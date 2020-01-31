Петров: Так или не так — это мы

Размышление о лирике Виктора Петрова

Он поразил меня рукописной надписью на своей книге: «Любя Вас и помня — казачий привет с общего Дона».

Так помнят же о моем казачьем происхождении!

А где я-то был? Почему раньше не вчитался в его путь? Может, лауреатство «Юности» отвлекло — «Юность» обреталась на другом краю нашей словесности… И в журнале «Дон» искал прозу… и находил: ту же Марию Бородину, о повестях которой писал.

Премия имени Шолохова вернула меня к реальности. Красное и белое запестрело в биографии Петрова.

Вишни кровенеют рясно,

Белый снег убит во рву.

Кто за белых? Кто за красных?

Я за зелену траву…

Вроде бы красные и белые… де не так, как привычно… Так ведь на свет появился Виктор Петров через год после того, как кончилась Великая Отечественная… И она саднит, хотя невоевавшие мальчики играют не в войну, а в войнушку… В самоощущении — все то же:

И сталью становится Коба,

И враг не возьмет Сталинград.

Война — в тверди душевного фундамента! История — сплошные беды и испытания!

За что? Кто виновен в наших испытаниях?

Историки поминают виновников: вот тебе поляки, вот французы, а вот германцы. Но откуда их столько?!

Откуда столько врагов? Медом мы, что ли, намазаны?

У Виктора Петрова есть ответ, кто виноват.

Мы! Мы сами — причина нашей реальности. И только мы виноваты в ней.

Спасет не высшее ли чудо,

Когда на свете света нет,

Крещенья карского остуда,

Ее заледенелый цвет.

Откуда мне такая сила?

Да я и сам та сила есть,

Что обрекла и возносила,

И разнесла благую весть.

Пускай громадятся торосы —

Им никогда не расцвести!

И стонут якорные тросы

На долгом Северном пути.

Это зачин поэмы.

А вот — после выпитого в ларьках молдавского вина — финал:

…Собирает банки из-под пива, колы

Христарадничает и — жива душа…

Люди добрые, не те ли мы Николы:

Душу пропил, за душою — ни гроша?

Возвышается над всеми храм Николы, И внутри угодник золотом горит,

А расколы… Снова русские расколы!

И об этом Блок с Николой говорит.

Горько смотрит Блок — такая, братцы, штука —

На окрестную муру и похабень.

Блоковские строки понимает сука,

Пусть и голодает псина каждый день.

С прощальным жестом красному. И с потрясающей готовностью выдержать все, что готовит судьба.

Потому что судьба — это мы. Что именно ожидает нас — не угадаешь. Но причина всегда — мы.

Со всей решимостью разделаю это сознание. И эту готовность вынести все, что мы же и несем в нашем неуправляемом и невменяемом подсознании.

Так или не так вышло, но это мы.

«Хотя все быть могло и так, но вышло все не так».

И так, и эдак — мы!