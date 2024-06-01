Для дошкольного возраста

Наталья Песочинская, Дарина Эрдынеева

«Ёжик, который хотел обнять луну»

(Поляндрия)

Однажды Ёжик уловил в морском воздухе тонкий аромат — то ли цветов, то ли миндального молока, то ли лавандового пудинга.

Оказалось, так пахнет свежерождённая Луна!

И Ёжик понял, что самое главное — главнее всего на свете! — во что бы то ни стало дотянуться до Луны. Обняв её, он будет безмерно счастлив. Вот только будет ли счастлива Луна?

Сказочное путешествие, наполненное светом искренней доброты и надежды.

Патриция МакЛахлан, Лена Булай

«Папины слова»

(Поляндрия)

Собаке нужен человек. Но и человеку нужна собака, иногда даже сильнее. Чтобы показать, какой замечательный он на самом деле.

Финн и Фиона отправляются в собачий приют. Там они встречают Эмму — маленькую грустную собачку. Её хозяин был музыкантом, но теперь Эмма сторонится людей.

Однако к Финну она проникается доверием, и мальчик снова и снова приходит в приют, чтобы читать ей свои любимые книги и петь. Петь те самые песни, что когда-то пел им с сестрой папа.

А ещё папа говорил об извечной гармонии вещей. Но где её искать? В чём она сокрыта? Может быть, в том, что Эмме суждено найти настоящий дом, а Финну — отпустить тяжёлые чувства?

Для младшего школьного возраста

Алиса Стрельцова

«Первый закон шурупчика»

(КомпасГид)

Шурке Добрынину двенадцать лет. Он бы и рад быть Саней или Шуркой. Да хоть Александром! Но с легкой маминой руки все зовут его Шурупчиком. Однажды после тренировки по карате в руки Шурупчика попадает (надо сказать, не совсем честным способом) старинный компас. С этого и начинаются приключения нашего героя: то он девчонку из беды выручает, то сову настоящую заводит, то незнакомой бабушке помогает. Каждый раз после доброго дела у Шурупчика чудесным образом исполняется одно желание. Мальчик понимает: он открыл закон компаса. Все просто: я — тебе, а ты — мне. Но на деле все иначе: делать добрые дела не так-то легко… Шурка отказывается от друга, предает брата и в погоне за призрачным счастьем не успевает сделать самое важное. Сможет ли Шурупчик исправить все, что натворил, и найдет ли выход из сложной ситуации?



«Первый закон Шурупчика» — веселая и добрая повесть Алисы Стрельцовой, лауреата Международной детской премии им. В. П. Крапивина (2021)

в номинации «Выбор профессионального жюри», не только раскрывает удивительный мир младших подростков, но легко и ненавязчиво напоминает, как важно следовать зову собственного сердца.

Алиса Стрельцова

«Шишкин корень»

(КомпасГид)

Спасаясь от хулиганов, налететь на старушку, потерять сознание и очутиться в Нижнем Новгороде 1896 года… Ничего страшного! Если ты собирал материал для краеведческого проекта и подробно изучил историю всех центральных улиц города, тогда ты точно знаешь, какое здание ожидает за поворотом и куда едет первый в России электрический трамвай. Или всё же нет? Когда первые восторги проходят, главный герой, восьмиклассник Серёжа Шишкин, постепенно осознаёт, что путешествие в прошлое — это не развлекательная прогулка. Как заработать деньги на еду и где жить? Что делать, если ты узнал о готовящемся ограблении? И кому вообще можно доверять? А самое главное: как вернуться домой, где тебя ждут мама и сестрёнка?



Писательница А лиса Стрельцова так увлеклась когда-то историей Нижнего Новгорода, что решила отправить своих героев на сто тридцать лет назад. И у неё отлично получилось совместить захватывающий сюжет с огромным количеством интересных деталей. А художница Ирина Щипицына прекрасно дополнила повесть картинками из жизни Нижнего Новгорода конца XIX века.



Повесть «Шишкин корень», ставшая лауреатом Международной детской премии имени В. П. Крапивина в номинации «Выбор профессионального жюри» в 2021 году, понравится не только поклонникам детективов, но и знатокам и любителям истории.

Рейко Хиросима, Дзядзя

«Магазин диковинных сладостей «Счастье за монетку»»,

«Магазин диковинных сладостей «Счастье за монетку» – 2»

(Поляндрия)

Если вам посчастливилось встретить на своём пути этот странный магазин, до потолка набитый разнообразными сладостями, будьте уверены: его хозяйка госпожа Бэнико подберёт для вас идеальное лакомство.

Мармелад «Русалочка», «Зверское печенье», «Мороженое с призраками», конфета «Харизма» — за каждым из них своя история: трогательная или поучительная, смешная или грустная, захватывающая или такая, от которой мурашки по коже…

В коробке с угощением есть инструкция. Обещаете прочесть её от начала до конца?

Какое у вас самое заветное желание?

Быть может, вы мечтаете стать талантливым доктором, пианистом-виртуозом, предсказателем будущего или неуловимым вором? Всё возможно, если вам посчастливится встретить на пути магазин волшебных сладостей «Счастье за монетку».

Набор «Доктор Драже», «Музыкальные снеки», «Рисовые крекеры Инари» или булочка «Неуловимый вор» помогут исполнить мечту, но сумеете ли вы удержать удачу, или соблазн перейти границу дозволенного окажется слишком велик?

Георгий Скребицкий

«Друзья моего детства»

(Стрекоза)

Георгий Алексеевич Скребицкий с юных лет обожал разглядывать книжки про диких животных и мечтал стать смелым путешественником-натуралистом. Дома его постоянно окружали четвероногие питомцы: пёс Джек, кот Иваныч, ёжик Пушок, сорока Сиротка, скворец Чир Чирыч – именно они научили писателя любить животных, вглядываться и изучать их повадки. Став взрослым, он решил рассказать обо всём этом и другим ребятам, чтобы они узнали, как интересна жизнь любых, даже самых обычных, животных. Пусть попробуют внимательно понаблюдать за ними, полюбят их, а через них научатся понимать и любить всю нашу сказочно богатую родную природу.





Ляля Кандаурова

«Чему я могу научиться у Сергея Рахманинова»

(Альпина.Дети)

Сергей Рахманинов — гениальный русский композитор, пианист и дирижер, один из самых выдающихся музыкальных деятелей XX века. Его произведения отличаются удивительной красотой, эмоциональностью и мощью; их знают и любят во всем мире.

Вместе с тем Рахманинов — человек необычайно яркой и интересной судьбы. В школьные годы его едва не отчислили за неуспеваемость, зато позже он с блеском окончил консерваторию. Его дебютную оперу высоко оценил сам Петр Ильич Чайковский, но Первую симфонию жестоко разгромили критики. Будучи прославленным и успешным композитором, в 44 года Рахманинов вместе со своей семьей покинул Россию в разгар революционных потрясений. Он так и не смог вернуться на родину, хотя всегда считал и себя самого, и свое искусство глубоко русским по духу. Рахманинову пришлось заново строить жизнь в эмиграции. Он стал настоящей мировой звездой — не только благодаря своему феноменальному таланту, но и потому, что обладал неординарной самодисциплиной, умел не опускать руки и понимал ценность своего гения.

Эта краткая иллюстрированная биография расскажет о жизни великого композитора и мотивирующих уроках, которые можно из нее извлечь.

Алла Ботвич

«Корабль «Снежный»»

(Абрикобукс)

Согласно второму весеннему соглашению, небесные флотилии Псов и Котов обязаны помогать друг другу в угрожающей жизни или их общему делу ситуации… Но всё-таки никогда ещё на кошачью палубу не поднимали пса. Тем более пса, у которого отшибло память, хотя вообще-то он не так и долго барахтался в облаках. С вечного вопроса «Что делать?» и начинаются приключения суровых котов-моряков, обитателей корабля «Снежного», — капитана Рыжего, его первого помощника Боба-Тельняшки, матроса Разноглазого — и пса, которому совсем скоро предстоит вспомнить своё имя. Путешествуя по облачному морю, мы встретим поджарого Свина с борта Морских Свинок и псов-моряков с «Верного-22», летучих рыб-почтальонов и бестолковых рыб-поэтов, смотрителя Маяка-на-Краю и таинственных Перевозчиков… У каждого будет своя история. И все они под свист ветра, мелодию губной гармошки и брызги волн сплетаются в просоленный канат. По нему-то пёс, вспомнивший своё имя, и выберется из облачного моря. Внимание: много морских терминов и романтики!





Для среднего школьного возраста

«Школа Шрёдингера»

(Самокат)

Во время пандемии писательница Ирина Лукьянова решила написать рассказ. «Каким он должен быть: фантастический? про любовь? про школу?» – спросила писательница Вселенную. Ей тут же ответил литературный критик Алексей Копейкин: «Фантастический! Про любовь! Про школу!» «Фантастика!» — обрадовались детские писатели. – «Мы тоже хотим!» И бросились писать фантастические рассказы про школу и любовь. В результате появились сорок восемь рассказов разных авторов – известных и начинающих. Мы выбрали семь, на наш взгляд, самых интересных. Дополнили четырьмя рассказами – экспериментами, написанными специально для этого сборника.

Авторы сборника рассказов «Школа Шрёдингера»:

11 историй в сборнике рассказали: Нина Дашевская, Ирина Лукьянова, Николай Назаркин, Светлана Леднева, Наталия Волкова, Дина Сабитова, Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, Ася Кравченко, Ирина Богатырёва, Ася Шев, Наталья Савушкина.

Евгения Басова

«Счастливцы»

(КомпасГид)

Две повести, вошедшие в этот сборник, переносят читателя в мир подростка, где есть место фантазиям и одиночеству, сомнениям в себе и мечтам о счастье. Герои растут, пока мы читаем про них. Костю из повести «Счастливцы» с детства волнуют совершенно взрослые вопросы: как выбраться из бедности, как сделать счастливой маму? Мечты, которые появляются у него в десять лет, ему удаётся осуществить, став студентом. Костя находит дорогу в особый мир, где нет бедности и войны, где давно побеждены болезни, где люди занимаются наукой и творчеством. Но смогут ли он и его близкие удержаться в этом мире, не сделает ли кто-то ошибку, способную разрушить общее счастье? В повести «Калики перехожие» главная героиня — художница Лика. Для неё другим миром становится деревня, куда её отправляют на лето. Здесь соседская бабушка вполне может оказаться злой колдуньей, а замусоренная улица — дорогой в неизвестное. Лето, проведённое в деревне, помогает Лике потом весь год, пока она ходит в нелюбимую школу и чувствует, что её не понимает даже мама. Но как долго будет сохраняться это ощущение соприкосновения с неизведанным? В чём искать опору, когда тебе уже давно не восемь лет — когда ты взрослеешь? Евгения Басова, лауреат конкурса им. К. Чуковского и «Книгуру», финалист премии им. В. Крапивина, говорит, что любит писать о загадках, которые ей встречаются в жизни, и одна из самых больших загадок вокруг нас — это мы сами, люди. «Почему мы поступаем иногда себе во вред, почему нас привлекают те, кто нас не ценит?» — в книгах Евгении не будет простых вопросов и ответов. Повесть «Калики перехожие» вошла в шорт-лист премии «Книгуру‑2022». А одна из первых книг Евгении Басовой «Уезжающие и остающиеся» переиздана в сборнике «Я здесь живу» в издательстве «КомпасГид» в 2023 г.

Ева Немеш

«Пахнет псиной»

(КомпасГид)

Так всё-таки что видели жители коттеджного посёлка — леопарда или НЛО? Что происходит с щенками с птичьего рынка? Зачем фотографу розовый кот? Принесёт ли совёнок удачу семейному кафе? Это лишь часть занятных вопросов, ответы на которые найдутся в этом сборнике рассказов. Их герои оказываются в разных ситуациях — абсурдных, фантастических или обыденных. И в каждой слышен голос подростка, который ищет, сомневается, надеется, радуется.

Все истории сборника поразительно точно и искренне передают интонации 13–14‑летних молодых людей, которые переживают за братьев наших меньших, проживают конфликты, ищут свое место в этом мире. Автор уловил скептицизм подростков и одновременно — лиричное состояние души.

Несмотря на необычность сюжетов, большинство героев сборника найдены в реальной жизни. По словам писательницы Евы Немеш, в основе рассказов — местные новости, истории волонтёров и зоозащитников, личные наблюдения. Богатый и вместе с тем лёгкий и динамичный язык делает истории привлекательными не только для ребят, но и для их родителей.

В 2022 году сборник «Пахнет псиной» благодаря высокой оценке подросткового жюри стал призёром конкурса литературы для детей и подростков

«Книгуру». А книга Евы Немеш «Белый голубь, черный слон» получила премию «Книга года —2023» в номинации «Поколение Некст».

Денис Бояринов, Маша Шишова

«Цой. История рок-звезды в буквах и картинках»

(Альпина.Дети)

«Группа крови», «Мы ждем перемен», «Звезда по имени Солнце», «Дерево», «Место для шага вперед», «Мы хотим танцевать», «Когда твоя девушка больна», «Мама, мы все тяжело больны», «Кукушка»

Эти песни хотя бы раз в жизни слышал каждый. Группа «Кино» стала символом эпохи перемен, самой популярной группой 1980–1990-х. Их песни слушают, поют, на них делают каверы, по ним учат аккорды. Имя лидера группы знают все, даже если никогда не слушали рок. Виктор Цой ― поэт и музыкант, актер и художник, легенда и кумир миллионов. Человек, чья музыка будет звучать всегда.

«Цой. История рок-звезды в буквах и картинках» — иллюстративный нонфикшн, в котором из отдельных эпизодов истории группы «Кино» и жизни Виктора Цоя складывается картина больших перемен, и для каждого она получается своей. Эта книга — собирательный образ, метафора эпохи, рассказ о кумире поколений, который понравится и подросткам, и взрослым.

Всем, кто хотя бы раз в жизни подпевал уличным музыкантам, пел на кухне «Пачку сигарет» (про «самолет с серебристым крылом»), а может, и сам учился играть песни группы «Кино».

Эмили Скай

«Секретная школа драконов»

(Стрекоза)

«У мальчишки есть всё, что нужно хорошему всаднику: смелость, граничащая с безрассудством, и решимость, которая может превратиться в упорство. Дракон вздохнул и отвернулся. Генри действовал ему на нервы.»

Остров Семи Огней — всего лишь легенда. Генри Мак-Грегор всегда был в этом убеждён. Но в один прекрасный день оказалось, что это не так. Остров реально существует, и мальчик избран, чтобы отправиться туда для обучения в Волькенбурге. На острове Генри узнаёт великую тайну: драконы существуют! Огромные, живые, настоящие драконы! И он должен стать наездником одного из них! Самого огромного, самого вредного и сварливого. Сможет ли мальчик установить связь со своим драконом?

Эмили Скай

«Дракон с серебряными рогами»

(Стрекоза)

“- Просто разбегись, расправь крылья и спрыгни со скалы! – сказал Генри. – А если я не умею летать? – испуганно крикнул дракон, стремительно приближаясь к пропасти.”

Генри счастлив. Наконец-то он нашёл своего дракона и установил с ним магическую связь. Обучение в школе на острове Семи Огней – дело сложное и опасное, но вместе с Фениксом мальчик готов пройти все испытания. Однажды во сне Генри увидел неизвестного дракона, который умолял его о помощи. Что это за таинственное существо? И почему у него серебряные рога? Вместе со своими друзьями Генри пытается разгадать эту тайну.

Эмили Скай

«Возвращение седьмого клана»

(Стрекоза)

“Люси в ужасе смотрела на поле Правды Драконьего оракула. Улыбка исчезла с её губ, лицо окаменело. Глаза сильно расширились и наполнились слезами.”

Первый учебный год в крепости Волькенбург на острове Семи Огней подходит к концу. Пока никто не знает, кто станет наездником молодого дракона Анонимуса. Чем дольше дракон остаётся без наездника, тем более диким и неуправляемым он становится. Генри и его друзьям придётся отправиться в рискованное путешествие, чтобы найти седьмого всадника и спасти Школу драконов от надвигающейся опасности…

Фолькер Менерт

«Магеллан. Путешествия и открытия»

(Стрекоза)

В 1519 году флотилия из пяти кораблей, на борту которых находилось 265 моряков, отправилась от атлантического побережья Испании к легендарным «Островам пряностей». Её капитаном был португалец Фернан Магеллан — блестящий мореплаватель и целеустремлённый исследователь. 6 сентября 1522 года одинокое судно, изъеденное червями, возвратилось на родину. На борту находилось 18 измождённых матросов. Магеллана среди них не было… Обычная исследовательская экспедиция Магеллана превратилась в грандиозное кругосветное плавание длиной в три года. Эта книга отправляет нас в большое путешествие, полное опасных приключений и великих открытий!