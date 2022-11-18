 
День не делится на три
Части — утро, день и вечер.
Повнимательней смотри,
День, как вечность, бесконечен.
  
Мир не делится на две
Черно-белые окраски.
Мир такая круговерть,
Мир такая, братец, пляска!
Другие стихи Игоря Малышева читайте в 10 номере журнала
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