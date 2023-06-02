 
 (Красные стены, сосуды труб)
 я сижу в архиве
 ковыряюсь в деле
 клеветнчск деле
 (тьфу)
 деле о клевете.
 обвиняемый был обвинителем
 смел утверждать
 будто он —
 вор
 (Вор)
 и пробирался в чужие квартиры и дома
 переставлял вещи
 оставлял
 следы
 в пыли
 на полу
 пустоту
 запыляла 
 быль
 (вора)
 (трубы дрожат).
 но все полы были от были чисты
 он требовал проверить камеры
 но
 записи перезаписаны стерты чисты
 а жильцы
 все отрицают
 все отрицают
 все на месте как и было
 а если и не было то уж давно
 быльем
 (других)
 поросло.
 свидетель формально один:
 от остальных
 ни слова
 ни полслова
 (а Его Слово
 ухом не услышать).
 губы судьи 
 размыкаются
 (смыкаются
 решетки труб,
 стены труб,
 стены решеток)
 вина не доказана
 суд приговаривает к свободе
 приговор окончательный и
 обжалованию жалованию жалости
 (жаль)
 не подлежит.
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