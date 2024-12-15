 
 Мне жаль
 Я потерял изысканную боль
 Веселый и отчаянный набат
 Взрывавший наши планы
 Затих
  
 Мне жаль
 Пропала пустота
 На месте наших встреч 
 воркуют старики 
 Я псих
  
 Привык бежать, пытаясь сунуть голову под плечи
 И жаркий ветер-бит танцует 
 на моей спине
 Не вечен
  
 Твой капюшон теперь опущен, 
 Взгляд из-под него 
 По-прежнему скользит 
 По грани света 
 и тьмы 
  
 А наше счастье 
 связалось мягкими носками
 С какими-то хорошими
 людьми
  
 Мне жаль

* * *

 Ты помнишь, сколько мне лет?
 Я что-то сбился со счета
 Жить начинал на другой стороне
 баюкает-шепчет
 колыбель-забота 
  
 Так сколько мне лет? Вы знаете, девушка? Тыща двести? 
 Водка есть? 
 А счастье есть? 
 Хотя б сто грамм завесьте
  
 Литр налейте, 
 я выпью точно
 Буду пить, забуду тебя, 
 Несчастную
  
 Потом уеду в свет, 
 Стану людей смешить, 
 А плакать 
 только по вечерам
 Нечасто
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