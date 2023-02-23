Сказка об Удмуртии

Эта история произошла очень давно. Так давно, что почти никто и не помнит, как было на самом деле…

Много земель подчинил себе злой Колдун, жадный до власти и богатства. Все эти земли превратились в мрачные пустыни, потому как осушал он их досуха…

А наш Родниковый Край жил себе да процветал. Зимой он был красив серебристым снегом и звездной ночью, весной — первыми цветами и пением птиц, летом — изумрудом зелени и теплом солнышка, осенью — золотистой листвой и жемчужным туманом. В те давние времена земли Края населяли три древних народа: нюлэсмурты (духи лесов), лудмурты (духи полей) и юсьмурты (духи неба и солнца).

Прознал Колдун об этом чудесном рае, подумал, что Родниковый Край так и ломится от золота, серебра да самоцветов дорогих. И захватил наш Край, превратив древние народы в слуг своих и рабов.

Целый год Колдун правил в том Краю, но так и не увидел богатства, ибо не умел по-настоящему видеть он.

Решил он спросить своих рабов. Позвал Колдун нюлэсмуртов и приказал:

— Через год я хочу видеть кучу золота перед собой!

Поклонились нюлэсмурты и ушли.

И вот, ровно через год, принесли они мешки большие. Удивился Колдун богатству Родникового Края, сунул крючковатый нос в ближайший мешок, да так и отпрянул. Вместо золота получил он желтые листья осени.

— Что это? — рассердился Колдун.

— Золото, господин, — ответили нюлэсмурты.

Осерчал Колдун, обрушился на нюлэсмуртов грозной яростью, и после того стали нюлэсмурты молчаливыми и спрятались в лесах, не желая никому показываться.

Тогда Колдун позвал лудмуртов, надеясь, что они будут потолковее. И приказал им:

— Хочу видеть перед собой кучу серебра да самоцветов!

Лудмурты поклонились и ушли.

Ровно через год принесли они сундуки дубовые — один с серебром, другой — с самоцветами. Да только опять остался недоволен Колдун: принесли ему лудмурты снег зимний да цветы летние.

— Что это? — яростно набросился на них Колдун.

— Серебро да самоцветы, господин, — пробормотали лудмурты.

Стукнул по ним Колдун яростью, и после того случая да по сей день живут лудмурты на лугах, ревностно оберегая свои тайны и не показываясь людям.

Следующими прилетели к нему на поклон юсьмурты — люди-лебеди, сотворенные из воздуха и света.

— Я понял! — сказал им Колдун. — Только на солнце есть золото… Принесите мне солнце.

— Это невозможно, — заявили юсьмурты. — Только если долетишь до солнца, достанутся тебе богатства… Полетели!

Колдун превратился в ворона черного и вознесся в небеса. Долго летели они до солнца весеннего — ворону становилось жарче, а юсьмурты и не думали останавливаться.

И тогда сгорел злой и жадный Колдун…

А юсьмурты радостно носились в небесах и торжествовали:

— Не понял ты, Колдун, богатства Родникового Края!

Потому-то весна считается пробуждением жизни — только она избавила Родниковый Край от жадного Колдуна.