Муха как муза

Ольга Никулина, «Изумрудная муха» («Время», 2022)

Ольге Никулиной, человеку литературы, дочери известного советского писателя Льва Никулина, приятеля и соседа Катаева и Олеши, есть о чем рассказать.

Она прекрасно помнит послевоенную Москву. Огородики, палисаднички вокруг деревянных домиков. Булыжная мостовая, и праздники, собиравшие во двориках народ со всей округи, песни под гармошку, летние чаепития. Эти живые картины она сохранила в памяти. Вообще, в Замоскворечье до шестидесятых годов не было новостроек, Дом писателей в Лаврушинском переулке торчал гранитно-мраморной крепостью в окружении особнячков и незатейливых домиков. Теперь все иначе, но Ольга по-прежнему живет там, в Лаврушинском, оставаясь одним из последних литературных обитателей легендарного дома, уникальной свидетельницей писательского быта той эпохи.

Мы видим три поколения женщин. Героиня Люба — между своей матерью и дочерью. Ей удается быть, по возможности, снисходительной к ним, и в этом, пожалуй, главная тонкость повествования. Детективная история возникает неожиданно и держит читателя в напряжении. Речь не о драгоценности, изумрудной мухе, а о порой свойственной человеку жажде наживы, о психологических недугах, о страстях человеческих. Приключения вещицы становятся поводом для психологического исследования. Мать больше всего волнует пропавшая фамильная драгоценность, которую Любе не удалось вернуть, и она даже не знает, какая опасность грозила той. Мать интересна в своих монологах: здесь и живой старокупеческий колорит, и навыки профессиональной актрисы. Сама Люба не боится быть несчастной и принимает свои женские неудачи достойно, мужественно и даже с юмором. А Любиной дочери вообще все равно, ее не волнует пропажа семейной реликвии — это и грустно, и очень жизненно.

В книге — много тем и образов. Вообще, персонажи убедительны и уникальны. Читая современную периодику, иной раз удивляешься выдуманности, неестественности сюжетов, как будто это написано искусственным интеллектом. У Никулиной же все настоящее и зримое, она знает, о чем пишет, и многое берет из жизни.

В книге много характерных деталей, неповторимых примет ушедшего времени, которые могут быть интересны для историка. Три поколения женщин со своим видением происходящего, со своими воспоминаниями, со своей судьбой. Можно сказать, книга — свидетельство века.