Окутано небо зноем, Тяжелой жарой летучей; Секунды решили — строем — Прикинуться днем тягучим. В ореховом купоросе Цикады звенят, как пули, И мякотью абрикоса Наполнено небо июля.

Осень

Лунное блюдо сиренью зачахло В небе стеклянном. Ночь опьянела, опухла, пропахла Терпким каштаном. Поздняя осень, и вечерами В лужах остывших Кассиопея сжимает руками серые крыши. Знаешь, за городом ржавчиной мокрой Лес закипает. Звезды поблекли, поле поблекло, И улетают Птицы на юг, там, где месяц смеется В пятнах жирафьих. И исчезает в блестящих на солнце Бронзовых ставнях.

В тех краях, откуда родом я

Из-за гор, не знающих о смерти, Слаще и теплее янтаря Солнце всходит, лучшее на свете, В тех краях, откуда родом я. Там увидишь, что дано немногим: Белоснежным пламенем горя, Яблони в саду поют о Боге В тех краях, откуда родом я. Люди там простые и без лести, И сосед — пусть не семья — родня: Дай две жизни — две бы прожил вместе В тех краях, откуда родом я. Повелось из старины глубокой, Где ничто не делалось зазря: Просто так не говорится слово В тех краях, откуда родом я. Будет всяко; примут руки вместе Дерево сохи или цевья, Дай лишь Бог не опорочить чести Той земли, откуда родом я. Жизнь идет, скупа порой на радость, Смерть идет — слабее лишь себя. Я умру — и частью гор останусь Той земли, откуда родом я.

Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).