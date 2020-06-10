Морозко

Брату Александру

Сказкам верить не хотим, 
Мимо — не проедем… 
Одиноко — днем одним 
Постаревшим детям.

Пролетел без мамы век,
Без отца — полжизни:
Был в безбрежном детстве снег
Слаще и пушистей. 

Расставанье — без вины,
Оклик — без ответа, —
Две стрелы разведены
Сторонами света.

В искупленье — глаз сухих
И походки твердой —
Ткнутся нежные стихи
В снег медвежьей мордой.

Улица Пионерская

«Пионерская — не сдается!» —
Обещала Анапа с вокзала
Приполнехонько моря и солнца —
Только коек — в сезон — не хватало…

Не меняется город Анапа! —
Порт понтийский, османская крепость,
Город воинской славы, однако, —

Все хранит лебединую верность 
Берегам, казакам, флотоводцам,
Обещая сезонникам гордо:
Пионерская — не сдается! —

И не только на пике курортном.

Станция Погостье

Войной, ветрами ленинградскими
Насквозь простреляно Погостье… 
На твердом поле окопаться бы,
Погреть сухой землицей кости.

Дернина жесткая на бруствере.
В чехле — саперная лопата…
Не примиряются — сочувствие
И долг безусого солдата.

И на умение, на счастье ли
Надежды мало — это ясно:
Плечом к плечу встают в согласии
Бессилие и сопричастность.

На подсознанье где-то — боязно
От мокрых ран отнять ладони:
В полегшей роте выжить — совестно,
Упав плашмя в медовый донник.

Поэзия
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