Дед Мороз есть!
― А Деда Мороза звали дядя Павлик!
― С чего ты взяла, малыш?! ― испугалась мама, виновница новогодней импровизации в гостях.
― А Владик спросил его: «Это вы, дядя Павлик»?
― Тебе послышалось, наверное, милая!..
― Нет, не послышалось. И вообще Дед Мороз мне понравился: на папу похож.
― Да? Не заметила.
― И звали его как папу ― Павлик. Молодец, красивое имя.
«Вот засада!» ― подумала мама. И быстренько вытащила из сумки флаеры с приглашением на новогодний праздник в магазин «Детский мир».
― Так. Идем участвовать в розыгрыше. И если мы выиграем путевку в Данию…
― А что такое Дания?
― Дания ― это страна сказок Христиана Андерсена. Так вот, если мы выиграем путевку в Данию, тогда…
― И что тогда? ― поинтересовался папа.
― Тогда ― да: Дед Мороз есть!
― Ага, получите еще одну прививку от жизни.
В магазине «Детский мир» собрались дети, которые хотели праздника, и мамы, которые хотели в Данию. Все с волнением ждали викторины. И вот в центр зала вышла женщина-шар.
Ее первый вопрос был с интригой:
― Дети, какова общая площадь всей сети магазинов «Детский мир»?
Соискатели оторопели. И в этом состоянии держались стойко.
Второй вопрос женщины-шара тоже был сказочный:
― Каков общий товарооборот сети магазинов «Детский мир»?
Молчание было ей ответом.
― Мамочка, так мы не поедем в Данию?
― А мы?..
― Не реви!.. И ты не реви!..
Та-а-ак. Кто тут главный? Где эти устроители, так сказать, праздника?!
И все мамочки мгновенно превратились в одно животрепещущее негодующее темное облако ― разразился гром.
― Это вы устроители праздника?
― А в чем дело, дамы?
― Нет, ну разориться на килограмм самых дешевых конфет вы могли?! Чтобы дети не ревели? Им же праздник обещали!
― А это не к нам.
― А к кому? Кто тут главный?
― Он в отъезде.
― В отъезде? В Дании, небось? Тогда будьте любезны, передайте ему в Данию, что он ― сволочь.
― Мамочка, а что такое «сволочь»?
― Слово древнерусское. Это тот, кто волочит, сволакивает, ну, тащит что-нибудь. Конфеты, например.
― И путевки.
Значит, никто не поедет в Данию, грустно подумали дети. Хотя «Дания» было такое же непонятное слово, как и «сволочь».
―Да куплю я, куплю вам путевку в Данию! ― улыбнулся папа. ― Не ревите.
― Да не в путевке дело, а в празднике. Хоть бы конфет купили детям.
― И конфеты куплю, не плачьте.
Ну и славно. Папа все купит. Хороший конец.
― Значит, Деда Мороза на свете нет? ― спросило дитя.
Мама вытерла слезы и твердо ответила:
― Дед Мороз есть. И зовут его дядя Павлик.