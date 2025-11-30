фонарики на верхушке клена

* * *
ранней весной запах такой
как будто бы жгут листву
или стоишь на вокзале пропускаешь поезд один за другим
а потом уходишь как одуванчик едва-едва
выдерживаешь собственный свет на зеленой ножке
ради такого можно совсем перестать
или встретиться с богом с той стороны листа
вот и дорожка узкая а над ней рассевшиеся фонари
как долгие цапли повторяются неспроста
повторяются воробьи как случайные запятые
говори со мной я пришла сюда
* * *
мы вспоминаем что где-то оно уже было
волосы которые так с лица убирает
когда из воды выходит еще прохладный
и потом обнимает себя руками гусиную кожу
и тебя обнимаю тоже
будто раньше не обнимала вот так и эдак
и сосна не пушилась как облако так громадно
так близко
что в окна эти не помещается
* * *
когда началась весна и яблоня расцвела
прохожая посылает мне воздушный поцелуй
некуда увернуться
студент улыбается машет в моем направлении
прямо на улице
старушка в пончо поднимает и опускает крылья
пробует и наконец взлетает
хорошо ей под солнцем
смотреть на домишки
легкие кроны щекочут пятки
мне тоже щекотно и я хохочу
и поднимаются волосы как антенны
* * *
на каком языке говорю смотря допустим в пробел метро
у стихотворения слезы на глазах
ты его написала? нет не его написала
а то летело как ветер когда прибывает на станцию
потом тишина
как будто все остальное выключили
к ней подходят люди
трогают и уходят
трогают и уходят
и теперь за нее как-то неловко
молчит и молчит
я думала ты и меня не узна́ешь
* * *
ты существуешь я тебя говорю
пока едем по трассе водитель курит в окно
параллельные сосны светятся поутру
потому что до этого было совсем темно
так темно что ветки не разглядеть
едешь едешь ли — понимаешь едва ли
только на кочках качаешься как в колыбели
кем они были господи как они пели
* * *
от дождевой стены до дождевой стены
до набережной на которую упало
разрушилось и кончилось потом
как будто сердце биться перестало
не говори со мной что я тебе скажу
пока иду едва ли существуя
так что сама теперь вода сплошная
и никого за руку не держу
и вот потом за облаком пустым
в его норе мучительной бессвязной
как человек теперь на все согласный
навек разъединенный с Ним
* * *
это не мы умираем а кто-то другой
идущий по улице желтой — теплынь какая
вот мы с тобой и застряли во времени видишь
это все что останется дорогая
птицы протягивают звуки как будто руки
перебегают дорогу — им сигналят автомобили
иногда я куда-то падаю и плачу про слава богу
говорят это счастье
почему раньше не говорили
* * *
спрячь меня допустим как прячут воспоминание
как фонарики светятся на верхушке клена
хотя еще вовсе не осень и им еще не пора
но что-то уже витает в воздухе
прихожу посмотреть
как еще цветет и уже опадает
как закрываются ставенки и бутончики
доброе долгое горе
когда остаешься один
никогда не один, они там шумят как море