страниц.

— И эту книгу купили совсем недавно, — тихо сказала мисс Элизабет.

— Вы это, — заговорил Гога, — все книги знаете. Ну, оттуда.

Он кивнул на стеклянный выставочный витраж.

— Вы намекаете, что раз я их знаю?.. — поджала губы мисс Элизабет.

— Я? Намекаю? — Гога растерялся. — Я это. Я просто. Здорово это. Того, приятно хотел сказать… Вы не сердитесь. Дурак Гога!

И он со всей силы ударил себя по обложке, так что сам покачнулся и упал на пол.

— Тот тоже сильный был, — заговорил Икс.

— Вы его разглядели? — спросил Маркюль.

Икс отрицательно покачал головой.

— Темно было. Я только шум услышал и сразу побежал туда. У нас, у секретных агентов, ведь суперразвитый слух. Глава шестая…

— Вы хоть что-то запомнили? — перебил его детектив.

Икс на секунду задумался.

— Знаете, он даже больше ловкий был, чем сильный. Двигался быстро так. Знает свое дело!

В холле библиотеки раздался телефонный звонок, а вслед за ним — недовольный голос гардеробщицы: «Приходите завтра, библиотека через двадцать минут закрывается».

Все прекрасно понимали, что это значит — если выключат свет, то у преступника будет целая ночь, за которую он успеет растерзать десятки, если не сотни книг. От внимательного взора Маркюля Вуаро не ускользнуло, как отреагировали окружающие. Вздрогнул и покосился на порванную книгу Икс. Задумчиво посмотрел перед собой доктор. Гога что-то невнятно пробормотал под нос. Дамы обменялись встревоженными взглядами, словно боялись выдать известную только им тайну.

Вдруг краем глаза детектив заметил, как качнулась портьера у выхода из зала абонемента.

— Стоять! — закричал Маркюль.

Он миновал несколько деревянных стеллажей, пробежал мимо журнального столика, заваленного старыми книгами, принесенными в дар библиотеке. Но когда детектив очутился на месте и отбросил в сторону ткань, там никого не было. Зато на полу валялся ярко-красный обрывок картона. Маркюль осторожно поднял его. Сомнений не было — это кусочек закладки второй жертвы.

— А может, это книги с полки ужасов? — сказала за спиной у Маркюля тетушка Марго.

Детектив вздрогнул: он и не слышал, как она оказалась рядом, настолько тихо почтенная дама двигалась.

— В этом есть разумное зерно, — поддержал подоспевший доктор. — Молодые, сильные, склонные к агрессии. У большинства — ярко выраженные проблемы с психикой.

— А еще, — вдруг осенило тетушку, — эти жуткие вампиры и оборотни, и кто там есть еще? Они ведь прекрасно видят в темноте!

— А мне ведь сразу показалось, — возник рядом Икс, — что было в этом преступнике что-то… звериное… Я не испугался, конечно, мы, секретные агенты, не знаем слова «бояться». Глава одиннадцатая, «Учимся подавлять свои страхи».

— Далеко полка ужасов? — спросил Маркюль.

Мисс Элизабет указала на стеллаж в нескольких метрах. Даже отсюда бросались в глаза мрачные черно-красные корешки, с обложки крайней в ряду книги скалился оборотень с кровавой пеной у рта.

Детектив сделал знак всем двигаться в ту сторону. Когда процессия проходила мимо журнального столика, одна из книг вдруг опустила руку Иксу на обложку. Тот взвизгнул и в один прыжок отлетел в сторону.

— Прости, дружище! — улыбнулся виновник.

Им оказался темно-зеленый том с подшивкой журналов «Наука и жизнь» за тысяча девятьсот восемьдесят девятый год.

— Куда ты пропал?

— Вы меня с кем-то спутали. — Икс брезгливо потер место, где его коснулся том. — Всего доброго!

Он быстро зашагал вперед, и когда журнальный столик оказался позади, обернулся к остальным.

— Вы не подумайте, что я общаюсь с этими. — Он, не глядя, махнул рукой на столик. — Просто иногда фанаты бывают навязчивыми.

Полка с ужасами находилась высоко, на третьем ярусе стеллажа. Но даже снизу были слышны доносившиеся оттуда звуки — тихое рычание, подвывания, шелестящий шепот из слов на непонятном языке. Маркюль подошел вплотную и посмотрел наверх.

— Давайте я это, подсажу, — предложил Гога.

И не успел детектив ответить, как Гога поднял его одной рукой в воздух, но тут же уронил от неожиданности: прямо перед дамами приземлился тот самый черно-красный том с оборотнем на обложке. Он хищно зарычал и двинулся на мисс Элизабет.

— Ты следующая, — процедил он.

Гога очутился рядом в мгновение ока. Одной рукой он со всей силы отшвырнул оборотня, так что тот пролетел ползала, врезался в стол библиотекаря и жалобно заскулил. Второй он слегка оттолкнул в сторону мисс Элизабет, отчего она, правда, тоже отлетела на несколько шагов. Затем Гога присел, явно намереваясь протаранить оборотня с разбегу, но в этот момент из читальной зоны вышли Катенька и Дмитрий Данилович.

— Это еще что?

Катенька быстро прицокала к кафедре выдачи литературы и стала собирать книги с пола. Гогу, доктора Зеленкина и тетушку Марго она пихнула на полку с классической русской литературой, мисс Элизабет вместе с оборотнем кинула на свой стол, а Иксу досталось место в «Рукоделии». Маркюль Вуаро оказался среди книг по растениеводству.

— Вам помочь? — поинтересовался Дмитрий Данилович, когда девушка закончила.

Она подняла и стала трясти в воздухе порванные и исписанные книги.

— Это же издевательство! — воскликнула Катенька, и на щеках ее выступил румянец. — Завтра найду, кто их в таком виде сдал и… и… выгоню из библиотеки!

Она взяла в руки третью пострадавшую книгу так, что Маркюлю стало видно обложку. На детектива глядели два огромных зеленых кошачьих глаза. Маркюль, как завороженный, смотрел на кошачьи глаза и красное название «Мастер и Маргарита», затем вспомнил «Кысь» и «Кота без прикрас». И внезапно понял…

Ближе остальных к нему стояла книга с изображением огромного кактуса, и Маркюль принялся что есть сил трясти ее.

— А? — Книга сонно оглядывалась по сторонам и жмурилась от света.

— Извините, — быстро заговорил детектив, — список для главного выставочного витража хранится под стеклом на столе библиотекаря?

— Чего? — Книга смотрела на него, как на сумасшедшего.

— Говорю, список для выставочного витража…

— А, — книга зевнула. — Да, на столе.

И тут же снова провалилась в сон.

Маркюль слегка стукнул себя рукой по обложке: как же он сразу об этом не подумал?

— Только не выключайте свет, задержитесь еще ненадолго, — пробормотал он.

Но Катенька вместе с Дмитрием Даниловичем двинулась к выходу. Маркюль успел заметить, как молодой человек быстро вытащил из кармана рубашки какой-то листок и подбросил на стол библиотекаря. Затем скрипнула дверь, и зал абонемента погрузился в опасную темноту.

Глава 6, в которой мстят из-за туалета и шашлыков

Маркюль Вуаро медленно шел по залу, освещаемому лучами утреннего солнца, и оглядывался по сторонам. Тревожная мысль, что за очередным стеллажом он может наткнуться на еще одну растерзанную книгу, не покидала его. Поэтому когда его внезапно окликнул доктор Зеленкин, он еле сдержался, чтобы не издать позорный испуганный визг.

— Доброе утро, — сдержанно поздоровался доктор.

За ним показались Икс и тетушка Марго. Гогу они нашли у кафедры выдачи книг, где он, судя по всему, провел всю ночь.

— Я это, — сказал Гога. — Сторожил. Чтобы он ее не тронул. Но было тихо. И я того, пытался забраться наверх. Но не получилось.

Раздался шорох, и сверху показалась обложка оборотня.

— Если ты ее хоть пальцем! — вспылил Гога. — Я тебя на части! Понял?!

— Длужище, остынь. — Оборотень не выговаривал букву «р». — Я плосто пошутил.

Он поднял руки в знак того, что сдается.

— Мы здесь все культурные книги, не нужно никого рвать на части. — Рядом с оборотнем показалась мисс Элизабет. — Шутка была не самая удачная, но мы уже все уладили.

— А, — буркнул Гога все еще враждебно и на всякий случай повторил: — Если хоть пальцем!

Маркюль Вуаро прервал его:

— Боюсь, перед нами стоит вопрос поважнее — остановить настоящего преступника, пока он не нашел себе новую жертву.

— Клуто! — обрадовался оборотень. — Вот это вы, лебята, даете!

Детектив развернулся к окружающим и улыбнулся. В истории «Джентльмен с улицы Роз» это был звездный час детектива — приоткрывать тайну фраза за фразой и купаться в восхищенных взглядах окружающих.

— Мисс Элизабет, могу я вас попросить о небольшой услуге? На столе вы увидите формуляры. Найдите, пожалуйста, формуляр, который лежит отдельно, и прочтите имя его владельца.

Книга свесилась к столу и достала карточку.

— Толстоногов Дмитрий Данилович.

— Ой, это же… — нервно захлопала глазами тетушка Марго.

— Да-да, известный нам любитель читальной зоны. А теперь, мисс Элизабет, — продолжил Маркюль, — прочтите нам названия книг, которые он брал в последний раз.

— «Кот без прикрас», «Кысь» и «Мастер и Маргарита». — С каждым названием голос книги становился все тише.

— Я никак не мог понять, что общего у наших жертв, — сказал детектив. — Почему именно они? Пока не вспомнил, что уже мельком видел названия в приоткрытом формуляре на столе, но не придал этому значения. Значит, и преступник видел формуляр. Во-первых, он знал, что они в списке главного выставочного витража. А во-вторых, Катенька по невнимательности положила их на другие полки, и у преступника появилась редкая возможность подобраться к ним. И чтобы освободить себе место, нужно было просто убрать их с дороги.

Маркюль Вуаро обвел окружающих пытливым взглядом.

— Во дает, — прошептал оборотень. — Вовлемя я к вам плисоседился.

— И тогда, — снова заговорил детектив, — я вдруг вспомнил еще одну любопытную деталь. Что видел список выставочного витража! И последняя книга в него вписана красной ручкой. А это значит, что прочтем название — узнаем имя преступника.

Маркюль сделал очень важный вид, чтобы у окружающих не было сомнений: он-то уже знает это имя.

— Мисс Элизабет, не сочтите за трудность…

Но детектив не успел закончить. В воздухе мелькнула маленькая красная ручка, и ее стержень оказался прямо перед обложкой тетушки Марго.

— Не двигаться! Или я как следует ее разукрашу!

— Только не обложку! — взмолилась тетушка.

— Так это вы! — воскликнул Маркюль и тут же поспешил скрыть свое удивление. — Опустите ручку.

— Несколько росчерков, и она отправится на макулатуру, — усмехнулся Икс и приблизил стержень вплотную к тетушке.

— У вас явный невроз, — сказал доктор. — Вам нужна помощь.

— Говорите, у меня невроз, доктор? — вдруг завелся Икс. — А вы знаете, через что мне пришлось пройти, пока я жил у этого изверга Толстоногова?

— Вы знакомы с Дмитрием Даниловичем? — удивилась мисс Элизабет.

Лицо секретного агента сначала помрачнело, а затем на нем появилась торжествующая улыбка. Он повернулся к детективу:

— Я ведь и вас обвел вокруг пальца. Вы так и не поняли — я нападал на книги не из-за места на витраже! Я и так его себе обеспечил, когда вписал свое название в список. Не-е-ет, — Икс усмехнулся, — я хотел мести!

Икс вдруг дернулся и закричал на Гогу, который попытался сделать шаг вперед:

— Назад! Иначе ей конец!

Потом он снова повернулся к Маркюлю Вуаро:

— Меня всю жизнь недооценивали! Сначала выставили на распродажу «десять книг за сто рублей» в магазине. Когда меня все-таки купили, я обрадовался: наконец-то мои унижения закончились! Но не тут-то было. Знаете, куда этот недоумок Толстоногов положил меня? В туалет! Чтобы было что почитать! А месяц спустя я чуть не отправился на растопку, когда этот дурак поехал с друзьями на шашлыки!

Икс заводился все больше, стержень ручки несколько раз коснулся обложки перепуганной тетушки Марго. Маркюль не прерывал его — боковым зрением он видел, что тень у ближнего стеллажа с каждым взмахом блестящей красной ручки приближается.

— Он думал, что избавится от меня, когда отнесет в библиотеку. Даже не на абонемент, а на этот позорный столик для рухляди, которая никому не нужна и в итоге отправляется на помойку…

— Я че-то не понял, — пробасил Гога. — Он что, не оттуда? Ну, не с выставки?

— Он даже не с абонемента, — констатировал доктор Зеленкин. — Он ведь специально выдрал себе кусок семнадцатой страницы. У него не было библиотечного штампа.

— Нам, секретным агентам, приходится идти на жертвы, — сказал Икс. — Но это стоило того! Ведь завтра простушка Катенька узнает, что это герой ее мечтаний испортил книги. Подставил ее перед матерью! То-то она расстроится. Выпишет штраф или даже, — Икс с торжеством посмотрел на окружающих, — выгонит его из библиотеки! А я тем временем стану звездой!

— Недостаточно встать на выставочный витраж, чтобы тебя полюбили читатели, — сказал Маркюль Вуаро и снова покосился в сторону стеллажа: нужно еще чуть-чуть потянуть время.

— Ха, — усмехнулся секретный агент. — Вы еще не поняли, как я хорош? Я прятал ручку у себя под корешком все это время, и вы даже не заметили! Я двигался у вас под носом в темноте и смеялся над вашими растерянными физиономиями! Глава пятнадцать, «Развиваем навыки ночного зрения». Любой читатель…

Но Икс не закончил. Стремительный серый комок появился из ниоткуда, в одно мгновение подпрыгнул к секретному агенту и вырвал у него из рук ручку. Ильич приземлился на землю и, дико оглянувшись, прижал к себе драгоценную красную добычу.

— Я тебе сейчас, — двинулся на него Икс, но мышь с неожиданной для нее проворностью увернулась от томика и скрылась за библиотечным столом с ручкой в лапах.

А тем временем подоспел Гога и одним движением свалил секретного агента на пол.

— Отпусти! — завопил Икс, но Гога только поплотнее вжал его в пол.

— Как ты его! Одной лукой! — закричал со стола оборотень. — Бац! И готов!

Гога смутился, а заметив, с каким восхищением за ним наблюдает мисс Элизабет, совсем растерялся и нечаянно так сильно прижал Икса, что у того заскрипела обложка.

— Благодарю вас за содействие, — вышел вперед Маркюль Вуаро и приготовился сказать длинную красивую речь про торжество правосудия, но в этот момент у входа в библиотеку раздались голоса.

— Сейчас его вернут обратно на полку! — пришла в себя тетушка Марго, от испуга она так и осталась стоять на том же месте, где на нее напал Икс.

— Не отправится! — воскликнула мисс Элизабет и указала на коробку с книгами для туристической базы «Веселая березка». — В ссылку негодяя!

Гога подхватил брыкающего Икса и быстро запихнул его в коробку, а затем плотно прижал крышку.

— Делжи, блат! — крикнул со стола оборотень и кинул Гоге скотч.

Тетушка Марго и доктор Зеленкин подоспели на помощь и помогли заклеить коробку как раз в тот момент, когда в зал вошла Катенька. На ней было не по погоде воздушное платье цвета клубничного зефира и туфли на высоченных шпильках, из-за чего она шагала частыми мелкими шажками. Несмотря на холодную слякоть за окном, воздух вокруг Катеньки благоухал весной — ландышем и пионами. Даже разбросанные на полу книги не испортили ей сегодня настроения.

— Что за беспредел, — проворковала она и стала поднимать всех участников утренней сцены, — придется заново расставлять.

Вдруг девушка заметила на столе листок, оставленный накануне Дмитрием Даниловичем. Она стала читать послание, и с каждой строкой ее щеки все больше напоминали по цвету платье. Наконец она закончила и прижала листок к губам, а потом взяла стопку подобранных книг и рассмеялась.

— Пусть сегодня здесь постоят! — И решительно направилась к главному выставочному витражу.

Когда она ушла, книги зашевелились, разглядывая место, о котором было столько разговоров за последние сутки.

— В целом здесь неплохо, — сухо прокомментировал доктор Зеленкин.

— Прямо как в молодости, — прослезилась тетушка Марго.

Оборотень ошалело таращился на стеклянные полочки.

— Обалдеть! Своим ласскажу — не повелят!

— И компания приятная, — сказала мисс Элизабет и приветливо улыбнулась Гоге. — Спасибо, что заступились за меня вчера.

— Да я это, конечно, — опустил он глаза. — Того. Пожалуйста.

— Кстати, — продолжила книга. — Имя у вас необычное. В честь автора?

— Да не, — еще больше смутился Гога. — Я просто того, с одним томом общался. Он про картины всякие. И художник там был. Жуть как хорошо рисовал! Ночь у него такая… синяя! Гога звали художника.

— Ван Гог! — воскликнула мисс Элизабет. — Так это мой любимый художник!

Маркюль Вуаро молча слушал и довольно улыбался в свои цветочные усы: еще одно дело раскрыто, а впереди его ждет столько восхищенных читателей…

Пока он размышлял, Катенька вернулась к выставочному витражу.

— Все равно пока не зарегистрировали, — сказала она и протянула руку за детективом. — Возьму почитать.

Маркюль Вуаро удивился — никогда бы не подумал, что Катенька любит детективы. Но, как говорится в известной мудрости, — не суди читателя по лицу.

Катенька покрутила в руках книгу и мечтательно посмотрела в окно:

— Как раз хотелось чего-нибудь про любовь. Последнее, что увидел возмущенный Маркюль, — был белый квадрат библиотечного потолка с круглой, похожей на луну люстрой. Затем пропахшая цветочными духами сумочка закрылась, чтобы унести детектив навстречу новому расследованию.

Мутно-зеленое дело

Глава 1, в которой приходится быть храбрым из-за дамы

Яркие солнечные лучи пробивались сквозь атласные розово-персиковые шторы, падали на бежево-розовый ковер с длинным ворсом и облачно-розовое покрывало на кровати. Маркюль Вуаро с тоской смотрел на все это розовое царство, которое он успел в деталях изучить за два месяца, проведенные на полочке в Катенькиной спальне.

Кровать, шкаф, бархатный пуф, туалетный столик. На столике — тени, тушь, кисточки, три флакона цветочных туалетных духов, бело-розовая косметичка. К зеркалу прикреплена открытка с надписью «Следуй за своей мечтой» — тоже розовая. С утра и до вечера жительницы туалетного столика либо болтали о моде, либо обсуждали последние слухи. Особенную радость это доставляло Туши для Ресниц, ведь ее Катя часто брала с собой в сумочку в «большой мир», и Тушь приносила оттуда последние сплетни. Пару раз детектив предпринял попытку завести разговор с жительницами столика, но быстро понял, что содержательной беседы не получится.

В глубине души Маркюль все еще надеялся, что Катенька вспомнит о его существовании и отнесет обратно в библиотеку, из которой самым непорядочным образом забрала после его последнего раскрытого дела. Ведь из-за прекрасных пышных кустов роз у него на обложке, образовывавших по форме усы, и романтичного названия «Джентльмен с улицы Роз» девушка решила, что он — любовный роман. А когда поняла свою ошибку, засунула детектив на полку, где он и пылился, не имея никакой возможности спуститься, — полка располагалась слишком высоко, и падение могло дорого стоить его красивой новой обложке.

Так Маркюль и сидел целыми днями. Считал пылинки в воздухе, смотрел в окно и пытался угадать, кто выиграет в схватке за батон сегодня — голуби или воробьи. А в последнее время все больше дремал без прикосновения человеческих рук. Но сегодня утром его внимание привлекло движение на полу. Сверху детектив видел, как к полке движется блестящая белая крышка.

— Здравствуйте, — заговорила «крышка» высоким мужским голосом, который слегка подрагивал, как будто после быстрой ходьбы. — Вы Маркюль Вуаро?

Том быстро встал и смахнул с себя пыль.

— Так и есть.

— Мне сказали, вы можете помочь. Моя сестра пропала. — Голос подпрыгнул еще выше.

— Чудесно! — не сдержался Маркюль, но быстро исправился: — Чудесно, что вы обратились ко мне. Только есть проблема — я не могу спуститься.

— Это мы исправим, — радостно ответил посетитель и поспешил к шкафу.

Он занырнул в приоткрытую дверь, и детектив услышал приглушенные голоса, а затем в комнату медленно выползли две сонные подушки. Постоянно зевая, они свалились одна на другую прямо под полкой, на которой сидел Маркюль.

— Прыгайте! — крикнул обладатель белой крышки.

Детектив в ужасе посмотрел вниз.

— Я не сомневался, что вы согласитесь, — продолжил гость. — Ваша знакомая столько о вас рассказывала!

— Знакомая? — удивился детектив и даже на секунду забыл, как ему страшно.

— Да-да. Красная книга из библиотеки.

— Мисс Элизабет? — воскликнул том.

— Точно, — ответил посетитель. — Так ее и зовут.

Маркюль снова посмотрел на подушки внизу — не может же он отказаться от дела из-за того, что побоялся спрыгнуть с полки? Что подумает о нем дама? Он зажмурился и сделал шажок вперед. Затем еще один, и еще. На четвертом шаге под его ногой оказалась пустота, и он полетел вниз.

Приземление получилось не самым приятным, но, открыв глаза, Маркюль отметил, что обложка цела, даже уголки не помялись. Он поправил съехавшую в сторону красную закладку-ленточку и, постоянно проваливаясь, вылез из подушек. Хорошо, что мисс Элизабет не видела его в таком комичном виде!

Новый знакомый уже ждал его и поспешил протянуть руку. Маркюлю пришлось наклониться, чтобы пожать ее, — обладатель белой крышки был невысокого роста, сквозь его прозрачную баночку просвечивалась мутно-зеленая жидкость.

— Спасибо, что не отказали, — сказал он. — Я Тоник для Лица Увлажняющий на Основе Морских Водорослей. Но друзья называют меня просто Ник.

Маркюль кивнул и сказал:

— Расскажите о своей сестре, Ник.

Тоник тяжело вздохнул, его голос дрогнул.

— Понимаете, Маска никогда не уходила далеко от нашего шкафчика. Она среди нас самая тихая, не любит общество.

— Среди вас? — переспросил детектив.

— Нас в семье Водорослевых трое, — пояснил Тоник. — Я и мои младшие сестры — Маска и Сыворотка. Нас купили в магазине набором две недели назад, и мы живем вместе в шкафчике под раковиной.

— Понятно, — ответил детектив. — Продолжайте.

Они с Ником пересекли спальню и теперь вышли в длинный коридор. Две двери оттуда вели налево, а прямо располагалась большая светлая комната с ярким фиолетовым диваном в черно-белых лилиях и шкафом на всю стену. Из комнаты шел странный тихий гул, словно она была заполнена насекомыми. Прислушавшись, детектив понял, что это болтали без умолку бесчисленные безделушки, которыми были уставлены все полочки шкафа.

— Ванная здесь. — Тоник указал на одну из дверей слева. — Но вы, наверное, захотите сначала поздороваться со своей знакомой.

В этот момент детектив заметил в гостиной украшенную завитушками обложку благородного красного цвета. Мисс Элизабет изящно приподняла руку в знак приветствия.

— Мистер Вуаро! — воскликнула книга и поспешила навстречу. — Безумно рада вас видеть! Не представляете, как мы все расстроились, когда Катенька забрала вас из нашего общества.

— Я тоже очень рад вас видеть, — поклонился Маркюль.

— Вы столько пропустили! — воскликнула дама. — Какая сцена разыгралась, когда Катенька обнаружила, что это книги Дмитрия Даниловича были испорчены! Она так возмущалась! А Дмитрий Данилович стал клясться, что это не он! А потом встал на колени и сказал, что в жизни бы так ее не подвел! Потому что влюбился в Катеньку с первого взгляда!

— Что же стало с испорченными книгами? — поинтересовался детектив.

Мисс Элизабет слегка нахмурилась — видимо, она ожидала другой реакции, и ответила уже с меньшим энтузиазмом:

— Дмитрий Данилович купил в библиотеку новые книги, а эти забрал домой, чтобы склеить и оставить у себя.

— Прекрасное завершение истории, — сказал Маркюль.

— В итоге любовь победила зло, — добавила книга с мечтательной улыбкой.

— Кхм, кхм, — подал голос Тоник. — Извините, что прерываю.

— Ах, да, — спохватилась мисс Элизабет. — Похоже, в этой квартире творится что-то странное, детектив. У Ника похитили сестру!

— Похитили? — сдвинул брови детектив. — Но вы сказали…

— Расскажите все мистеру Вуаро, — перебила его мисс Элизабет. — Он должен это знать.

— Дело в том, — сказал Тоник, — что накануне мы получили записку с угрозой, а на следующий день Маска исчезла.

— Что было в записке? — спросил Маркюль.

— «Зеленым здесь не место. Убирайтесь, иначе пожалеете»

Детектив вопросительно посмотрел на нового знакомого.

— Зеленым?

Тоник в ответ указал пальцем на свое название — «на основе морских водорослей».

— Все кремы в ванной белого цвета, — пояснил он. — Только мы зеленые.

— Они их постоянно оскорбляют! — вставила мисс Элизабет.

— Это существенно меняет дело, — сказал Маркюль. — Поспешим в ванную комнату.

А затем замер на секунде в гордой позе и торжественно произнес свою коронную фразу:

— Можете не сомневаться — преступник не уйдет от правосудия!

Глава 2, в которой новые детали появляются из косметички

Когда Маркюль, мисс Элизабет и Тоник вошли в ванную, разговоры, которые звучали там до их появления, как по команде смолкли. Детектив впервые оказался в ванной комнате и стал с любопытством разглядывать небольшое помещение.

В его истории в ванных непременно были высокие потолки с лепниной, овальное зеркало в ажурной золотистой раме, мраморные полы и хрустальная люстра.

В Катенькиной ванной пол и стены были отделаны ярко-зеленой глянцевой плиткой со вставками из плиток с белыми тюльпанами. Вместо хрустальной люстры с потолка светил круглый голубоватый плафон. Катя частенько забывала выключить его перед уходом. Было здесь и зеркало — прямоугольное, со стеклянной полочкой под разные мелочи. Почти все пространство комнаты занимала сама ванна, частично скрытая под ядовито-зеленой шторкой, а рядом стояли стиральная машина и белая пластмассовая корзина для белья. Под раковиной располагался шкафчик. В углу над ванной висела трехэтажным домом большая полка с пластиковыми полочками. На двух ее верхних ярусах жили массивные средства для волос, а нижнюю занимали флакончики поменьше.

— Добрый день, — нарушил тишину детектив.

Ему никто не ответил.

— Меня зовут детектив Маркюль Вуаро, и я здесь, чтобы расследовать исчезновение мадмуазель Маски.

На этот раз на его слова отреагировали громким шепотом, а затем с нижней полки подал голос Красный Крем с золотой крышкой.

— Тоже мне мадемуазель.

Его соседи захихикали.

Тоник злобно прищурился и сделал шаг вперед.

— Вот о чем я вам говорил! Это точно они!

— Так, — сказала дама в изящном высоком флаконе цвета слоновой кости. — Давайте мы сейчас все успокоимся и поговорим как культурные предметы.

Она выразительно посмотрела на Красный Крем, затем скользнула взглядом по Тонику и повернулась к детективу и мисс Элизабет. Когда она двигалась, серебряная надпись «Пенка для умывания с экстрактом жемчуга» красиво играла от света плафона.

— Кое-кому не помешает поучиться хорошим манерам при встрече гостей.

Красный Крем хотел возразить, но Пенка посмотрел на него в упор, и он первым отвел взгляд и молча отвернулся. Теперь Маркюль Вуаро разглядел на его боку надпись «Питательный крем для лица».

— Нам жаль, что девочка пропала, — изобразила грустный вздох Пенка. — Но мы не особо общались, поэтому вряд ли сможем помочь.

— Не удивлюсь, если она связалась с плохой компанией, — вставил крем с изображением кокоса на желтом флаконе-цилиндре. — С тряпками для пола, например, — все знают об их грязных делишках.

— Да я тебе сейчас! — разозлился Тоник, но Маркюль его перебил:

— У меня есть основания полагать, что вы не до конца со мной честны. И записка с угрозой, которую получило семейство Водорослевых, меня в этом убеждает.

Самодовольная ухмылка на лице Крема с Кокосом тут же исчезла, Пенка округлила глаза, Питательный Крем открыл рот от удивления. Они молча переглянулись.

Вдруг тишину нарушил крик.

— Ник, ты вернулся!

Из шкафчика под раковиной выбежала маленькая стеклянная бутылочка с бледно-зеленым содержимым. Шрифт у нее на флаконе был точно такой же, как у Тоника.

— Ты привел того детектива! Вы нашли ее? — Она нервно хлопала своими большими глазами.

Тоник отрицательно покачал головой, и бутылочка закрыла лицо руками и зарыдала.

— Ну что вы, милая. — Мисс Элизабет осторожно погладила крошку.

— Сыворотка очень переживает за сестру, — тихо сказал Тоник.

— Мы не трогали Маску, — подал голос Питательный Крем, который теперь звучал серьезно и растерянно.

— Мои друзья иногда бывают нетактичны, — заговорила Пенка. — И да, — она помедлила, — возможно, наше поведение было не совсем… уместным. Но это не больше чем невинные шутки!

— Это мы и проверим, — ответил Маркюль.

Он повернулся к Тонику и попросил показать, где Маску видели в последний раз. Флакон еще несколько раз погладил Сыворотку и жестом пригласил детектива и мисс Элизабет проследовать за ним в шкафчик под раковиной. Жители пластиковой полочки нервно проводили процессию взглядами и тоже стали спускаться вниз, используя подвешенную на углу мочалку как лестницу.

Шкафчик, в котором жили Водорослевы, был разделен на две тесные полочки. На верхней лежали рулоны туалетной бумаги, а на нижней — крошечная косметичка и картонная коробка. Сыворотка указала на коробку и всхлипнула.

— Записка внутри.

Маркюль открыл свернутый в четыре раза тетрадный листок. На секунду ему показалось, что он уловил исходящий от него знакомый запах, но это ощущение тут же исчезло. Внутри детектив увидел текст, о котором говорил Тоник. Четкие ровные буквы были выведены жирной черной краской, похожей на гуашь.

— Ужас какой! — возмутилась мисс Элизабет. — А чем это написано?

Детектив молча пожал плечами.

— Вспомните всех, кто мог желать вашей сестре зла, — именно с этой фразы главный герой истории «Джентльмен с улицы Роз» обычно начинал опрос родственников пострадавших.

— Вы их всех только что видели, — прищурился Тоник. — Крем для Лица, Пенка. Она кажется вежливой, но не удивлюсь, если она у них главная. И Крем для Рук с Кокосом, его зовут просто Кокос.

— А за пределами ванной ваша сестра с кем-то общалась? — поинтересовался Маркюль.

— Говорю же, она у нас тихая, — с раздражением ответил Тоник. — А мы недавно переехали.

— Извините, что прерываю, — вдруг послышался чей-то негромкий голос.

Из косметички в шкафчике показался колпачок прозрачного Лака для ногтей.

— Мне правда очень неловко, я, конечно, не хочу вас отвлекать.

— И поэтому отнимаешь время своей пустой болтовней? — следом за Лаком наружу протиснулась темно-бордовая Пилочка для ногтей. — Ты хоть раз можешь все сделать нормально?

Лак виновато посмотрел на Пилочку снизу вверх и замолчал.

— Ну, а теперь ты молчишь! — развела руками Пилочка. — Это ведь так им поможет! Если ты будешь просто стоять и молчать!

— Прости, милая, это так глупо с моей стороны, — опустил глаза Лак.

— А когда ты в последний раз делал что-то умное? — воскликнула Пилочка, но тут Маркюль решил прийти Лаку на помощь:

— Вы, кажется, хотели что-то сообщить?

— Да-да, — оживился Лак, — я вчера прогуливался вечером — моя супруга говорит, что мне нужно побольше двигаться, чтобы не загустеть, она очень заботится о моем здоровье. И вот я шел мимо корзины для белья и вдруг услышал кое-что за дверью ванной. Не знаю, правда, важно ли это. Было темно, я все равно никого не видел. Может, и не важно совсем…

— Да скажешь ты или нет! — разозлилась Пилочка.

— Конечно, милая, прости, пожалуйста, — забормотал Лак. — Извини, что заставляю тебя нервничать…

— Так что вы слышали? — перебила его мисс Элизабет.

— Я слышал, — шепотом сказал Лак, — как кто-то разговаривал.

Пилочка для ногтей закатила глаза.

— И как я только терплю тебя? И деться-то от тебя в этой косметичке некуда! Это надо же такое сморозить! Да здесь постоянно кто-то разговаривает! Ватные диски вечно спорят, Стаканыч травит свои анекдоты…

— Скажите, — прервал Пилочку детектив, — почему вы обратили на разговор внимание?

— Потому что, — еще тише сказал Лак, и на этот раз всем пришлось пригнуться, чтобы разобрать его слова, — они сказали: «Там темно и никого не бывает, ее точно никто не найдет».

— Это были они! — испугалась Сыворотка и снова заплакала.

Маркюль повернулся к присутствующим и спросил:

— Кто лучше всего знает квартиру? Нам понадобится проводник.

— Вам нужен Стаканчик для Зубных Щеток! Он живет здесь уже много лет! — воскликнул Лак, но тут же испуганно взглянул на супругу и добавил робко: — Я ведь правильно говорю, дорогая?

Глава 3, в которой есть петиция, но нет свободного места

Пилочка двинулась первой, за ней семенил Лак для Ногтей, дальше Маркюль Вуаро и мисс Элизабет. Тоник с Сывороткой завершали процессию. С края ванны на них смотрели жители трехэтажной пластиковой полочки, которые к этому моменту спустились по мочалке и тихо перешептывались.

— Стаканыч! — крикнула Пилочка. — Спускайся! Дело есть!

Из-за раковины показалось желтоватое пластиковое горлышко.

— Какие люди и без охраны! — улыбнулся Стаканчик для Щеток во весь рот. — Какие дела, соседка? Все мужа пилишь?

Пилочка скривила рот и скрестила руки на груди.

— К тебе пришли.

— Пардон, — ответил Стаканыч. — Один момент.

Он перегнулся через край раковины и со стуком упал на пол.

— Треснет же, — испугалась мисс Элизабет.

— Если бы, — процедила Пилочка.

Стаканыч ловко поднялся на ноги и тут же присел на одно колено перед мисс Элизабет:

— Мадам, мое почтение. — Он поцеловал ей руку. — Ослеплен вашей красотой!

Затем повернулся на Маркюля Вуаро и прищурил левый глаз:

— Дайте-ка угадаю… Полицейский?

— Детектив, — поправил Маркюль.

— Хотите анекдот про полицейского? — не обратил внимания Стаканыч. — Почему полиция не может поймать бандита Мыло? А? А?

Он выжидающе посмотрел на окружающих.

— Потому что он скользкий тип, — громко захохотал Стаканыч.

— Шуточки свои оставь, — сухо ответила Пилочка. — У новеньких, у Водорослевых, сестра пропала. Помощь твоя нужна.

Довольное пожелтевшее от времени пластиковое лицо Стаканыча мгновенно посерьезнело.

— Это нехорошо, девочку надо выручать. Чем могу помочь, начальник? — обратился он к Маркюлю.

Детектив в двух словах описал Стаканчику для Зубных Щеток ситуацию и спросил, где в квартире может быть «темное место, где никто не будет искать».

— Значит, так, — ответил тот. — Это либо тумбочка в прихожей, либо шкаф.

— Точно-точно, — поддакнул Лак. — В шкафу и отдел с летней одеждой, и коробки всякие — из-под обуви, с елочными…

— И без тебя справятся! — резко прервала его Пилочка.

— Конечно, милая, ты как всегда…

— Смотрите! — вдруг воскликнула Сыворотка и вся задрожала.

Она указывала на полупрозрачный предмет, который с трудом можно было различить под ванной. Тоник изменился в лице и бросился за предметом — через минуту он вылез обратно с крышкой в руках.

— Это крышка Маски! — затряслась Сыворотка. — Она никогда ее не снимает!

Маркюль осторожно взял в руки находку и осмотрел со всех сторон. Следов на ней не было, зато он явно почувствовал сладкий запах.

Детектив повернулся к жителям пластиковой полочки и сказал, глядя на Кокосовый Крем для Рук в упор:

— Пахнет кокосом.

Тот вытаращил глаза и попятился назад, так что чуть не скатился в ванну.

— Я об этом в первый раз слышу!

— Но факты говорят об обратном, — ответил Маркюль одной из любимых фраз своего персонажа и для полного эффекта воспользовался своим самым выразительным взглядом.

— Знаете, а ведь Катя часто мажет руки Кремом, — вступилась за Кокоса Пенка. — Она могла потом взять намазанными руками Маску. Да и вообще она вчера вечером капнула крем на пол. Может, Маска испачкалась.

— Это возможно, — согласился детектив. — Тем не менее мсье Кокос теперь становится главным подозреваемым, и мы не можем оставлять его без присмотра.

Голос подала Сыворотка:

— Я могу остаться и смотреть за ним, — робко сказала она. — Я все равно боюсь идти в эти темные места.

— Хорошая идея, — закивал в знак согласия Лак, но потом посмотрел на супругу и испуганно замотал головой.

— Точнее, нет, плохая, конечно.

— Нельзя отставлять бедную девочку одну с потенциальным преступником, — сказала Пилочка и посмотрела на Лак так, что он отшатнулся. — Мы тоже останемся.

Перед уходом Маркюль, как и положено, предупредил подозреваемого, чтобы он не покидал пределы ванной, пока ведется следствие. Затем они с мисс Элизабет и Тоником двинулись следом за Стаканычем по узкому коридору в сторону входной двери.

Верхняя часть стены в Катенькиной прихожей была оклеена коричневыми обоями с виноградными листьями и темно-фиолетовыми лозами. Ниже, на высоте примерно в половину среднего человека, была узкая объемная плитка под старинный камень. Почти на всю стену сбоку тянулся бурого цвета шкаф, а у самой двери висели крючки для верхней одежды, полка под шапки и внизу — небольшая тумбочка.

— Нам туда, — махнул рукой Стаканыч.

Он посмотрел на компанию и развел руками:

— А чего это мы такие серьезные?

— У меня сестру похитили, — холодно ответил Ник.

— А ну не вешать нос! — возразил Стаканыч. — Давайте я вам лучше анекдот расскажу. Заходит, значит, как-то чайник в человеческий бар, садится за стойку и заказывает себе двойной эспрессо. Бармен от удивления глаза вытаращил — говорящий чайник в баре! Говорит: «Первый раз к нам чайник заходит!» А чайник ему в ответ: «И больше не зайдет! Думал у вас тут кофе попить по-человечески, а у вас чашка пятьсот рублей стоит!»

Стаканыч приподнял брови и посмотрел на своих спутников выжидающим взглядом. Маркюль и мисс Элизабет вежливо улыбнулись, Тоник только хмуро посмотрел в ответ.

— Ладно-ладно, понял, — выставил перед собой руки Стаканыч. — Вы ребята серьезные. Я просто хотел немного разбавить атмосферу.

Компания подошла к тумбочке, у которой стояло две пары сапог.

— Давненько к нам не заходил, — тепло пожал Стаканычу руку массивный правый сапог с оторочкой из меха — в таких сапогах Катя ходила в магазин за продуктами, когда нужно было тащить тяжелые пакеты.

— Заскучали тут без вас, — стукнули тонкими каблучками кокетливые сапожки, которые обычно гуляли в кино или на свидание в кафе.

Стакан представил своих спутников и спросил:

— Вы тут ничего странного в последнее время не замечали?

Сапоги задумчиво поскрипели с минуту, потом ответил левый сапог с меховой оторочкой:

— Да только эти все шумят со своей петицией. Ходят, голоса собирают.

— Что за петиция? — спросил Маркюль.

— Чтобы всем предметам в доме полагалась одинаковая жилая площадь.

— И что, собрали? — поинтересовалась мисс Элизабет.

— Нет, конечно, — отмахнулся правый сапог. — Кто с ними, кроме Лака и Пилочки, согласится? Хрустальные бокалы, что ли? У которых на шестерых целая полка!

— А что, Лак и Пилочка хотят больше места? — уточнил детектив.

— Конечно, — в один голос ответили сестрички на каблуках. — Они эту петицию и составили.

Стаканыч тем временем подошел к тумбочке и громко постучал в дверцу.

— Кто там? — раздалось сразу несколько голосов.

— Свои, открывайте, — отозвался Стаканыч.

Дверь приоткрылась, и оттуда высунулся носок красной туфли. Затем щель стала шире, и наружу выглянули две сиреневые кроссовки, за ними — пляжный сланец с цветочками и пара старых домашних тапочек. Жители тумбочки все высовывались и высовывались из темноты, и когда дверца открылась полностью, Маркюль насчитал девятнадцать обитателей.

— В тесноте да не в обиде, — пошутил Стаканыч, на что тут же раздался гул возмущенных голосов, среди которых можно было разобрать что-то про «ступить негде», «нарушение прав» и «личное пространство».

— Извините! — громко прервал гомон детектив. — Мы здесь по очень важному вопросу. Дело жизни и смерти!

Девятнадцать пар глаз устремились на Маркюля. Все-таки не зря персонаж его книги любит повторять эту фразу — она имеет отличный эффект.

— У нас есть основания предполагать, — продолжил он, — что здесь держат жертву похищения.

— Очень смешно, — ответил поношенный полуботинок, и его отклеившаяся подошва затряслась в такт словам, как беззубая челюсть. — Мы здесь как селедки в бочке! Это мы тут жертвы!

— Ну да, — признал Стаканыч. — Места правда маловато. Так себе была идейка.

— Только время потеряли, — буркнул себе под нос Тоник, а Маркюль обратился к жителям тумбочки:

— Извините за беспокойство. Всего доброго!

— Подождите, — вдруг заговорила тоненьким голосом бежевая кружевная босоножка. — Вчера вечером произошло кое-что странное — я слышала, как кто-то шептался у ванной поздно вечером. Обычно в это время все спят.

— И Лак то же говорил! — воскликнула мисс Элизабет.

— Вы их видели? — спросил Маркюль.

Босоножка отрицательно покачала носком.

— Было уже темно.

— Ну а сколько их было, слышали? — продолжал допытываться детектив.

— Трое, — неуверенно ответила свидетельница. — Или двое.

— Это точно эти! — завелся Тоник.

Все вопросительно посмотрели на Маркюля Вуаро, но он лишь промолчал в ответ. Затем детектив поблагодарил Босоножку за помощь и сказал Стаканычу, что теперь они отправятся в спальню.

— Детектив! — вдруг окликнули Маркюля из тумбочки.

Это была красная туфля, которая открыла им дверцу.

— А вы не можете решить наш жилищный вопрос? Поспособствовать, так сказать.

Детектив только развел руками.

— Увы. Не имею возможности. Удачи вам с петицией.

Глава 4, в которой находят зловещую надпись

Розовые шторы спальни в ярких солнечных лучах выглядели как тонкие лепестки тюльпана.

— Красавицы, доброго денечка! — поклонился Стаканыч пузырькам и флакончикам на туалетном столике. — А вы все так же цветете и пахнете! Точнее, больше пахнете.

Жительницы туалетного столика захихикали в ответ.

Стаканыч провел компанию к высокому белому шкафу с двумя широкими дверцами.

— Начнем по порядку, — предложил он и двинулся к первой дверце.

Шкаф бесшумно отворился, и, слегка покачнувшись, платья на вешалках окутали компанию сладким цветочным ароматом. Стаканыч двинулся внутрь первым, следом Тоник, Маркюль осторожно зашел за ними и помог мисс Элизабет подняться.

В шкафу, как и сказал Стаканыч, было темно, и все свободное пространство внизу занимали всевозможные коробки и коробочки — из-под обуви, с плойкой для волос, от смартфона, красивая подарочная с атласной лентой.

— У меня в голове не укладывается, что бедная девочка пострадала только из-за своего цвета, — шепотом сказала детективу мисс Элизабет, пока они открывали коробку с атласной лентой.

Внутри оказались Катенькины фотографии, на верхней из которых она держала морскую свинку и улыбалась ртом без двух верхних зубов.

— Мы обязательно найдем ее, для меня это дело чести, — пообещал Маркюль.

Под его руководством компания осматривала коробки одну за другой, но предметы, которые хранились внутри, лишь сонно открывали глаза и снова засыпали — видимо, их не использовали очень давно. Последней на очереди была большая плотная коробка от постельного белья.

— Это елочные игрушки, — сказал Стаканыч. — Вы с ними поосторожнее — хрупкие создания.

— Давайте я помогу, — предложил Тоник.

Он приподнял одну сторону коробки, но не удержал равновесие и чуть не свалился на тонкий стеклянный шар, мирно посапывавший с краю. Шар заворчал во сне, перевернулся на другой бок и снова засопел.

— Лучше не будем их трогать, — рассудил Маркюль.

Они вышли наружу и направились ко второй дверце, когда Тоник внезапно остановился.

— Чувствуете?

— О чем вы? — нахмурился детектив.

— Этот запах!

Тоник бросился к дверце.

— Здесь дверь заедает, помогите открыть!

Он нагнулся и уперся в дверь снизу, чтобы она слегка приподнялась, а тем временем Стаканыч и Маркюль Вуаро потянули дверь на себя.

Внутри были полки со стопками одежды. На нижней, полупустой, спали старые летние вещи. Полка выглядела так, словно здесь недавно что-то искали. Из глубины шел запах кокоса.

Тоник бросился вперед, распихивая по сторонам топы и футболки, которые недовольно бурчали во сне.

— Маска! Ты тут? Маска!

А затем закричал:

— Маска!

Мисс Элизабет, Маркюль и Стаканыч стояли у него за спиной и в ужасе смотрели на открывшееся перед ними зрелище. На задней стенке шкафа зловеще зеленела кривая надпись: «Мы предупреждали».

Детектив опомнился первым. Он подошел вплотную и коснулся пальцем субстанции, которой были выполнены буквы.

— Уже высохла, — сказал он.

— Это… это Маски? — тихо спросила мисс Элизабет.

Тоник в ответ только закрыл лицо руками.

— Средства использовали совсем немного, — невозмутимо сказал Маркюль Вуаро, а затем повернулся к Тонику: — Соберитесь, нам нужно найти вашу сестру. Я уверен, что пока ничто не угрожает ее жизни.

— Ну и запашок, — подал голос Стаканыч.

Запах кокоса действительно был повсюду.

— Здесь как будто сильнее, — заметила мисс Элизабет.

Маркюль Вуаро двинулся в угол, где запах казался наиболее интенсивным, и стал осторожно раздвигать и перетряхивать сонные вещи. Сильнее всего пахла клетчатая рубашка с длинными рукавами. Детектив осторожно развернул ее, но не обнаружил ничего подозрительного.

— Возможно, преступник вытер об нее руки, — предположил он.

Тоник повернулся и Маркюлю и спросил, еле справляясь с эмоциями:

— Теперь-то вы убедились? Убедились, что это они? Да я этого Кокоса голыми руками! Этот запах…

— Запах! — вдруг осенило детектива. — Точно! Листок пах цветочными духами! За мной!

Он быстрым шагом вышел из шкафа и направился к туалетному столику. Затем, цепляясь за шторы, взобрался сначала на пуф, а затем с трудом подтянулся на столешницу.

— Простите меня за отсутствие такта, прекрасные дамы, — извинился Маркюль перед смущенными флакончиками и бутыльками. — Но у меня к вам есть важное дело. Вопрос жизни и смерти!

И второй раз за день детектив наблюдал чудесный эффект этой фразы: жительницы стола захлопали длинными ресницами и зашептали «конечно, конечно».

— Мадмуазель Тушь, — обратился Маркюль к Туши для Ресниц. — Не было ли у вас в последние несколько дней гостей?

Тушь испуганно пролепетала:

— Я сделала что-то плохое?

— Не волнуйтесь, я вас ни в чем не обвиняю, — успокоил ее детектив. — Так да или нет?

Тушь кивнула.

— И вы, наверное, подумали: как странно, что он зашел так поздно, когда все уже спят?

Тушь еще больше округлила глаза и снова кивнула.

— А затем он попросил о небольшой услуге — написать кое-что на листке бумаги?

Бедная Тушь была так поражена, что, казалось, вот-вот упадет в обморок.

— Попросил.

— А что это была за надпись?

— Я не знаю, — пробормотала Тушь. — Не люблю читать. Он мне сам помог написать. Что-то про зеленый.

— Ага! — обрадовался Маркюль и прищурил правый глаз.

Он слегка развернулся боком, чтобы одновременно видеть восторг на лицах своих спутников и изумление жительниц столика, когда он назовет имя гостя.

— И это был, — протянул детектив. — Мсье Ко…

— Крем, — чуть ли не заплакала Тушь. — Питательный Крем для Лица.

Маркюль на секунду замер от удивления, а потом воскликнул:

— Так я и думал!

Тоник внизу зашумел:

— Да, они там все за одно!

— А Крем-то оказался с гнильцой, — покачал горлышком Стаканыч.

— Что ж, у нас есть достаточно оснований, чтобы…

Стук стекла о паркет прервал речь детектива: спотыкаясь и поскальзываясь, к ним бежал Лак.

— Там это… — Лак часто дышал. — Такое! Кошмар!

— Что случилось? — в один голос закричали Тоник и мисс Элизабет.

— Покушение, — выдохнул Лак. — Настоящее покушение!

Глава 5, в которой цивилизованные предметы назначают суд

Сыворотка лежала на полу, над ней хлопотала Пилочка для Ногтей. Пенка, Питательный Крем и Кокос сбились вместе в угол своей полочки.

Тоник первым делом бросился к сестре.

Когда он увидел у нее на боку небольшую царапину, то просто озверел.

— Спускайся сюда! — орал он Пенке. — Я тебя все равно достану! На твоем беленьком флакончике места живого не останется!

Пенка еще плотнее прижалась к стене.

— Ну-ну, полегче, парень, — заговорил Стаканыч.

Он с трудом утихомирил разбушевавшийся Тоник, а затем повернулся к детективу:

— Дело серьезное, начальник. Такие вопросы мы решаем на общем суде.

— На суде? — удивилась мисс Элизабет.

— Да, — подтвердил Стаканчик. — Мы предметы цивилизованные, мы за справедливость. Я всех соберу.

Стаканыч вышел из ванной, а Маркюль тем временем подошел к Сыворотке:

— Расскажите, как все произошло.

— Она просто прыгнула на меня сверху! — сквозь слезы сказала та. — Еще бы чуть-чуть… От меня остались бы одни осколки!

Сыворотка зарыдала в голос, и мисс Элизабет бросилась ее утешать, а Тоник со всей силы сжал кулаки.

— Неправда! — крикнула с полки Пенка. — Я оступилась и упала!

Она повернулась и показала белый след от удара на пластиковой крышке.

— Я тебя даже не коснулась!

— Да ты у меня сейчас! — бросился вперед Тоник, и на этот раз вмешаться пришлось Маркюлю Вуаро.

Когда Тоник вернули на место, детектив обратился к Лаку:

— Вы все видели?

Лак помедлил секунду, и Пилочка раздраженно ответила за него:

— Конечно, видели. Рухнула прямо на девочку.

Пенка открыла рот от возмущения, но Пилочка демонстративно повернулась к ней спиной.

А тем временем в квартире слышалось движение. Мисс Элизабет выглянула из ванной и воскликнула:

— Мистер Вуаро! Только взгляните!

Диван в гостиной был полностью занят предметами со всех комнат: здесь были и кухонные принадлежности, и канцтовары, и обувь, и даже бутыльки с лекарствами. Те, что не помещались, расположились внизу полукругом так, что центр комнаты был свободен. На нем сиреневые кроссовки устанавливали несколько трибун из картонных обувных коробок. По центру стояла та самая подарочная коробка с атласной лентой.

— Готово! — крикнула правая кроссовка. — Ведите подозреваемых!

Четыре кухонных ножа отделились от толпы и двинулись в сторону ванной.

— Что происходит? — нахмурился Маркюль Вуаро.

— Вы ни разу не присутствовали на суде? — приподняла бровь Пилочка.

— Конечно, присутствовал! — Детектив постарался возмутиться как можно более уверенно. — Просто все суды… разные.

Пилочка ответила с усмешкой:

— Так вот на нашем суде собираются все жители квартиры. Мы тянем жребий, чтобы выбрать двенадцать присяжных. Они вместе с судьей выслушивают обе стороны и принимают решение.

— Да, все как я и думал, — небрежно сказал Маркюль.

Кухонные ножи вошли в ванную, и тот, что у них был за главного — самый длинный и острый, скомандовал:

— Пенка для Умывания, Питательный Крем для Лица и Крем для Рук с Кокосом! От имени всех обитателей квартиры я приказываю вам спуститься и пройти за мной в зал судебных заседаний. В случае вашего отказа, мы будем вынуждены применить силу.

Ножи у него за спиной в этот момент опасно с лязгом скрестили лезвия.

Вслед за подозреваемыми в гостиную повели Тоник и всхлипывающую Сыворотку.

Глава 6, в которой дают клятву, оскорбляют и допускают ошибку

После того как Водорослевых и жителей пластиковой полочки рассадили по разным коробкам, по рядам зрителей стали передавать мешочек с рисом. Те, кто вытаскивал белый рис, оставались на месте, предметы, доставшие зерна бурого риса, выходили вперед и усаживались на коробки для присяжных.

В итоге на них оказались: две керамические статуэтки из шкафа — котенок и балерина, сапог с меховой оторочкой, белая пузатая сахарница, флакончик ландышевых духов, губка для мытья посуды, старый пластиковый будильник, вантуз, зарядка для телефона и золотая рамочка с фотографией Катеньки в цветущих яблонях. Кастрюля и сковорода на коробки не поместились, так что им пришлось расположиться чуть поодаль у стены.

— Господин Главный судья! — объявил старший Нож.

Из обувной тумбочки к коробке с атласной лентой двинулся, к изумлению Маркюля Вуаро, уже знакомый ему поношенный Полуботинок с отклеенной подошвой.

— Не ожидали? — улыбнулся Полуботинок, заметив реакцию детектива. — А у меня ведь юридическое образование! Я вместе с Катериной в институт ходил. Правда, не все семестры — только осенью и весной, пока была моя погода. Но память у меня хорошая. Я, в отличие от Кати, экзамены и сам мог бы сдать, без шпаргалок.

Полуботинок уселся на подарочную коробку и оглядел зал. Ложка, стоявшая справа от него, трижды стукнула лбом об пол, призывая к тишине.

— Уважаемые секретари. — Судья повернулся к двум одинаковым ручкам и блокнотам с цветочками.

Те кивнули в знак готовности фиксировать все, что будет сказано на слушанье.

— Уважаемые адвокаты, займите, пожалуйста, ваши места.

Из толпы вышли две перчатки, обе правые. Пожав друг другу руки, они стали: одна — рядом с пострадавшими, вторая — рядом с обвиняемыми.

— Господин прокурор! — произнес Полуботинок.

Никто не откликнулся.

— Господин прокурор! — крикнул Полуботинок.

Из-под диванных подушек вылез, виновато оглядываясь, маленький плюшевый медведь с сердечком на животе.

— Извините, господин судья, — стал оправдываться он. — Ничего не могу поделать с собой зимой, впадаю в спячку. Генетика!

Полуботинок еще раз оглядел зал судебных заседаний и громко произнес:

— Судебное дело номер два объявляю открытым!

Мисс Элизабет повернулась к стоявшему рядом с ней Стаканычу и шепнула:

— А какое было первым?

— Банда зубных щеток обчищала шкафчики по ночам, — тихо ответил он. — Кстати, хотите анекдот? Летят как-то в самолете зубная щетка, поварешка и балалайка…

— В другой раз, — как можно мягче прервала его книга.

Полуботинок тем временем продолжил:

— Хочу сообщить, что сегодня у нас особый гость. На нашем слушании присутствует известный детектив Маркюль Вуаро!

Все обернулись в сторону тома и захлопали.

— Благодаря его необыкновенному таланту и опыту мы докопаемся до истины! — добавил судья с чувством, и в зале снова раздался взрыв аплодисментов.

Маркюль поклонился присутствующим и спросил:

— Мсье судья, могу я попросить, чтобы обвиняемые, пострадавшие и свидетели давали письменную клятву перед выступлениями?

— Как необычно! — удивился Полуботинок. — Это, видимо, какая-то новая процедура? Что им писать?

Детектив на секунду задумался:

— Пусть пишут: клянусь говорить правду.

Блокноты и Ручки кивнули и двинулись к первым свидетелям, которых вызвал судья, — Пилочке и Лаку для Ногтей.

— Расскажите все, что вы знаете об отношениях жителей пластиковой полочки и семьи Водорослевых с момента их появления в квартире, — попросил Полуботинок.

Пилочка подалась вперед и заявила:

— Питательный Крем в первый же день стал подшучивать над Маской и Сывороткой. Знаете, что он сказал? У вас цвет лица какой-то нездоровый!

Лак с готовностью поддакнул супруге.

Тоник после этих слов поднялся и открыл рот, но один из ножей жестом велел ему присесть на место.

— Извините, мсье судья, — подал голос Маркюль Вуаро, — могу я задать свидетелю вопрос?

— Конечно! — воскликнул Полуботинок.

— А кто жил с вами на полочке до появления Водорослевых?

От неожиданности даже Лак заговорил:

— Никто.

— То есть вы занимали всю полочку целиком?

Пилочка прищурила глаза и медленно ответила:

— Разве это имеет отношение к делу?

— Нет-нет, благодарю, — сказал детектив. — Продолжайте.

Пилочка стала перечислять все услышанные за две недели обзывания, а затем перешла к записке, на которой была написана угроза. В подтверждение ее слов один из ножей передал записку сначала присяжным, а затем судье. После этого Полуботинок попросил Лак рассказать о разговоре, свидетелем которого он стал вечером перед исчезновением Маски.

— Слушайте, — снова шепнула мисс Элизабет Стаканычу, — а почему адвокаты и прокурор не принимают участие?

Адвокаты-перчатки тихо болтали друг с другом в стороне, плюшевый медведь-прокурор снова задремал прямо перед коробкой судьи.

— Да, — махнул рукой Стаканыч, — Полуботинок не знает, что они должны делать. Весна была, так что Катя почти всю тему прогуляла. Но мы все равно их оставили — раз положено.

А тем временем судья обратился к Пилочке и Лаку с просьбой описать покушение на Сыворотку.

— У меня есть просьба, — вышел вперед Маркюль. — Свидетели могут ответить на этот вопрос в разных частях комнаты?

Пилочка от этих слов просто затряслась от возмущения, но Полуботинок закивал:

— Отличная идея, детектив! Так они не опустят ни одной детали.

Пока Блокноты и Ручки записывали показания Лака и Пилочки, судья попросил Стаканыча, мисс Элизабет и Тоник рассказать присяжным о том, как они нашли надпись в шкафу спальни.

— Как вы поняли, куда идти? — задал вопрос Полуботинок. — Кто-то подсказал вам или вы сами хорошо ориентируетесь в шкафу?

— Я никогда не был в той части шкафа, — ответил Тоник. — Я вообще впервые там оказался утром, когда помогал Маркюлю Вуаро спуститься с полки. Но в тот момент я снова ощутил этот мерзкий запах.

Тоник злобно уставился на Кокоса, а тот прокричал в ответ:

— Оскорбление в зале суда!

Судья обратился к Тонику:

— Вы хотели сказать, что почувствовали запах кокоса?

— Да, — ответил Тоник.

— Хорошо, расскажите, что было дальше.

Тоник, мисс Элизабет и Стаканыч по очереди рассказали, что они увидели и как потом детектив догадался спросить Тушь о записке, а Лак прибежал с новостями о покушении. После этого Полуботинок передал слово обвиняемым, которые по очереди стали клясться, что не имеют к исчезновению Маски ничего общего.

Маркюль Вуаро пристально наблюдал за каждым из них.

Наконец секретари закончили записывать показания Лака и Пилочки, и судья стал зачитывать их вслух.

— Вы, Пилочка, утверждаете, что в момент покушения Сыворотка находилась рядом с раковиной, — нахмурился Полуботинок. — Ваш супруг — что она была у бельевой корзины.

— Вот я дурак! Все забыл! Конечно, у раковины! — воскликнул Лак и нервно захихикал.

— Прошу отметить, что свидетель Лак умышленно или по невнимательности допустил грубую ошибку в показаниях, — сурово обратился судья к присяжным.

Он повернулся к Маркюлю Вуаро:

— Детектив?

Но том так усиленно думал, что даже не заметил вопроса судьи.

— А ведь она прервала его именно после этой фразы, — пробормотал Маркюль и в очередной раз накрутил на палец свою закладку-ленточку.

— У вас ведь наверняка припасен туз в рукаве, — заговорщически подтолкнул его в бок Стаканыч.

— Рукав! — вдруг воскликнул детектив. — Ну конечно!

Он вскинул руки и поспешил из гостиной.

— Ну что ж, — сказал Полуботинок. — В таком случае присяжные удаляются в зал заседаний для вынесения приговора.

Присяжные двинулись к кухонному гарнитуру, где специально для них освободили один из нижних отделов. Потеснившись, они все-таки влезли все внутрь и с третьей попытки смогли закрыть за собой дверцы.

Пенка, Кокос и Питательный Крем в ожидании приговора тихо переговаривались, Тоник ходил взад-вперед по коробке, Сыворотка еле слышно всхлипывала. А Маркюль Вуаро тем временем со всех ног спешил в спальню, чтобы добыть доказательства вины преступника.

Глава 7, в которой очень сильно пахнет кокосом

При появлении присяжных разговоры в зале суда прекратились. В тишине гостиной металлические шаги присяжных кастрюли и сковороды раздавались как звон мечей во время поединка.

— Провозглашается приговор суда! — объявил судья серьезно, а потом добавил со вздохом: — Это было очень трудное решение.

Никто не двигался, все уставились на Полуботинок. Питательный Крем был вынужден облокотиться от волнения на коробку, Пенка и Кокос вцепились руками в картонную стенку.

— Во-первых, сразу после заседания будет проведена спасательная операция по поиску пропавшей Маски. В операции участвуют все жители квартиры. А во-вторых…

Судья сделал паузу и на секунду взглянул на обвиняемых с искренним сочувствием.

— В случае, если Маска подтвердит вину обвиняемых или если ее здоровью был нанесен непоправимый вред, суд присяжных будет вынужден применить к Пенке, Питательному Крему и Крему для Рук с Кокосом высшую меру наказания. Они отправятся в мусорное ведро.

В зале дружно ахнули.

Пенка покачнулась, Кокос и Крем уставились на судью и не двигались.

— А теперь…

— В деле появились новые обстоятельства! — раздался голос Маркюля Вуаро, и жители квартиры встретили его слова вздохом облегчения.

— Я же говорила, что он гений! — шепнула мисс Элизабет Стаканычу.

— Вы готовы предоставить их сейчас? — спросил Полуботинок.

— Не я, — загадочно улыбнулся Маркюль в свои цветочные усы.

Он сделал шаг в сторону, и из-за его обложки вышла небольшая испуганная баночка. У нее был белый не покрытый крышкой дозатор, а сквозь прозрачный пластик просвечивалось мутное зелено-голубое содержимое.

В зале раздалось громкое «ах». Сыворотка первая очнулась от шока и закричала:

— Сестренка!

Маска захлопала глазами и осторожно улыбнулась. Она постоянно оглядывалась то на брата с сестрой, то на Пенку, Кокос и Крем и вздрагивала от малейшего шума.

Один из ножей двинулся к ней и провел к свободной коробке.

— Вы готовы дать показания? — спросил судья.

Маска неуверенно кивнула. Ручки и Блокноты-секретари тут же поспешили к ней и взяли с нее письменную клятву говорить только правду.

— Расскажите, как все было, — мягко сказал судья. — Вам нечего бояться.

Баночка обвела глазами зал, посмотрела на Тоник. Тот кивнул ей в знак поддержки.

— Вчера вечером мне не спалось, — еле слышно заговорила Маска. — Я очень переживала… из-за той записки.

Она покосилась на Крем, Пенку и Кокос.

— Я бродила у входа в ванную. И вдруг…

— Продолжайте, — подбодрил Маску детектив.

— Кто-то накинул на меня темный пакет.

В зале послышался возмущенный шепот.

— Я попыталась стянуть его, — добавила Маска. — И обронила свою крышку.

— Вы знаете, кто на вас напал? — спросил Маркюль.

— Кокос, — тихо, но уверенно ответила Маска.

— Наглая ложь! — крикнул Крем для Рук с Кокосом.

— То есть вы его видели? — уточнил детектив.

Маска растерялась на секунду, а затем покачала головой.

— Но почему вы решили, что это он? — задал вопрос судья.

— Из-за запаха, — сказала Маска.

— Что случилось дальше? — спросил детектив.

— Меня привели в отдел с летней одеждой.

— С вас сняли пакет? — допытывался Маркюль.

— Да, — кивнула Маска. — Но мне приказали закрыть глаза.

— Кокос приказал?

— Да, голос был очень похож.

Крем для Рук снова начал шуметь, и одному из ножей пришлось его успокаивать.

— Продолжайте, — попросил детектив.

Маска вдруг вся задрожала.

— А потом меня заставили выдавить немного своей маски.

— Надпись сделали при вас? — обратился к ней Маркюль.

Маска замотала крышкой.

— Меня увели в коробку с елочными игрушками и приказали сидеть тихо.

— Вас связали? — уточнил судья.

— Нет, — тихо ответила баночка.

— Но почему вы не убежали? — изумился Полуботинок.

— Они сказали… — Маска снова затряслась. — Что у них Сыворотка. И что если я выйду…

Сестры посмотрели друг на друга.

— Бедная девочка, — не сдержалась мисс Элизабет.

— А потом пришел этот добрый том. И нашел меня, — закончила свою историю Маска.

— И вам так и не удалось разглядеть похитителей? — уточнил Маркюль.

— Нет. Я только слышала этот ужасный запах.

В этот момент Маркюль Вуаро улыбнулся своей фирменной загадочной улыбкой.

— Полагаю, такой?

Он разжал руку и продемонстрировал суду небольшой кусочек ватного диска, от которого при взмахе воздух наполнился кокосовым ароматом.

— У меня этот кусочек отщипнули во сне! — закричал с дивана Ватный Диск.

— Вы ведь говорили, что Катя вчера обронила каплю вашего крема на пол? — обратился детектив к Кокосу.

Тот быстро закивал и заулыбался во весь рот.

— Я нашел эту улику в шкафу, где была сделана надпись, — пояснил Маркюль. — Мы осмотрели его еще утром, но я не догадался заглянуть в рукав рубашки. Кто-то очень постарался, чтобы запах Крема для Рук оказался везде, где мы обнаружили зацепки!

Детектив усмехнулся и сделал паузу для зрителей.

— А теперь, — продолжил он, — перед тем как я взгляну на сделанные секретарями надписи, не хотят ли Лак и Пилочка сделать признание?

Маркюль даже на секунду закрыл глаза от удовольствия: как приятно ощущать, что так легко и просто сложился у него в голове весь пазл.

Пилочка сузила глаза на Лак:

— Говорила же, что не надо! А ты настоял!

— Я? — удивился Лак. — Но это же была твоя… То есть… Да, конечно, милая, это, наверное, я все придумал.

— Придумали что? — строго спросил судья.

— Мы должны признаться, — сказала Пилочка и сжала губы.

Маркюль Вуаро подошел к секретарю Блокноту.

— Озвучьте всем ваш мотив, — сказал он с довольной улыбкой. — Тем более что у нас есть еще одно доказательство…

Маркюль посмотрел на записи в Блокноте и замер. Он был так растерян, что этот эпизод мог бы даже пошатнуть его безупречную репутацию детектива, который никогда не ошибается. Но в этот момент заговорила Пилочка, и все переключили свое внимание на нее.

— Мы не видели, как Пенка упала на Сыворотку, — не глядя по сторонам, ответила она. — Мы так сказали, потому что… Потому что Пенка не подписала нашу петицию.

— Из-за какой-то петиции? — Пенка вытаращила глаза на Пилочку.

— Не просто петиции, — попытался защитить супругу Лак. — У нас правда мало места.

Но потом он поймал на себе взгляд Пилочки и замолчал.

— Что ж, — нахмурился судья. — Это несколько меняет дело. Но нам повезло, что с нами сегодня известный детектив. Он-то приподнимет наконец завесу тайны.

Все уставились на Маркюля Вуаро, который продолжал озадаченно разглядывать блокнот с клятвами выступавших. Он услышал слова судьи и посмотрел на зал, затем вдруг резко на Блокнот.

— Приподнять, — пробормотал детектив и вдруг заулыбался своей обычной уверенной улыбкой. — Конечно! Но сначала мне нужно задать пару вопросов. Мсье Тоник, скажите, вы не заметили вчера в шкафу ничего необычного?

— Вчера? — удивился Тоник. — Я там сегодня в первый раз оказался.

— В таком случае, у вас прекрасная интуиция, — усмехнулся Маркюль.

— Я вас не понимаю, — с вызовом произнес Тоник.

— Ведь утром вы безошибочно нашли подушки, чтобы помочь мне спуститься, а при поисковой операции знали, как именно открыть заедающую дверь!

Все взгляды устремились на Тоника. Тот молчал.

— Но зачем? — не выдержал Стаканыч. — Свою родную сестру!

— А это мы у нее и спросим, — вдруг развернулся к Маске Маркюль. — Зачем вы помогали брату?

Та испугалась и отшатнулась.

— Я?

Детектив стал посреди судебного зала и попросил секретаря Блокнота открыть страницу с клятвами выступавших на суде.

— Это ведь ваш почерк?

Мисс Элизабет изменилась в лице.

— Такой же, как в шкафу!

— А вы, мадемуазель Сыворотка, ловко воспользовались положением и решили подставить Пенку, — продолжил наступать Маркюль.

Сыворотка закрыла глаза руками и начала всхлипывать, но том не обратил на нее никакого внимания. Он обернулся к мисс Элизабет:

— Подскажите, когда вы сказали мсье Тонику, что я — известный детектив?

— Вчера вечером, — ответила книга и закрыла рот рукой от посетившей ее догадки.

— Да-да! — воскликнул Маркюль. — Тогда они и решили все подстроить!

Маска сделала шаг вперед и захотела что-то сказать, но Тоник ее опередил.

— Это еще не доказывает… — Он сжал кулаки и пытался подобрать слова.

— Это доказывает главное, — перебил его детектив, — что Пенка, Крем и Кокос не совершали преступления.

— А остальное, — строго добавил Полуботинок, — решит суд.

Он сделал знак ножам следить за порядком в зале и снова пригласил присяжных в совещательную комнату.

Глава 8, в которой никто не загадывает наперед

Маркюль Вуаро, Полуботинок и мисс Элизабет сидели у шкафа и наблюдали за тем, как виновные отбывали свое наказание на исправительных работах.

— Это было мудрое решение, — сказала книга, — заставить их работать вместе.

Крем, Тоник и Кокос выносили одну за другой пустые коробки, а Пенка, Сыворотка и Маска протирали освободившееся пространство от пыли.

— В конце концов, — продолжила мисс Элизабет, — Водорослевы разыграли этот спектакль, чтобы защитить себя.

— Надеюсь, что более близкое общение пойдет им на пользу, — ответил Полуботинок.

Тоник и Крем на счет «три» вынесли из шкафа ту самую коробку, в которой детектив обнаружил «жертву».

— Я искренне поражен тем, что вы смогли отыскать Маску! — признался Полуботинок. — И как вам в голову пришло заглянуть в коробку с елочными игрушками?

— Видите ли, во время нашей поисковой операции это было единственное место, которое мы не проверили. И так как Лак упоминал его… — Детектив замялся, чтобы придумать правдоподобную причину. — В общем, сработала интуиция!

— Гениально, мистер Вуаро! — ответила мисс Элизабет. — Любой другой подумал бы, что это Лак с Пилочкой все подстроили. Но только не вы! Вас так просто не проведешь.

Детектив сдержанно улыбнулся и поспешил перевести тему:

— Вы все-таки решили переехать в шкаф?

Полуботинок кивнул.

— Оставим тумбочку молодежи. А нам, бывалым, здесь будет лучше.

— И, кстати, заставить Лак и Пилочку отмыть тумбочку тоже было очень правильно, — сказала мисс Элизабет.

Наконец нижний отдел шкафа был приведен в порядок, и Полуботинок, извинившись, покинул книги и принялся за переезд вместе со своими товарищами.

— Но Катя ведь заметит, что что-то изменилось, — подметил Маркюль.

Мисс Элизабет махнула рукой и усмехнулась:

— Поверьте, ей не до этого! У нее сейчас любовь и вечная весна! И кстати… — Книга повернулась к детективу. — Вы не думали о том, чтобы вернуться в библиотеку? Катя сегодня должна отнести меня обратно.

Маркюль задумался.

— Пожалуй, не откажусь от такой возможности.

— Тогда нам лучше поспешить в Катину сумку. Она скоро вернется.

Детектив проследовал за книгой в гостиную, по пути в очередной раз размышляя о результатах расследования. И как жителям этой квартиры все-таки повезло, что он, гениальный следователь, оказался здесь и не дал свершиться преступному замыслу!

— И что бы они тут без вас делали, мистер Вуаро, — словно прочла его мысли мисс Элизабет.

— Ну что вы, пустяки, — отмахнулся Маркюль Вуаро. — Я не сделал ничего особенного.

Он шагнул в сторону и позволил книге первой пройти в Катину сумку.

— Только после вас.

— Не удивлюсь, если мы снова окажемся в центре какого-нибудь расследования, — сказала мисс Элизабет.

— Ну, это маловероятно, — ответил Маркюль и улыбнулся в свои цветочные усы. — Но не будем загадывать наперед.