Сказка об Удмуртии
Эта история произошла очень давно. Так давно, что почти никто и не помнит, как было на самом деле…
Много земель подчинил себе злой Колдун, жадный до власти и богатства. Все эти земли превратились в мрачные пустыни, потому как осушал он их досуха…
А наш Родниковый Край жил себе да процветал. Зимой он был красив серебристым снегом и звездной ночью, весной — первыми цветами и пением птиц, летом — изумрудом зелени и теплом солнышка, осенью — золотистой листвой и жемчужным туманом. В те давние времена земли Края населяли три древних народа: нюлэсмурты (духи лесов), лудмурты (духи полей) и юсьмурты (духи неба и солнца).
Прознал Колдун об этом чудесном рае, подумал, что Родниковый Край так и ломится от золота, серебра да самоцветов дорогих. И захватил наш Край, превратив древние народы в слуг своих и рабов.
Целый год Колдун правил в том Краю, но так и не увидел богатства, ибо не умел по-настоящему видеть он.
Решил он спросить своих рабов. Позвал Колдун нюлэсмуртов и приказал:
— Через год я хочу видеть кучу золота перед собой!
Поклонились нюлэсмурты и ушли.
И вот, ровно через год, принесли они мешки большие. Удивился Колдун богатству Родникового Края, сунул крючковатый нос в ближайший мешок, да так и отпрянул. Вместо золота получил он желтые листья осени.
— Что это? — рассердился Колдун.
— Золото, господин, — ответили нюлэсмурты.
Осерчал Колдун, обрушился на нюлэсмуртов грозной яростью, и после того стали нюлэсмурты молчаливыми и спрятались в лесах, не желая никому показываться.
Тогда Колдун позвал лудмуртов, надеясь, что они будут потолковее. И приказал им:
— Хочу видеть перед собой кучу серебра да самоцветов!
Лудмурты поклонились и ушли.
Ровно через год принесли они сундуки дубовые — один с серебром, другой — с самоцветами. Да только опять остался недоволен Колдун: принесли ему лудмурты снег зимний да цветы летние.
— Что это? — яростно набросился на них Колдун.
— Серебро да самоцветы, господин, — пробормотали лудмурты.
Стукнул по ним Колдун яростью, и после того случая да по сей день живут лудмурты на лугах, ревностно оберегая свои тайны и не показываясь людям.
Следующими прилетели к нему на поклон юсьмурты — люди-лебеди, сотворенные из воздуха и света.
— Я понял! — сказал им Колдун. — Только на солнце есть золото… Принесите мне солнце.
— Это невозможно, — заявили юсьмурты. — Только если долетишь до солнца, достанутся тебе богатства… Полетели!
Колдун превратился в ворона черного и вознесся в небеса. Долго летели они до солнца весеннего — ворону становилось жарче, а юсьмурты и не думали останавливаться.
И тогда сгорел злой и жадный Колдун…
А юсьмурты радостно носились в небесах и торжествовали:
— Не понял ты, Колдун, богатства Родникового Края!
Потому-то весна считается пробуждением жизни — только она избавила Родниковый Край от жадного Колдуна.