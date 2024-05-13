Поэзия
Иван Еремеев

* * *

13 мая 2024, 10:00 

 Окутано небо зноем,
 Тяжелой жарой летучей;
 Секунды решили — строем — 
 Прикинуться днем тягучим.
 В ореховом купоросе
 Цикады звенят, как пули,
 И мякотью абрикоса
 Наполнено небо июля.

Осень

 Лунное блюдо сиренью зачахло
 В небе стеклянном.
 Ночь опьянела, опухла, пропахла
 Терпким каштаном.
  
 Поздняя осень, и вечерами
 В лужах остывших 
 Кассиопея сжимает руками 
 серые крыши.
  
 Знаешь, за городом ржавчиной мокрой
 Лес закипает.
 Звезды поблекли, поле поблекло,
 И улетают
  
 Птицы на юг, там, где месяц смеется
 В пятнах жирафьих.
 И исчезает в блестящих на солнце
 Бронзовых ставнях.

В тех краях, откуда родом я

 Из-за гор, не знающих о смерти,
 Слаще и теплее янтаря
 Солнце всходит, лучшее на свете,
 В тех краях, откуда родом я.
  
 Там увидишь, что дано немногим:
 Белоснежным пламенем горя,
 Яблони в саду поют о Боге
 В тех краях, откуда родом я.
  
 Люди там простые и без лести,
 И сосед — пусть не семья — родня:
 Дай две жизни — две бы прожил вместе
 В тех краях, откуда родом я.
  
 Повелось из старины глубокой,
 Где ничто не делалось зазря:
 Просто так не говорится слово
 В тех краях, откуда родом я.
  
 Будет всяко; примут руки вместе
 Дерево сохи или цевья,
 Дай лишь Бог не опорочить чести
 Той земли, откуда родом я.
  
 Жизнь идет, скупа порой на радость,
 Смерть идет — слабее лишь себя.
 Я умру — и частью гор останусь
 Той земли, откуда родом я.
Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).
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