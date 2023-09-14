Спектакль создавался как вышивка

«Без галош элегантнее» —

это ложь!

Вся элегантность от наших галош.

Спектакль «Без галош элегантнее» в «Театре Терезы Дуровой» можно смело назвать одной из самых ярких премьер театральной Москвы. Элегантный, стильно оформленный, начиная с программки и заканчивая сценографией спектакля, с живой музыкой, отражающей нерв и утонченность поэтической натуры, и сразу четырьмя артистами, исполняющими роль Владимира Маяковского, что создает объем и подчеркивает многогранность поэта. Эта музыкально-поэтическая композиция, созданная при поддержке Государственного музея В.В. Маяковского, наполнена энергией молодых актеров и смотрится на едином дыхании. Артисты постоянно обращаются к зрительному залу, импровизируют, возникает ощущение, что спектакль рождается здесь и сейчас, прямо на наших глазах. Зрители с радостью читают любимые строки вместе с артистами, становятся сотворцами происходящей на сцене магии. О том, как рождалась эта магия, рассказывает художественный руководитель Театра, народная артистка РФ Тереза Ганнибаловна Дурова.













Фотографии предоставлены Терезой Дуровой Спектакль «Без галош элегантнее» в «Театре Терезы Дуровой»

-Этот год юбилейный, в июле мы отметили 130-летие со дня рождения Владимира Маяковского. Это один из самых противоречивых, ярких, эпатажных поэтов Серебряного века, соединяющий в себе и вызов, и невероятную нежность. Какую грань было важно отразить в спектакле именно для вас?

-В первую очередь, для меня было важно показать Маяковского-человека, Маяковского-мужчину, который мог быть и ребенком, и другом, иногда бывал странным и сложным, как любой талантливый человек. Когда тебя целует Господь, это огромная ответственность, с этим грузом порой очень тяжело жить, особенно в переломные моменты эпохи. Фраза «в 1916 году из Петрограда исчезли красивые люди» о многом говорит. Это созвучно сегодняшнему дню и будет созвучно человечеству всегда. Если двигаться в сторону унификации жизни, ее простому восприятию, то ничего действительно творческого человек не создаст. Есть определенная гамма чувств, которую в жизни проходит каждый, сложная, порой болезненная: разочарование, предательство, ревность… Из этой палитры жизненных ощущений и рождается творчество, в том числе поэтические строки. Лаконизм стихов Маяковского, очень точное восприятие поэтом богатого русского языка восхищает. Взять, к примеру, стихи на смерть Сергея Есенина – это же человеческая азбука.

-В вашем окружении много творческих людей, поэтов?

-Мне в жизни повезло, я довольно часто наблюдаю за поэтами нынешними, чьи имена сегодня на слуху. Я понимаю разницу между обычным человеком и творцом. Любая творческая личность продуцирует что-то из собственного опыта, из своей личности, нервной структуры, сознания, от природного импульса. Из чего соткано творчество, мы не знаем, и было бы глупо это препарировать.

-Согласна, это как в стихотворении Андрея Вознесенского, посвященном Мэрлин Монро: «невыносимо, когда бездарен, когда талантлив — невыносимей…» Возвращаясь к образу Маяковского-мужчины, что вас восхищает в нем больше всего?

-Я очень люблю аккуратных мужчин, стильных, харизматичных, красиво одетых. Маяковский для меня, как для женщины, эталонная история. Мне нравятся чистые ботинки и брюки со стрелками (смеется).

-Как рождался образ спектакля?

-Мне очень повезло, потому что все, с кем я работала, и художники, и музыканты, очень профессиональные люди (композитор – Сергей Кондратьев; художник-постановщик, народный художник РФ Мария Рыбасова; художник по костюмам – лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», заслуженный художник РФ Виктория Севрюкова). Это команда, с которой мы сотрудничаем уже очень много лет. Многие вещи им не приходится объяснять, мы понимаем друг друга без слов. Мы читаем одни и те же книги, одинаково воспринимаем «что такое хорошо и что такое плохо». Бог нам разрешил поставить этот спектакль. Такое ощущение, что он нас вел. И ребята, молодые артисты, читают Маяковского от себя, своим собственным нервом – о любви, потерях, страхе. Спектакль создавался как вышивка, стежок за стежком мы заполняли канву красками.

-Маяковский был не только ярким поэтом, но и законодателем стиля. Как вы искали художественное решение спектакля, в частности, костюмы?

-Мы изучили огромное количество фото и видео записей, обращали внимание на все нюансы – начиная от шнурков для ботинок и заканчивая перчатками и запонками. Читая литературу о Маяковском, можно найти очень много именно визуальных образов. Есть знаменитое фото, на котором Маяковский в окружении футуристов. Так вот, ботинки к спектаклю мы заказывали, ориентируясь на это фото. Рубашки того времени были куплены. Также в сценографии присутствуют отсылки к работам Малевича (только у нас на сцене не квадрат, а круг), острый угол сцены, на котором происходит действие, метафоричен. Ведь поэты того времени вошли в толпу острым углом, эпатировали, провоцировали, и порой ранили им себя же. Владимир Маяковский и сам был невероятно одаренным художником. И об этом нам тоже хотелось напомнить зрителям.

-В спектакле артисты читают знаменитые стихи Маяковского, посвященные Лилии Брик. Не хотелось ли вам дать образы других женщин Маяковского?

-Я считаю, что мы очень подробно раскрыли тему любви. Настоящий поэт никогда не остается равнодушным к такому порыву как любовь. Для меня самое важное стихотворение Маяковского о любви «Отношение к барышне»: «Этот вечер решал —

не в любовники выйти ль нам?», и оно звучит в спектакле.

-Лилия Юрьевна Брик говорила про Маяковского следующее: «Был хороший объект для кино. Актерской одаренности, однако, сам при этом не обнаружил. Никакой роли сыграть не мог. Мог изобразить только себя. Абсолютно во всем мог быть только собой, не мог быть ничем иным». Мне кажется, умение быть только собой – это очень точно отражает индивидуальность Маяковского. Согласны?

-Это личное мнение Лилии Брик. Я видела Маяковского в фильме «Барышня и хулиган», там он смотрится органично. Было бы странно, если бы такая «глыба», мужчина, обладающий такой значительной фактурой, стал бы играть нечто себе несвойственное. Счастье, если мы знаем свое предназначение в жизни. Маяковский его очень точно понимал, другой вопрос, что оно его иногда даже мучило, и он не всегда мог реализоваться полностью как человек и поэт. После его ухода было много рассуждений, его поступок был не до конца понят. Но у великих так часто бывает. Мы ведь не можем представить себе старыми Лермонтова, Пушкина, Высоцкого, Гагарина… Есть круг людей, которым дано уйти памятниками, каждого из них «забирают» в свой час.

Алина Бурмистрова, кандидат филологических наук