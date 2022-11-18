Евгений Попов, Михаил Гундарин

КАК ШУКШИН ВЗЯЛ ШТУРМОМ ВГИК

Мы публикуем фрагмент из новой биографии Василия Шукшина, написанной Евгением Поповым и Михаилом Гундариным (их предыдущая совместная работа — биография Фазиля Искандера). Кстати, Евгений Попов лично знал Василия Макаровича, написавшего предисловие к его первой журнальной публикации. Биография Шукшина написана в формате диалога авторов, она далека от академизма, в ней нашлось место не только фактам, но […]