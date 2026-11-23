Ваджра Чандрасекера

«Святой ярких дверей»

(Fanzon)

История о юноше Феттре, лишенном тени, видящем демонов и воспитанном ради убийства своего отца-пророка, прославила автора — среди любителей фантастики уж точно. Роман вышел в 2023 году и удостоился крупнейших фантастический премий Nebula и Locus. Русский перевод наконец добрался до читателя — и все яркие двери города Луриата, улицы которого рассекают видимые тук-туки и невидимые демоны, распахнулись. Перед Феттром стоит сложная задача: выполнить предназначение, от которого он сбежал, или стать полноправным жителем города, пустить в него корни, перестав быть эмигрантом? В любом случае ему придется раскрыть тайну запертых ярких дверей, разбросанных по городу и ведущих то ли в никуда, то ли в иные миры.

«Святой ярких дверей» — волшебная сказка для взрослых на базе фантастики (хочется добавить научной, но научного тут нет), где магически-фэнтезийное переплетено с современным, знакомым, технологичным — от интернета до новых систем хранения данных. Собственно, из такого сплава и получается тот самый weird fiction, который обещают издатели; действительно во многом в духе Чайны Мьевиля, хоть и более сдержанный на сюрреалистичность. Роман стоит воспринимать исключительно как вариацию на тему философско-социальной притчи, а потому не стоит искать правды характеров и уж тем более мироустройства — тут, безусловно, очерчена своя система государств, морально-этических кодексов, городского управления, ритуалистики, но слишком много в происходящем дыр, которые создают ощущение недосказанности и таинственности. Мир Чандрасекеры — это мир святых, пророков, чудес.

Впрочем, за всей причудливостью, ярко выкрашенной мозаикой из фрагментов то одного жанра, то другого скрываются две вполне понятные осевые темы. Даже, вернее сказать, два авторских высказывания. Первое — о потере идентичности в современном мире, связанном в том числе с миром бывших колоний. «Святой ярких дверей» — роман по сути своей доколониальный, о конфликте «восточной/африканской» провинции, населенной демонами, и метрополии, вполне себе сравнимой с Европой времен господствующих колоний. Эта же тема всплывает и в предыстории с чудесным островом, погибшим тысячи лет назад после (цитируя классику научной фантастики, timey-wimey-событий). Известно ведь: благие намерения конкистадоров губят целый народ… Ну, вы поняли — в романе-то конкистадоров нет, но модель примерно такая же и отсылок — предостаточно. Второе высказывание — о всех могучих силах, (политических, религиозных), влияющих на мир, меняющих его, оставляющих неизлечимые раны и, что важно, отправляющих в забвение целые пласты истории. Можно ли этому противиться и хватит ли сил у теней прошлого противостоять таким голиафам?

Есть такие дебютные книги, которые читаешь и чувствуешь: дебют, да, слишком много всего автор хочет поместить под одной обложкой. В «Святом ярких дверей», очевидно вдохновленном ковидными локдаунами (да, надо упомянуть про эпидемии чумы и маски), шатко-валкий сюжет, то зависающий до ритма неспешной антиутопии, то подбрасывающий элементы шпионского триллера, похожий на плохо сделанный аттракцион. Но все это компенсируется яркой, нет, даже ярчайшей образностью — текст прямо-таки сочится ей. Начиная от докторов-демонологов из родного города Феттра и заканчивая системой местных святых и набором незримых демонов, полубогов. Пожалуй, как-нибудь так снял бы фантастику с шри-ланкийским колоритом Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные», «Бугония» и проч.).

«Святой ярких дверей» — торжество безумной странности, которая так зачаровывает в процессе, что задаешь мало вопросов и просто наслаждаешься изобретательностью автора и детализированной, необычной картинкой, а еще — твистами. Не столько сюжетными, сколько идейными.

Эмиль Ажар

«Страхи царя Соломона»

(Corpus)

Французский еврей Соломон Рубинштейн сколотил состояние на торговле готовым платьем, пережил холокост (четыре года просидел в подвалах), а теперь коллекционирует прошлое и помогает тем, кого называет б/у — людям, о существовании которых постепенно забывают. Однажды он нанимает Жана, молодого таксиста-киномана, пытающегося спасти и понять все «вымирающие виды» — в том числе Соломона и бывшую певицу мадам Кору. История их былых взаимоотношений оказывается куда сложнее и помогает Жану разобраться в себе — и в мыслях стариков.

Вопрос, возникающий при прочтении названия — что это за страхи царя Соломона? — так и остается без ответа. Точнее, ответы-то есть, но их слишком много: это страх смерти, страх одиночества, страх недееспособности, страх невозможности удержать в руках утекающее прошлое, страх простить старые ошибки и признать себя неправым, страх остаться без любви. В этом одна из заслуг романа: страхи эти вроде бы ясны, как день, а вроде — летучи, неуловимы.

Царь Соломон — фигура мощная, фактурная, отчасти чудаковатая: он коллекционирует марки, покупает открытки со следами былых владельцев (подписями и пожеланиями), сыплет цитатами из французской классики и сочится еврейским юмором. Но в то же время, по выражению рассказчика, фигура библейская — и эта библейскость множество раз подчеркнута в тексте; брючный король Соломон играет в бога, точнее играет с богом — кто совершит больше добрых дел, поддержит больше б/у: он или господь? Бесконечное количество повторов, акцент на повторяемых (опять же) деталях его внешности и характера, библейские аллюзии, искаженное восприятие Соломона рассказчиком — все это придает брючному королю божественный лоск, возносит его на недосягаемую высоту. Он — герой, но он же — фигура, каменное изваяние, символ старости, которой не страшна смерть. Старости, которая смеется — то ли от страха, то ли назло всем, от насыщения жизнью. Собственно, Жан — всего лишь проводник, который, хоть и заражается страхами царя Соломона, становится глазами и ушами читателя, посредником между прошлым и настоящим, молодостью и старостью: первая всегда отрицает вторую, вторая нуждается в первой, боясь это признать. Потому-то так странно на Жана при первой встрече смотрят оба призрака прошлого из плоти и крови — Соломон и Кора.

«Страхи царя Соломона» — роман, конечно, о старении и истончающейся памяти — не чьей-то личной, коллективной, памяти о прошлом: можно, подобно мадам Коре, попробовать ее реконструировать, но все обратится фарсом. Однако сам Соломон Рубинштейн, в отличие от многих стариков, не боится смерти, смеется ей в лицо, знает, что проживет еще десяток лет — или это его способ заглушить экзистенциальный ужас? Сиять в латах юмора и самоуверенности? Если старики Маркеса, певца старости, полные латинского буйства жизни, выбирают отдаваться страсти, то старики Ажра постепенно смещают фокус внимания с себя на других. Ведь если слишком долго думать о себе самом, в конце концов станешь иным стариком — печальным, принявшим собственную бренность, ищущим дурных знамений. А это — удел кого угодно, но не царя Соломона.

Дарина Стрельченко

«Эллентайн. Хроники Ланданиума»

(«Питер»)

Однажды Ланданиум накрыл странный туман, а с ним пришла и неизлечимая болезнь, природу которой никто не понимает. Жизнь изменилась, все новые и новые волны эпидемий забирают больше людей. Элеонора никогда не думала, что окажется в эпицентре событий, которые могут изменить происходящее к лучшему. Завалив экзамен (ни к чему леди излишняя строптивость!), она, не желающая помолвки с кандидатом, которого выбрал отец, знакомится с таинственным лордом Валентайном. Он предлагает сделку. С нее — выполнение его маленьких, причудливых услуг, с него — жизнь ее мечты. Правда ли он сможет исполнить ее желания? Чем ближе Элеонора знакомится с ним и его опытами, тем больше убеждается: методы его, возможно, чересчур радикальные, а цели — не обязательно благие. Или это — уловка, чтобы смутить ее?

Новый роман Дарины Стрельченко — эфирпанк (мир, где механизмы работают от особого, полумагического источника энергии) с элементами антиутопии, но в сердце его — нежная викторианская сказка о девушке, у которой все обязательно получится. Все здесь построено на дихотомии: личные желания сталкиваются с общественными нормами, чудовищное с прекрасным, а каждая смерть служит науке и исцелению от страшного тумана. И, постоянно раскачиваясь на этих качелях, Элеонора уже не понимает, кому можно верить: действительно ли светлая и свободная жизнь, которую ей обещают, будет такой, как она нафантазировала?

Стрельченко выбирает типовой для историй в викторианском сеттинге конфликт — долг против чувств, желания героини-бунтарки (как минимум бунтарки в душе) против общественных норм. Элеонора постепенно постигает мир Ланданиума за ширмой официоза: узнает много нового и о науке, и о политике, и о делах далекого прошлого. «Эллентайн» подкупает и не этим — прежде всего сеттингом, атмосферой и противоречивыми, ярко выписанными персонажами, а еще — слогом; Стрельченко дает читателю прочувствовать каждую сцену, задействует каждое чувство — тактильность, зрение, обоняние, слух. Эта какофония деталей в конце концов создает эффект даже не кино, а полного присутствия. Читатель больше не зритель, он — невидимый участник событий. Единственное, что омрачает роман, — для выбранного жанра он непростительно медлителен. Какое-то время думаешь — наверное, это фишка. Потом понимаешь — нет, потребность в динамике слишком остра. Столько мрачных тайн вокруг — надо поскорее их разгадать!