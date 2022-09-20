 
О, будет день, что, грудь распотрошив,
мне органы раскинет по кусочку,
тогда слова, не взяв карандаши,
в тетради жизни мне поставят точку.
 
И кто-нибудь пойдет туда, где крик,
где смерть не предвещала эпилога,
откроет мой забытый черновик
и не найдет в нем ничего такого.

* * *

 В носках есть та же красота,
 что и в изяществе красотки.
 Я так сказал как раз тогда,
 когда снимал свои кроссовки.
 
 Но всем носкам приходит срок,
 и красота блондинок чахнет, —
 ведь если порван, стар носок,
 то там изяществом не пахнет.

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