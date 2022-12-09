я — маленький человек, маленький и нагой. внутри меня — лес, а в коробе за спиной — звезды. я — маленький человек, я для кого-то космос, но для кого? я — маленький человек, я — миленький человек, я — хиленький человек, я — хлюпенький человек, я — хромой человек. где мои ноги? крылья? убогие руки, где они? я — маленький человек, я не человек, человек не я, я ли не человек? человек — это море внутри меня, это поле внутри меня, а я — нет. я — земля. посмотри, я уже земля. я — маленький человек. ну же, возьми меня за руку. оставь все, просто, без слов возьми меня за руку. пусто руке. я — маленький человек. я без сапог, ты в сапоге одном. каково это? в сапоге одном, на крыле одном, в рукаве одном — холодно? а мне тепло. я — маленький человек. я стою под зонтом посреди улицы, а люди говорят, что у меня нет зонта, и не предлагают свои, смеются, дураки. а у меня есть зонт в виде твоей руки. и этого достаточно. 7 мая 2018 года

* * *

трещат цикады, тонкий полумрак, сквозь рябь рябин проглядывает осень. она — придет и никого не спросит, и звезды окунутся в облака. мне снилась смерть — она явилась белой старухой ветхой с копнами волос, с глазами, полными дождя и слез, с глазами, полными ночного неба. и не было ни крова, ни ночлега от пристального взора, и рука скользила медленно по краешку листа, где стих таился, празднуя победу над хаосом мыслительного бреда, над глупостью и тщетностью творца. смерть засмеялась, а затем — ушла, оставив тишины звенящей эхо. на горизонте вспыхнул луч рассвета, погасли звезды, скрылись облака. 28 мая 2020 года