Мне жаль
Я потерял изысканную боль
Веселый и отчаянный набат
Взрывавший наши планы
Затих
Мне жаль
Пропала пустота
На месте наших встреч
воркуют старики
Я псих
Привык бежать, пытаясь сунуть голову под плечи
И жаркий ветер-бит танцует
на моей спине
Не вечен
Твой капюшон теперь опущен,
Взгляд из-под него
По-прежнему скользит
По грани света
и тьмы
А наше счастье
связалось мягкими носками
С какими-то хорошими
людьми
Мне жаль
* * *
Ты помнишь, сколько мне лет?
Я что-то сбился со счета
Жить начинал на другой стороне
баюкает-шепчет
колыбель-забота
Так сколько мне лет? Вы знаете, девушка? Тыща двести?
Водка есть?
А счастье есть?
Хотя б сто грамм завесьте
Литр налейте,
я выпью точно
Буду пить, забуду тебя,
Несчастную
Потом уеду в свет,
Стану людей смешить,
А плакать
только по вечерам
Нечасто