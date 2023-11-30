Рассказ

Когда Ленка была маленькой, она жила с братом в одной комнате. Ленка считала его лучшим человеком на Земле. И человеком, который должен уделять ей все свое внимание. Если этого не происходит, можно закатить истерику. Приходит мама, и Люсик получает подзатыльник. Потому что старший.

Люсик — это Илья. Ленка поначалу не выговаривала слово Илюшик и говорила Люсик. Так и осталось. Он был не против. И молчал, когда прилетал тот самый подзатыльник. Если любишь — надо терпеть. Но сестре было только пять — а ему уже двенадцать! Люсик не хотел наряжать кукол, он мечтал гонять на велике с пацанами, падать и хвастаться своими содранными коленками.

Пришлось придумывать общие игры. Например, бокс. Ленка надевала большие кожаные папины перчатки, а брат оставался с голыми руками, потому что мужик. Но бил он, конечно, понарошку. А Ленка — по правде. Люсик хотел, чтобы сестра училась себя защищать. А она была уверена, что лучшая защита — старший брат.

Еще одной игрой был домик из пододеяльников. Люсику нравилось сооружать башни из табуреток и натягивать на них «крышу».

Дети прятались в домик и рассказывали друг другу свои секреты.

— Люсик… а я конфеты под подушку прячу и ночью их ем.

— Мне не жалко.

— Теперь ты!

— Мне кровь из пальца брали. И я решил посмотреть, как течет…

— Больно?

Люсик смерил сестру взглядом и уже совсем другим голосом ответил:

— Нет, конечно! Я же мальчик.

— Жаль, что я не мальчик, — сказала Ленка.

По выходным родители разрешали Люсику приводить домой друзей и играть в «Денди». Сестре он говорил: смотри, Ленка, как интересно сейчас будет. Она сидела и смотрела. Интересно не было. Но хотелось быть рядом.

А потом брату исполнилось семнадцать, и он уехал учиться в большой город. Приезжал раз в месяц. Ленка стала спать на его кровати. Почему-то вернулись старые привычки из детства: она оставляла на полу мягкие игрушки, которыми раньше кидалась в брата, чтобы он не уснул. Опять стала прятать конфеты под подушку.

Но это не помогало. Кровати с пружинками увезли в гараж. И старый шкаф. И шахматную доску, на которой карандашом было написано «Люсик дурак». Теперь в комнате стоял раскладной диван, комод, компьютерный стол, стул на колесиках и жалюзи вместо штор.

Продолжение рассказа читайте в 11 номере журнала.