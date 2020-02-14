Дед Мороз есть!

― А Деда Мороза звали дядя Павлик!

― С чего ты взяла, малыш?! ― испугалась мама, виновница новогодней импровизации в гостях.

― А Владик спросил его: «Это вы, дядя Павлик»?

― Тебе послышалось, наверное, милая!..

― Нет, не послышалось. И вообще Дед Мороз мне понравился: на папу похож.

― Да? Не заметила.

― И звали его как папу ― Павлик. Молодец, красивое имя.

«Вот засада!» ― подумала мама. И быстренько вытащила из сумки флаеры с приглашением на новогодний праздник в магазин «Детский мир».

― Так. Идем участвовать в розыгрыше. И если мы выиграем путевку в Данию…

― А что такое Дания?

― Дания ― это страна сказок Христиана Андерсена. Так вот, если мы выиграем путевку в Данию, тогда…

― И что тогда? ― поинтересовался папа.

― Тогда ― да: Дед Мороз есть!

― Ага, получите еще одну прививку от жизни.

В магазине «Детский мир» собрались дети, которые хотели праздника, и мамы, которые хотели в Данию. Все с волнением ждали викторины. И вот в центр зала вышла женщина-шар.

Ее первый вопрос был с интригой:

― Дети, какова общая площадь всей сети магазинов «Детский мир»?

Соискатели оторопели. И в этом состоянии держались стойко.

Второй вопрос женщины-шара тоже был сказочный:

― Каков общий товарооборот сети магазинов «Детский мир»?

Молчание было ей ответом.

― Мамочка, так мы не поедем в Данию?

― А мы?..

― Не реви!.. И ты не реви!..

Та-а-ак. Кто тут главный? Где эти устроители, так сказать, праздника?!

И все мамочки мгновенно превратились в одно животрепещущее негодующее темное облако ― разразился гром.

― Это вы устроители праздника?

― А в чем дело, дамы?

― Нет, ну разориться на килограмм самых дешевых конфет вы могли?! Чтобы дети не ревели? Им же праздник обещали!

― А это не к нам.

― А к кому? Кто тут главный?

― Он в отъезде.

― В отъезде? В Дании, небось? Тогда будьте любезны, передайте ему в Данию, что он ― сволочь.

― Мамочка, а что такое «сволочь»?

― Слово древнерусское. Это тот, кто волочит, сволакивает, ну, тащит что-нибудь. Конфеты, например.

― И путевки.

Значит, никто не поедет в Данию, грустно подумали дети. Хотя «Дания» было такое же непонятное слово, как и «сволочь».

―Да куплю я, куплю вам путевку в Данию! ― улыбнулся папа. ― Не ревите.

― Да не в путевке дело, а в празднике. Хоть бы конфет купили детям.

― И конфеты куплю, не плачьте.

Ну и славно. Папа все купит. Хороший конец.

― Значит, Деда Мороза на свете нет? ― спросило дитя.

Мама вытерла слезы и твердо ответила:

― Дед Мороз есть. И зовут его дядя Павлик.