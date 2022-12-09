я — маленький человек,
маленький и нагой.
внутри меня — лес,
а в коробе за спиной — звезды.
я — маленький человек,
я для кого-то космос,
но для кого?
я — маленький человек,
я — миленький человек,
я — хиленький человек,
я — хлюпенький человек,
я — хромой человек.
где мои ноги?
крылья?
убогие руки,
где они?
я — маленький человек,
я не человек,
человек не я,
я ли не человек?
человек —
это море внутри меня,
это поле внутри меня,
а я — нет.
я — земля.
посмотри, я уже земля.
я — маленький человек.
ну же, возьми меня
за руку.
оставь все,
просто, без слов
возьми меня за руку.
пусто руке.
я — маленький человек.
я без сапог, ты в сапоге
одном.
каково это?
в сапоге одном,
на крыле одном,
в рукаве одном —
холодно?
а мне тепло.
я — маленький человек.
я стою под зонтом посреди улицы,
а люди говорят, что у меня нет зонта,
и не предлагают свои,
смеются,
дураки.
а у меня есть зонт
в виде твоей руки.
и этого достаточно.
7 мая 2018 года
* * *
трещат цикады, тонкий полумрак,
сквозь рябь рябин проглядывает осень.
она — придет и никого не спросит,
и звезды окунутся в облака.
мне снилась смерть — она явилась белой
старухой ветхой с копнами волос,
с глазами, полными дождя и слез,
с глазами, полными ночного неба.
и не было ни крова, ни ночлега
от пристального взора,
и рука
скользила медленно по краешку листа,
где стих таился, празднуя победу
над хаосом мыслительного бреда,
над глупостью и тщетностью творца.
смерть засмеялась, а затем — ушла,
оставив тишины звенящей эхо.
на горизонте вспыхнул луч рассвета,
погасли звезды, скрылись облака.
28 мая 2020 года