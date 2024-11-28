От нейросети до машины времени: все о современных книжных обложках

Современный книжный рынок полон (иногда вернее сказать — переполнен) разножанровыми текстами: от молодежного фэнтези до нон-фикшен об эволюции и психологии, от социальной прозы до ретро-детективов. Во всем этом многообразии как никогда важны обложки книг, в последние годы претерпевающие настоящий ренессанс: художниками адаптируются зарубежные тренды и создаются новые, а издательства вырабатываю узнаваемые визуальные стили. Задали четыре вопроса арт-директорам и дизайнерам разных издательства — Альпины, Поляндрии, Полыни/КомпасГида, МИФа, — и выяснили все о книжных обложках: от трендов до бесконечного количества правок.

— Как придумывается концепция обложки под тот или иной текст? Обыгрывается ли содержание книги визуально?

Обложка книги издательства «Полынь», иллюстратор Shunyah, дизайнер – Артём Суменков.

Артем Суменков, арт-директор издательства «Полынь» и «КомпасГид»: В целом концепт обложки предлагает художник. Но редактор предварительно составляет подробное техзадание для иллюстратора, прилагает референсы и даже «мудборды» (коллаж из картинок, передающих атмосферу и вайб книги). Дальше уже редакция выбирает из концептов, полученных от художника.

Содержание книги напрямую влияет на то, какой обложка получится. Моя особая любовь, когда художники прячут некоторые пасхалочки в иллюстрации, а потом читатель «считывает» их по мере чтения. И тогда во вроде бы обычном красном цветке ты видишь морду волка (книга «Грим» Анастасии Худяковой) или начинаешь понимать, чьи глаза смотрят в тебе в душу с книги Вики Маликовой «Горный весенний ветер».

Денис Изотов, заместитель арт-директора издательской группы «Альпина»: Мы (дизайнеры) всегда пробуем сделать несколько вариантов. Но редакции предпочитаем показывать один-два, в которых уверены сами. Конечно, надо прочитать хотя бы часть книги, представить целевую аудиторию, и уже от этого всего отталкиваться. В особо сложных случаях я составляю карты ассоциаций с текстом, и пытаюсь там найти какие-то необычные сочетания, чтобы поймать нужный образ.

Денис Изотов, варианты обложек к книге Эдуарда Лимонова

Денис Изотов, готовая обложка книги Эдуарда Лимонова

Содержание, конечно, обыгрывается. Не всегда напрямую. Но обложка должна иметь отношение к тексту. Это не обязательно прямая иллюстрация, иногда важнее поймать настроение или эмоцию.

Ales, арт-директор направления «Young Adult» издательства МИФ: Обложка — это метафора всей книги. В ней находит отражение или ведущая эмоция книги, или самая яркая сцена, или вовсе компиляция наиболее запоминающихся моментов\символов\персоналий.

То есть, по сути, обложка — зачастую краткое содержанием книги, с которым читатель подсознательно знакомится моментально. В этом главная ответственность художников и дизайнеров: не вызвать когнитивного диссонанса, верно «подав блюдо». Объясняя на простом примере, если в каждой главе книги мы гуляем по зимним пейзажам, на обложке цветущие сады не изображаем (если исключение, но сейчас мы о них не будем).

Содержание книги, её жанр, задачи, целевая аудитория влияют и на сам характер изображения, даже если мы используем уже какой-то знакомый концепт. Например, концепт у нас «портрет героини на однотонном фоне». Так, на современном романе дама может изображаться в коротком коктейльном платье и с ярким вечерним макияжем, а если речь о романе прошлого-позапрошлого веков, то здесь вступают свои правила: героиня уже должна выглядеть соответственно культуре своего времени.

В зависимости от типа обложки (декоративная, сюжетная и т. д.) содержание отражается на ней с помощью героев, символических предметов, даже цвета, выражения лиц, времена суток и года — всё имеет огромное значение.

Можем посмотреть на примере моей «Лигейи» для издательства МИФ. Эта обложка у нас не сюжетная (то есть, в ней не отражена конкретная сцена из книги), а персонажная. Акцент на одной из главных фигур сборника, заодно становящейся и метафорой всего творчества Эдгара Аллана По — образ викторианской дамы фигурирует в главных ролях его текстов с завидной частотой. Лигейя здесь смотрит на зрителя сквозь зеркало — этим хотелось задать «потустороннее» настроение, потому что с зеркалами связано много загадочных историй. Или, к примеру, кровавая луна. Она была нарисована для создания визуального давления, определённой мистической атмосферы. Про птиц не писалось в сюжетах напрямую, но они здесь тоже играют свою роль: в культуре викторианского времени большое внимание уделялось таксидермии, украшениям из насекомых, птичьих перьев и других частей живых существ, о которых мы не будем говорить. Так что птицы тут сразу и как отражение нравов времени, и как намёк на героев таинственных рассказов, замкнутых в мистических обстоятельствах, как в клетке (но заметьте, из клетки можно выбраться).

Канделябры и напольные светильники появляются в каждом втором повествовании, потрепанные алые занавески одновременно создают ощущение и театральной помпезности, и запустении. Все это присуще рассказам По.

Таким образом, у нас в тексте не было конкретного описания «Лигея стояла перед зеркалом, повернувшись в три четверти, и за ней сияла кровавая луна». Картина была составлена из образов и метафор всех рассказов, входящих в сборник.

Ольга Явич, художественный редактор ИД Поляндрия: Задача художественного редактора — транслировать эстетический код издательства: художественный и визуальный, не забывая о функциональности. Поэтому перед дизайнером ставится задача через креативные приемы «ухватить» и усилить идею текста, представив ее в рамках этого кода. Важно работать со смыслами и метафорами — и это не всегда работа с общепринятым понятием изображения. Это может быть работа с пространством и шрифтовым решением или синтез приемов — работа художника или иллюстратора книги, а потом дизайнера. Тогда результат получится очень выразительным.

— Какой бы главный тренд в современных обложках вы выделили?

Артем Суменков, арт-директор издательства «Полынь» и «КомпасГид»: Самый явный тренд – оформление в стиле комикс-рисовки или аниме. Сейчас и классика так издается, и романы, которые даже не в жанре азиатского фэнтези, а к примеру, романы о любви для аудитории 18–30 лет (Young и New Adult).

Варианты леттеринга в обложках Артема Суменкова

На мой взгляд, тренд хорош. С одной стороны, привлекает молодую аудиторию, показывая им, что вот, мы именно для вас книжки делаем. С другой — фиксирует то, какие иллюстрации и стили рисовки нравятся читателям в конкретно этот период времени.

Денис Изотов, заместитель арт-директора издательской группы «Альпина»: Не знаю, можно ли назвать это трендом, но сейчас прекрасное время для дизайнеров – можно делать все. Главное, чтобы было сделано хорошо и подходило книге. Можно – минимализм, можно – стилизацию, можно фотографию поставить, можно делать крупную типографику, а можно и мелкую.

Если говорить о новеньком, то, конечно, это помощь нейросетей. Некоторые издательства активно используют сгенерированные картинки. Мне не очень нравится, когда работа нейросети заметна на итоговой обложке, но это дело вкуса.

Ales, арт-директор направления «Young Adult» издательства МИФ: Можно выделить даже два. Я здесь буду именовать их в кавычках, поскольку не имею морального права создавать классификации.

Это «персонажные» обложки и их практически полная противоположность — обложки «декоративные», отвечающие трендам оформления книг, условно, столетней давности. Правда, винтажные книги были таковыми в силу технических возможностей книгопечатания, ну а мы просто находим это стильным.

С «персонажными» все понятно — здесь у нас на первом плане герой в гуще событий и\или отражающий основную эмоцию повествования. Фон может быть активный, с предметами и окружением по сеттингу, или отсутствовать вовсе. Эти же обложки можно назвать «портретными», хотя дело не всегда ограничивается именно портретом или одним персонажем (но у меня, бывает, заказывают изображения с формулировкой «нам нужен портрет по пояс»).

А любовь к «декоративным» обложкам вернула нас к формату «однотонный фон + 1-2 цвета фольги». Здесь на смену диджитал иллюстрации (которую могут вовсе не сопровождать полиграфические эффекты) с героями и пейзажами приходят затейливые узоры, орнаменты, фигурный леттеринг (чаще всего выполняемые с эффектами — тиснение, блинт, фольга). А если присутствуют персонажи, то они тоже исполняются в соответствующем стиле. На первый план выходит не столько личность, сколько метафора — такие обложки насыщены символизмом.

Ольга Явич, художественный редактор ИД Поляндрия: На обложки влияет все, что происходит в мире и с обществом. Только социальные тенденции переводятся на изобразительный язык. Условно, сейчас важна сила личности, ее проявленность и целостность. Так и книга воспринимается как единый объект, это и обложка, и текст, и скрытые смыслы, и заложенные автором и создателями книги концепции. Это работа с конструкцией книги.

— В чем главная особенность обложек того сегмента литературы, с которым вы работаете?

Артем Суменков, арт-директор издательства «Полынь» и «КомпасГид»: У нас весьма искушенный и требовательный читатель. К примеру, мало кто придирается к обложкам крутых детективов или высоко интеллектуальных романов, по крайней мере, редко видел гневные комментарии в сторону этих книг.

А вот для тех, кто издает фэнтези/фантастику, оформление обложки – задачка не из простых. Нужно показать что-то необычное, что-то притягивающее взгляд. И даже если на обложке статичная фигура, в ней должна быть интрига и привлекательность. Плюс многие обращают внимание и на шрифтовое оформление – как оно поддерживает стиль иллюстрации, является ли чем-то единым с иллюстрацией или живет своей обособленной и интересной жизнью.

Денис Изотов, заместитель арт-директора издательской группы «Альпина»: Даже не знаю, какой у нас сегмент! Мы выпускаем как нон-фикшен, так и прозу.

Обложка книги сегмента нон-фикшен, Денис Изотов

В нон-фикшене понять, про что книга, намного проще по сравнению с художественной литературой. В последнем случае значение имеет и язык, которым написана книга, и атмосфера. Но это не значит, что делать нон-фикшен обложки легче. Например, для книг на психологические темы придумать подходящий образ очень сложно – есть миллион изданий на эти же темы, уже проторены все дорожки, имеет значение каждый нюанс.

Особенность же прозы, наоборот, в том, что недостаточно знать название и синопсис. Важно уловить настроение, важно заинтриговать читателя.

Ales, арт-директор направления «Young Adult» издательства МИФ: Я думаю, в сегменте young adult важнее всего эмоция. Не то чтобы это не важно для другой аудитории! Но детей, например, больше привлекает развлекательность обложки, а старшие поколения часто руководствуются другими критериями — например, важна содержательность или, если говорить о дизайне, минималистичность (чтобы книга могла сопровождать в бизнесе и не идти вразрез с деловым образом).

Одна из обложек направления Young adult, художник Ales

Young adult литература — это путешествие в захватывающие миры приключений и эмоций, сопереживаний героям. Потому обложка, в каком стиле она ни была бы выполнена, в первую очередь должна вызывать правильную эмоцию: ту, что читатель ощутит, раскрыв книгу. Портрет персонажа скажет все через взгляд, а узор натолкнет нас на определённые ощущения, пустив на обложку лозу с нежными лепестками или же острыми шипами — эмоции можно передать сотней способов.

Ольга Явич, художественный редактор ИД Поляндрия: Очень важно визуально соединиться с ядром книги, дать читателю возможность самому догадаться, почему у книги именно такая обложка. Какие смыслы мы заложили, как преобразовали текст, чем дополнили его. Как правило, это загадка до того момента, пока ты не прочитаешь историю и не погрузишься в нее. Поэтому мы в диалоге со своими читателями, пробуем разное и действуем смело. И стремимся к тому, чтобы четче формулировать свои идеи и обращаться к нашему читателю напрямую.

— Самое сложное в создании книжной обложки — это….

Артем Суменков, арт-директор издательства «Полынь» и «КомпасГид»: Недавно сформулировал для себя, что самое сложное, но в то же время и самое важное, это подружить в обложке видение автора и видение редакции. Знаю, что есть издательства, где от автора нужен только текст, а дальше «идите что-то новое пишите, а мы тут сами оформим и издадим». Полное исключение автора из процесса подготовки книги. А есть издательства, где автор чуть ли не пальцем в экран тычет и диктует, что должно где быть, и дизайнер с арт-директором всего лишь исполнители. Полное давление видения автора над мнением людей, у которых опыт издания больше, чем у автора.

Рад, что благодаря нашему издателю, Александру Лазареву, в «Полыни» создалось весьма уютное комьюнити, где автор участник процесса, но не вмешивается в определенные этапы. Он видит эскиз, когда может что-то скорректировать. Видит обложку уже в цвете. Предлагает редактору свои идеи для техзадания по оформлению блока книги, которое потом отдаётся дизайнеру или арт-директору.

Справедливости ради, скажу, что были случаи, когда автору не совсем нравилась обложка или рисовка художника. Но стоило книги прийти из типографии и очутиться в руках автора, как отпадали все сомнения и претензии.

Нужно помнить, что у редакции и издательства (буду говорить за «полынь») нет задачи изуродовать книгу, сделать её кривой, косой, вульгарной. Мы так же любим истории, которые издаем. Мы верим, что они у на самые лучшие. Верим, что они найдут своего читателя.

Денис Изотов, заместитель арт-директора издательской группы «Альпина»: Тут одно из двух – либо придумать сильный четкий образ, либо утвердить обложку у редакции и автора. Когда как!

Ales, арт-директор направления «Young Adult» издательства МИФ: Правки! Серьезно, если хотите сделать самую ужасную обложку на свете — внесите в неё сотню правок. С каждой новой взгляд будет замыливаться и у художника, и у всей команды. Работа, вместо желанного улучшения, может значительно потерять в качестве. Потому я обожаю заказчиков с грамотным, лаконичным и полным техническим заданием, где сразу отражены и желаемый эмоциональный эффект, и важные детали, которые необходимо учесть: если ничего из этого не забыть, то исправлений и не понадобится.

Процесс создания обложки, художник Ales

Финальный вариант обложки, художник Ales

Так что самое сложное — это изначально установить контакт и поймать общую волну с заказчиком, чтобы не столько понять, сколько почувствовать, какой должна быть будущая книга и обложка к ней.

Ольга Явич, художественный редактор ИД Поляндрия: Точно и кратко визуально выразить смыслы книги, чтобы будущий читатель считал это «обращение». Наши постоянные читатели уже умеют и любят играть с нами в эту игру, угадывать заложенный в обложке посыл, а для новых важно, чтобы встреча с книгой состоялась. Чтобы среди всего многообразия, представленного на полках книжных магазинов, они обратили внимание именно на тексты NoAge. Когда ты видишь книгу, решенную, как объект, руки тянутся прикоснуться и стать причастным. Ведь встречают по обложке!