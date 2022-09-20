О, будет день, что, грудь распотрошив,
мне органы раскинет по кусочку,
тогда слова, не взяв карандаши,
в тетради жизни мне поставят точку.
И кто-нибудь пойдет туда, где крик,
где смерть не предвещала эпилога,
откроет мой забытый черновик
и не найдет в нем ничего такого.
* * *
В носках есть та же красота,
что и в изяществе красотки.
Я так сказал как раз тогда,
когда снимал свои кроссовки.
Но всем носкам приходит срок,
и красота блондинок чахнет, —
ведь если порван, стар носок,
то там изяществом не пахнет.