Евгения Джен Баранова

Херсон

Солят рыбу. В воздухе прогретомтонкая сияет чешуя.Ловит, ловит паутина ветоксолнечную простынь за края. Мне четыре. Я не знаю способ,как без боя косточку извлечь.Катятся цветные абрикосы.Катятся по небу абрикосы,успевая пятнами обжечь. Год стоит на редкость урожайный.Трут малину, выбирают мед.Мне четыре. Я узнала тайну.В том окошке бабушка живет. Робкая старушка золотая.«Съешь три ложки, а потом ложись».Посмотри-ка, вот […]