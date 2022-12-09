Поэзия
Юлия Горбунова

* * *

10 декабря 2022, 0:12 
 я — маленький человек,
 маленький и нагой.
 внутри меня — лес,
 а в коробе за спиной — звезды.
  
 я — маленький человек,
 я для кого-то космос,
 но для кого?
  
 я — маленький человек,
 я — миленький человек,
 я — хиленький человек,
 я — хлюпенький человек,
 я — хромой человек.
 где мои ноги?
 крылья?
 убогие руки,
 где они?
  
 я — маленький человек,
 я не человек,
 человек не я,
 я ли не человек?
 человек —
 это море внутри меня,
 это поле внутри меня,
 а я — нет.
 я — земля.
 посмотри, я уже земля.
  
 я — маленький человек.
 ну же, возьми меня
 за руку.
 оставь все,
  
 просто, без слов
  
 возьми меня за руку.
  
 пусто руке.
  
 я — маленький человек.
 я без сапог, ты в сапоге
 одном.
 каково это?
 в сапоге одном,
 на крыле одном,
 в рукаве одном —
 холодно?
  
 а мне тепло.
  
 я — маленький человек.
 я стою под зонтом посреди улицы,
 а люди говорят, что у меня нет зонта,
 и не предлагают свои,
 смеются,
 дураки.
  
 а у меня есть зонт
 в виде твоей руки.
  
 и этого достаточно.
  
 7 мая 2018 года

* * *

 трещат цикады, тонкий полумрак,
 сквозь рябь рябин проглядывает осень.
 она — придет и никого не спросит,
 и звезды окунутся в облака.
  
 мне снилась смерть — она явилась белой
 старухой ветхой с копнами волос,
 с глазами, полными дождя и слез,
 с глазами, полными ночного неба.
  
 и не было ни крова, ни ночлега
 от пристального взора,
 и рука 
 скользила медленно по краешку листа,
 где стих таился, празднуя победу
 над хаосом мыслительного бреда,
 над глупостью и тщетностью творца.
  
 смерть засмеялась, а затем — ушла,
 оставив тишины звенящей эхо.
  
 на горизонте вспыхнул луч рассвета,
 погасли звезды, скрылись облака.
  
 28 мая 2020 года
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