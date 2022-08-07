 
Континент Евразия видится мне человеком, 
раскинувшим руки, 
чтобы обнять полмира.
С левой руки он в Америку шлет корабли, 
Правой рукой — держит ее за Аляску.

Он видится мне человеком,
стоящим в соленой воде океана 
Индийского.
Некуда больше идти. 

Он созерцает свет Полярной звезды, 
отраженный в арктических льдах.
В холоде разум питая.
Витают кругом головы его
шестикрылатые воины Герды.

Сердце его бьется от века свободно,
пульсируя сменами времени года.
Дыханье его — расцветы империй и их угасанье.
 
Никакая другая земля не кажется мне 
столь живой и антропоморфной.
Но дело не в этом.
Меня заботят вопросы праздные и риторические.

Когда свитком станут привычные небеса,
Новое небо — какого оно будет цвета?

И станет ли суша единым материком
планеты обетованной?

* * *

Прозрачный лес вливается в окно
чуть приоткрытое, и тянет прелью.
Скрипят неубранные на зиму качели.
Твои календари сулят метели,
и что там после, в общем, все равно.
 
И дождь — не дождь, — сочение воды
в холодном небе над моей землею,
тоскливой, бесприютною, пустою.
И все, что было выращено мною,
приносит непотребные плоды.
 
Так редко долетают голоса
И отсветы садов нерукотворных
Сюда, где стынет палая листва,
И холодом сквозит в деревьях черных,
И лес — не лес, а лесополоса.
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