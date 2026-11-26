Андрей Иванович смотрел из окна на Свету, и сердце его спотыкалось.

Света сидела на деревянной скамейке у колодца, рядом с перевернутым цинковым ведром, уцепившись ладошками за коленки и по-старушечьи округлив узкую спину.

Дочь. Такая маленькая, господи, такая родная. Над ее кудрявой растрепанной головой, низко-низко, почти задевая шершавые ветки старой яблони, висела такая же кудрявая пегая туча: настолько трагедия, живущая внутри Светы, была видимой и объемной.

Острые плечики вздрагивали: она уже не ревела, но успокоиться никак не могла — дергалась, точно через все тело пропустили разряд тока. Даже выпирающие сквозь футболку бусины позвоночника, казалось, искрили, когда Света вздыхала.

Андрей Иванович ступил на крыльцо, постоял полминуты, глядя на дочку, потом подошел к ней, наклонился, обнял сзади, поцеловал макушку. Света дернулась, уворачиваясь.

— Я сказала, уйди! Папа! Ну уйди!

Он накинул ей на плечи свою куртку.

— Дочь, давай так. Ты сейчас сделаешь вдох-выдох и все-таки расскажешь мне.

— У-у. — Света мотнула кудрями из стороны в сторону и по-птичьи вдавила голову в худющие плечики.

Ее лицо налилось тревогой вперемешку с тоской, глаза — заплаканные, серо-зеленые, как озерная вода, материнские, мелкий бисер веснушек горит на мокрых щеках, царапина у уха — серпиком, с кошкой играла. Это его, его правило: никогда не жаловаться, не рассказывать о беде. Настоящие бойцы не ноют. Света боец, берет пример с отца.

Андрей Иванович поднял дочь за подмышки, посадил на колени. Легкая, как котенок, щупленькая, не ест ничего, шмыгает носом, ребрышки сквозь тонкую кофту — все в его ладони. Он достал носовой платок — свой, чистый, вытер Свете щеки и нос. Она уже не плакала, сидела, отвернувшись, смотрела на развешенное на веревке от яблони до яблони белье.

— Ну. Что стряслось? Мне-то можно рассказать, боец. Я ж свой. Я ж командир.

Света зыркнула на Андрея Ивановича, но не выдержала его взгляда, захлебнулась:

— Ой, папка!

Уткнулась носом ему в рубашку и загудела низко: «Ыыыы».

Андрей Иванович обнял дочку, не спрашивал больше, дал ей время прореветься. Последний раз она так плакала еще в коляске.

Андрею Ивановичу шестьдесят два, Свете семь. «С половиной», — как она сама непременно добавила бы. День рождения обоих пятнадцатого ноября. Света очень этим гордится. Врач в роддоме, его бывший одноклассник, так и сказал: «Такой вот тебе, Андрюха, подарок от жены на двухпятерочный юбилей».

— В общем, они… Они… — Света пыталась справиться со слезной икотой. — Вдруг…

Набрала в грудь воздуха, и выдохнула басом, и снова сгорбилась, уменьшилась в размере чуть ли не вдвое, вжалась в отца, точно хотела клубочком войти в него, укрыться.

— Туфелька…

Выговорила и замолчала, вновь потонув в своем невыразимом, недетском горе.

— Что туфелька? Порвала?

— Они… Они сказали, что выступление не третьего, а завтра. А Марь-Ленидовна такая: Света Бердникова будет солисткой. И мне: Светочка, ты же «Барыню» знаешь, ты и будешь на сцене. Папка, понимаешь, не Филиппова, а я. Я! Так я, правда, знаю. Все движения. Я репетировала!

Света на миг замолчала, зашевелила губами, Андрей Иванович не разобрал что.

— Я видел, ты репетировала, и отлично получалось. Ты выступишь. Это же здорово, Светлик!

— Так туфелька! — снова всхлипнула Света и затараторила: — Мы шли, я, Сашка Гусельников и этот Белкин из «А». И на мост пришли. Гусельников такой: а покажь, что танцевать будешь. Я туфельки вынула, одну надела, а Белкин вторую взял и на палку нацепил. И прыгает, как дурак, с палкой. А тут Полканка откуда-то вынырнула и к нам побежала. Ну, Белкин собак же боится, наставил на нее палку, как ружье…

Слова выходили из Светы толчками, икота была уже громкой, у самого горла, и Андрей Иванович пожалел, что не захватил чашку с водой.

— Так и что произошло? Полканка укусила этого Белкина?

— Да нет! — Света запрокинула голову, и скомканный голос вернулся. — Убежала. Она ж у нас умная. Но туфелька с палки в воду упала! Мы искали, по дну. Втроем. Нееееету!

Она снова ткнулась носом ему в рубашку, и только тут Андрей Иванович заметил, что у Светы мокрые сандалии, снял одну, потрогал ступни: так и есть, ноги мокрые, ледяные.

Он поднялся, держа ее на руках, поспешил в дом, переодел носочки, еще заметил за собой: ворчит как старик, журит ее, бу-бу-бу. А дочке не до мокрых ног: горе.

Продолжение читайте в 11 номере журнала.