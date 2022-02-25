Посвящается Максиму Попову,

любимым фильмом которого был

«Тот самый Мюнхгаузен»

Что там, барон? Как там в божьих библиотеках?

Так же тебе интересно? Всё так, как здесь?

Так же капли росы повисают на веках,

Когда продираешься в дождь сквозь лес?

Как там архангелы? Хороши ли им твои россказни

О том, как ты в русских снегах замерзал?

Верят ли? До краев стакан наливают ли?

Пускают ли в свой небесный спортзал?

Что там в почете? Шпаги или бои без правил?

Упрекают ли, на кого ты нас тут оставил?

Носишь ли ты там свои по-махновски лихие усы?

А огурцы там под водку всё так же вкусны?

Как там летают архангелы в небе? Стаями? Клиньями?

Как тебе в схемах их? Удобно? Не тесно ли?

Пробовал задевать крылом гладь воды Авангарда?

Слухи какие в вышних? Наступление? Ретирада?

Какие костры, барон, мы разводили в лесах!

Какие невиданные звери к нам тогда приходили!

Никогда мы не знали, сможем ли вернуться назад.

Но, господи-боже, какие мы хороводы водили!

Барон, я пишу, и мне слезы едят глаза.

И, дружище, одна мысль мозг мой травит.

Знаю, что никто никогда не вернется назад.

Я просто хочу, чтоб ты знал, как тебя нам здесь не хватает.

…

А давай, барон, как всё кончится, мы опять поиграем?

Сходим на Авангард, и опять разведем костер.

В ледяной искупнемся воде, поорем под гитару.

И Вселенная будет слушать победный наш хор.

Еще одно стихотворение,

посвященное Максиму Попову,

любившему фильм «Тот самый Мюнхгаузен»

Что, барон, мы опять объявляем войну?

Мирозданью, тоске, дуракам и всей этой глупости?

Всему тому ненавидимому, что нас тянет ко дну,

Нас, изнывающих под бременем этой лунности.

Я знаю, барон, штыковая опять захлебнулась в снегах.

Здесь всё против нас, но в этом и прелесть игры.

Вспомним давай наше детство в июльских стогах.

Мы псы этой бесконечно-прекрасной войны.

Барон, кавалерия уничтожена, пехота утонула в болоте.

Как и обещано, всё против нас здесь. Против.

Поднимайтесь, барон. Я перевяжу вам руку.

Поднимайтесь, смерть ведь не правда и не разлука.

Победа будет за нами. Наше знамя дурацкое вьется.

С нами Том Уэйтс, Дон Кихот, и еще много таких найдется.

Цой, Курт Кобейн, Егор Летов, все как один.

Короче, и ты не один, да и я, знаешь ли, не один.

Барон, всё прекрасно, и мы поднимаем стаканы.

За твое здравие, и пусть ты ушел в нирвану,

Знаешь, здесь солнце всё так же сквозь кроны светит,

Мы рождаем детей, и наши смеются дети.

Всё хорошо, барон. Будет подкрепление и пехоте, и кавалерии.

Настанет срок, отольем медали прямо из Солнца.

И наградим всех достойных, ни одного не найдется,

Не награжденного солнечным озарением.

Закат опаляет багрянцем погибших ряды,

И вскрытые горла алеют, как пионерские стяги.

Мы никого не забудем и в безвестности не оставим.

Ты жив, барон. Ты безупречно жив.