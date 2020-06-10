Морозко

Брату Александру

Сказкам верить не хотим,

Мимо — не проедем…

Одиноко — днем одним

Постаревшим детям.



Пролетел без мамы век,

Без отца — полжизни:

Был в безбрежном детстве снег

Слаще и пушистей.



Расставанье — без вины,

Оклик — без ответа, —

Две стрелы разведены

Сторонами света.



В искупленье — глаз сухих

И походки твердой —

Ткнутся нежные стихи

В снег медвежьей мордой.

Улица Пионерская



«Пионерская — не сдается!» —

Обещала Анапа с вокзала

Приполнехонько моря и солнца —

Только коек — в сезон — не хватало…



Не меняется город Анапа! —

Порт понтийский, османская крепость,

Город воинской славы, однако, —



Все хранит лебединую верность

Берегам, казакам, флотоводцам,

Обещая сезонникам гордо:

Пионерская — не сдается! —



И не только на пике курортном.

Станция Погостье



Войной, ветрами ленинградскими

Насквозь простреляно Погостье…

На твердом поле окопаться бы,

Погреть сухой землицей кости.



Дернина жесткая на бруствере.

В чехле — саперная лопата…

Не примиряются — сочувствие

И долг безусого солдата.



И на умение, на счастье ли

Надежды мало — это ясно:

Плечом к плечу встают в согласии

Бессилие и сопричастность.



На подсознанье где-то — боязно

От мокрых ран отнять ладони:

В полегшей роте выжить — совестно,

Упав плашмя в медовый донник.

