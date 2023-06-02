(Красные стены, сосуды труб) я сижу в архиве ковыряюсь в деле клеветнчск деле (тьфу) деле о клевете. обвиняемый был обвинителем смел утверждать будто он — вор (Вор) и пробирался в чужие квартиры и дома переставлял вещи оставлял следы в пыли на полу пустоту запыляла быль (вора) (трубы дрожат). но все полы были от были чисты он требовал проверить камеры но записи перезаписаны стерты чисты а жильцы все отрицают все отрицают все на месте как и было а если и не было то уж давно быльем (других) поросло. свидетель формально один: от остальных ни слова ни полслова (а Его Слово ухом не услышать). губы судьи размыкаются (смыкаются решетки труб, стены труб, стены решеток) вина не доказана суд приговаривает к свободе приговор окончательный и обжалованию жалованию жалости (жаль) не подлежит.
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