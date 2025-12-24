Проза
Евгений Кужелев

* * *

24 декабря 2025, 10:00 
Недавно вышел в магазин
(Нет, не за хлебом — за кефиром).
Да и кефир-то мне не нужен был —
Мне просто нужно,
Нужно было выйти.
 
Ну потому что дома мы
С корректором друг друга покусали,
С редактором друг друга невзлюбили
(Они теперь со мной живут всегда).
И текст, который мы все вместе воспитали,
Посыпался, как этот первый снег.
 
А по дороге в магазин увидел:
Бригада дворников широкой небылицей
Шла убирать дворы и чистить этот мир.
Они шли весело, дрались на метлах
Как Пересвет и Челубей,
И что-то быстро-быстро говорили.
Но только в школе я учил английский
И кажется, что зря учил английский —
Мне надо было их язык учить.
 
Они прошли, смеясь и розовея,
И тут я понял — всё уже во мне.
Купил кефир — и в этом было счастье,
Пошел в свой теплый дом —
И в этом было счастье,
Открыл макбук —
И дворником в нем был.

* * *

Нет, весь я не усну.
Рука потянется к тебе, к письму.
Лист сложен, ты сложна.
И я не знаю, больше ты дрожишь
когда
Или когда пишу.
Адам придумывал слова,
Чтоб с женщиной заговорить.
И райский сад был книгой первых букв.
 
Я тру ребро,
И яблоня уже стучит в окно.

* * *

Теперь ты выбираешь имя нашему сыну:
Каспар, Мельхиор, Балтазар…
Как будто знаешь, что он будет мудрым,
Как будто знаешь, что путь его будет долгим,
Как будто знаешь, что о его страданиях не напишут книги.
 
И слава Богу.

* * *

I.
Предлагают такую работу — считать облака.
Да я справлюсь, шесть лет и шесть месяцев
Я витал в облаках, учился их различать,
Сбивать пену, дожди насылать,
Делать радугу из ничего —
То есть просто
Если Лене в соседнем подъезде грустно —
Сразу радугу, лучше — двойную.

II.
Там, на небе, теперь такой кавардак.
Звезды отбились от рук,
Не хотят светить, говорят.
Солнце губу надувает,
Клонится к горизонту —
И этот закат
Мне знаком по картинкам переводным,
Истончившимся, бывшим со мною когда-то.

III. 
На пороге зимы купол заволокло.
Ясный день, ты простужен, в пальто
И идешь за судьбой, утопая в снегу по колено.
Что наделал ты? Что я наделал?
Я ведь просто витал в облаках:
Как воздушный змей следует за отцом,
Свесившись над землею не тем концом.

* * *

а я теперь лягу спать и просплю сто лет
все мои товарищи напишут свой лучший текст
(некоторые — по два)
рассорятся навсегда
выйдут на крышу
станут как облака
ветер их разнесет
мальчик их назовет
дождик в землю прольет
(мальчиком буду я)



Катерина Ремизова

Дедлайн
22 декабря 2025, 9:30
Проза

Денис Лукьянов

Страшные сказки, добрые сказки, кошачьи сказки: новинки декабря
Страшные сказки, добрые сказки, кошачьи сказки: новинки декабря
17 декабря 2025, 9:30
Статьи

Мария Кораблева

Зуб
За окном зеленела весна, солнце щедро покрывало все вокруг своим теплом, со всех сторон доносились многоголосые птичьи трели. В офисе строительной компании «ДомоСтрой» было пыльно и душно. Алексеев растекся на своем рабочем месте, пытаясь сосредоточиться. У него болел зуб, а глаза от недосыпа жгло так, что он с трудом фокусировал взгляд на экране компьютера. Зуб […]
14 декабря 2025, 14:00
Проза

