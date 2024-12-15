Мне жаль Я потерял изысканную боль Веселый и отчаянный набат Взрывавший наши планы Затих Мне жаль Пропала пустота На месте наших встреч воркуют старики Я псих Привык бежать, пытаясь сунуть голову под плечи И жаркий ветер-бит танцует на моей спине Не вечен Твой капюшон теперь опущен, Взгляд из-под него По-прежнему скользит По грани света и тьмы А наше счастье связалось мягкими носками С какими-то хорошими людьми Мне жаль

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Ты помнишь, сколько мне лет? Я что-то сбился со счета Жить начинал на другой стороне баюкает-шепчет колыбель-забота Так сколько мне лет? Вы знаете, девушка? Тыща двести? Водка есть? А счастье есть? Хотя б сто грамм завесьте Литр налейте, я выпью точно Буду пить, забуду тебя, Несчастную Потом уеду в свет, Стану людей смешить, А плакать только по вечерам Нечасто