Недавно вышел в магазин

(Нет, не за хлебом — за кефиром).

Да и кефир-то мне не нужен был —

Мне просто нужно,

Нужно было выйти.



Ну потому что дома мы

С корректором друг друга покусали,

С редактором друг друга невзлюбили

(Они теперь со мной живут всегда).

И текст, который мы все вместе воспитали,

Посыпался, как этот первый снег.



А по дороге в магазин увидел:

Бригада дворников широкой небылицей

Шла убирать дворы и чистить этот мир.

Они шли весело, дрались на метлах

Как Пересвет и Челубей,

И что-то быстро-быстро говорили.

Но только в школе я учил английский

И кажется, что зря учил английский —

Мне надо было их язык учить.



Они прошли, смеясь и розовея,

И тут я понял — всё уже во мне.

Купил кефир — и в этом было счастье,

Пошел в свой теплый дом —

И в этом было счастье,

Открыл макбук —

И дворником в нем был.



* * *



Нет, весь я не усну.

Рука потянется к тебе, к письму.

Лист сложен, ты сложна.

И я не знаю, больше ты дрожишь

когда

Или когда пишу.

Адам придумывал слова,

Чтоб с женщиной заговорить.

И райский сад был книгой первых букв.



Я тру ребро,

И яблоня уже стучит в окно.



* * *





Теперь ты выбираешь имя нашему сыну:

Каспар, Мельхиор, Балтазар…

Как будто знаешь, что он будет мудрым,

Как будто знаешь, что путь его будет долгим,

Как будто знаешь, что о его страданиях не напишут книги.



И слава Богу.



* * *



I.

Предлагают такую работу — считать облака.

Да я справлюсь, шесть лет и шесть месяцев

Я витал в облаках, учился их различать,

Сбивать пену, дожди насылать,

Делать радугу из ничего —

То есть просто

Если Лене в соседнем подъезде грустно —

Сразу радугу, лучше — двойную.



II.

Там, на небе, теперь такой кавардак.

Звезды отбились от рук,

Не хотят светить, говорят.

Солнце губу надувает,

Клонится к горизонту —

И этот закат

Мне знаком по картинкам переводным,

Истончившимся, бывшим со мною когда-то.



III.

На пороге зимы купол заволокло.

Ясный день, ты простужен, в пальто

И идешь за судьбой, утопая в снегу по колено.

Что наделал ты? Что я наделал?

Я ведь просто витал в облаках:

Как воздушный змей следует за отцом,

Свесившись над землею не тем концом.





* * *





а я теперь лягу спать и просплю сто лет

все мои товарищи напишут свой лучший текст

(некоторые — по два)

рассорятся навсегда

выйдут на крышу

станут как облака

ветер их разнесет

мальчик их назовет

дождик в землю прольет

(мальчиком буду я)









