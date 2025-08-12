Екатерина Андреева

«Дело теневого сыска»

(МИФ)

Вторая книга в новой «имперской» серии издательства МИФ кардинально отличается от первой и сеттингом, и манерой повествования, и стилистикой. Если «Имперский сыщик» был озорным авантюрным романом, то «Дело теневого сыска» — психологический роман-пейзаж, местами намеренно тяжеловесный и тягучий, упакованный в красивый фантик альтернативной истории. Тут есть маги, и есть Магистрат, где они заседают; есть локальные духи разных областей; есть демоны, помогающие гореть огню в печи; и есть Теневой сыск — этакая тайная канцелярия, распутывающая самые странные магические дела. И вот как раз — на Камчатке жуткое ритуальное убийство… Делать нечего — приходится отправляться на край Империи.

Екатерина Андреева смешивает сразу два пленительных колорита: неизведанный север России с его духами и ритуалами и Российскую империю с ее чиновничьим аппаратом и различными учреждениями. Тот редкий случай, когда действие популярного ныне «имперского» романа почти все время происходит не в столице и окрестностях, а в отдаленном регионе; более того, не в городе даже, в а деревне. Это играет свою роль и в стилизации, особенно касаемо речи персонажей. Но, собственно, альтернативно-исторический мир — не главное, что беспокоит Андрееву. Это книга не о геополитике, и не о цивилизационной катастрофе, и даже не взаимоотношении людей с духами и божествами, хотя герои зачастую задумываются на эту тему. В центре внимание здесь психологический рост главный героини; ведь многие проблемы, сопутствующие ей по мере развития сюжета, связаны с ее прошлым. Такое же темное прошлое и у второго ключевого персонажа, местного «нелегального» мага, как-то слишком много знающего и умеющего, любящего привирать: и как только он оказался в такой глуши, когда ведет себя явно как столичный? Эта психологическая темнота, подобно какой-нибудь космической силе, притягивает героев — летят искры, произносятся остроты, но персонажи оказываются чертовки интересны друг другу. И это задает особенную динамику их отношениям. Вот и выходит, несмотря на то что альтернативная империя Андреевой полностью построена на почитании локальных духов и божеств, в книге они — на уровне подтекстов — играют не такую уж важную роль. Только подталкивают героев узнать правду о других и, что важнее, о себе. Хотя ее не нужно узнавать — надо признавать. А это куда сложнее.

Анна Сешт

«Память мертвых на весах истины»

(NoSugar Books)

Сюжет заключительной части дилогии Анны Сешт проще всего описать в нескольких словах: жрица Шепсет воскресла прямо на столе бальзамировщика, навела шуму, а теперь должна восстановить справедливость — ведь предыдущий Владыка Египта был убит. Мертвые могут подсказать ей, каким образом. И какую роль она сыграла в этом. Во второй части ставки растут: герои встречают мертвых жрецов в древнем городе бога Сета, застывшем, казалось бы, вне времени; сражаются с тенями и жуткими сущностями; путешествуют и наконец узнают правду; а еще участвуют в масштабном финальном сражении. Короче, полный набор читательских удовольствий. За остальным погуглите «Гаремный заговор Рамзеса Третьего» — именно вокруг этого события построена вся дилогия.

Формально это древнеегипетский политический триллер, но на деле — нечто большее. Это история о неизбежности сокрушительных исторических процессов, роковых для цивилизации, о нарушении баланса между жизнью и смертью, порядком и хаосом (Маат и Исфет, если желаете) и о тех, кто должен вернуть равновесие — порой ноша эта достается никаким не избранным, а простым жрецам и воинам. И эта книга, конечно, о людях — более того, о принятии себя, о попытке примириться со своей инаковостью. Во втором томе еще больше убеждаешься, что Шепсет, главная героиня, находится в экзистенциальном кризисе. Кто она? Есть ли ей место среди живых? Уберите фантастическое допущение — и получите ситуацию, весьма актуальную для XXI века.

Но, как и с другими романами Сешт, ценность этой дилогии во многом в ее невероятной увлекательности (а еще это просто красиво и поэтично!). Здесь драйв «Индианы Джонса» замиксован с историческим психологизмом Гюго (только поменяйте эпоху), и, что удивительно, такая необычная комбинация работает. Сешт пишет сразу о двух временах: о том, ушедшем, историческом (привычно со знанием дела и любовью к мелочам), и о нынешнем, полном таких же глобальных вызовов, таких же внутренних конфликтов. Просто в другой обертке.

И тут уже повод уткнуться в центральный постулат древнего мышления: все, в конце концов, циклично.

Наталия Осояну

«Змейские чары»

(МИФ)

«Змейские чары» — роман, который притворяется сказкой, или сказка, которая притворяется романом. Главная героиня, Кира, двенадцать ночей страдает от мучений трех змеиных братьев, мастеров садизма и морока: они пытают ее и рассказывают сказки, да только вот и боль, и горечь, и гнев во сне ощущаются слишком уж реальными. Однажды на помощь Кире приходит один таинственный чернокнижник — ему то ли нужно довериться, то ли доверять вовсе не стоит; у него есть свои цели, но, что важнее, он владеет магией, сотканной из слов и чернил. Впрочем, весь роман Наталии Осояну и построен вокруг магии слова сказанного и записанного, слова, проросшего через память поколений. Иными словами, вокруг сказок и сказаний, таких разных: одни здесь страшные, хуже ночного кошмара; другие народные, поучительные; третьи напевные, поэтичные; четвертые и вовсе рассказаны, чтобы потешить путника у костра. Это шкатулочный роман — история внутри истории внутри истории; и поначалу не понимаешь, к чему все вставки, но постепенно, как в той же умело сделанной, возможно, самой Хозяйкой Медной горы механической шкатулке, все встает на свои места, и незначительные, казалось бы, детали обретают совершенно иной смысл.

«Змейские чары», как заявлено, построены вокруг румынских мифов, но все фольклорные вставки здесь считываются совершенно без знания контекста (а для тех, кто в контекст хочет углубиться, автор оставила послесловие). Осояну — не просто так у автора за плечами несколько нон-фикшен-книг — заимствует и адаптирует архетипические образы из европейских сказаний: деву, обрученную со змеями, сражения с чудовищами, трех братьев, всевозможные метаморфозы (то в крапиву, то в монстра) и еще, и еще, и еще. Авторский сеттинг все той же крапивой прорастает через плодородный гумус из тысячелетних образов, мудро обработанных руками то ли чародея, то ли Данилы-мастера, — и получается гармоничное сочетание оригинальной истории с переложениями (нет, не ретеллингами, все так) отдельных сказок. Осояну старается воспроизвести и фабулы, и атмосферу, и ритмику первоисточников. А потому и сюжет, и стилистика здесь кажутся такими узнаваемыми, но в то же время такими чуждыми, что ощущаешь себя фольклористом-первооткрывателем, пришедшим собирать чужие сказки, а получившим вариацию своих. Слушаешь их с открытом ртом и диву даешься — как интересно!

И все же новый роман Осояну по тону и манере совсем не похож на ее же трилогию «Дети великого шторма» — не просто история об историях и их силе. Множественное число здесь нужно свести к единственному, ведь важнее всяких древних сказов всегда одна история — твоя собственная. Главное понять: на что ты готов ради хорошего финала? И какой финал хороший — жили долго и счастливо или погибли в бою?

Лев Кузьминский

«Дневник невидимки»

(LiveBook)

Книга Кузьминского — одна из книг, идеальных для семейного чтения (наряду, пожалуй, с «Типа я» Ханипаева). И душевная, и трагичная, и в лучшем смысле этого слова простая — какой и должна быть подростковая проза, интересная всем возрастам.

Героиня повести родилась невидимкой — это шокировало даже акушерку в роддоме. Но с такой способностью (не очень-то суперской) вполне можно научиться жить: героиня с головой погружается в книги, кино и поп-культуру — от «Шрека» до киновселенной «Марвел». И наконец решает вести дневник — про себя, кота, папу, одноклассников. Тогда-то все невидимое постепенно начинает проваляться.

«Дневник невидимки» — текст бодрый, озорной и искренний. Эта наполненная архетипами школьников (Красотка Катя, Робкий Рома, Малышка Маша, Кузьминский веселится даже здесь, еще раз подчеркивая — все универсально) повесть превращается в энциклопедию современной подростковой жизни, но, вопреки привычкам многих авторов, не беспроглядно-мрачную, а светлую. Пусть и героиня, и ее друзья сталкиваются с типичными проблемами школьников — то зверской несправедливостью учителей, то не менее зверской несправедливостью одноклассников. «Дневник невидимки», помимо того — снова вопреки трендам, — книга не столько об инаковости и способах борьбы с ней: что делать, если я не такая, как все, как жить и встраиваться в новые компании? Это книга об обыденности — нормально ли быть настолько простым и обычным, что становишься невидимкой? Нормально. И ничего с этим делать не надо. Просто оставаться собой, жить в гармонии с собственными желаниями. Невидимок ведь куда больше, чем Железных Людей в сияющих рободоспехах, видных за версту.

Читайте также

Кристина Андреева

Один-семь-девять
11 августа 2025, 22:30
Проза

Лиза Стратонова

Нинка
11 августа 2025, 22:22
Проза

Вера Сорока

Чай с бергамотом
(Из готовящейся к изданию книги «Сказки слепого мира») На Сахалине снова штормовое предупреждение. Все привыкли. Таня тоже. Она проверила генератор, закрыла окна дополнительной ставней, чтобы стекло не побилось, завела в дом собаку и легла спать. Ночью что-то сильно грохнуло, дом встряхнуло, и Тане приснилось, что она научилась летать. Летать было хорошо и совсем не страшно. […]
9 августа 2025, 10:00
Проза

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Просим вас обратить внимание, что заявки на подписку принимаются до 10 числа (включительно) месяца выпуска журнала. При оформлении подписки после 10 числа рассылка будет осуществляться со следующего месяца.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее