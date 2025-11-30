фонарики на верхушке клена

* * *

ранней весной запах такой

как будто бы жгут листву

или стоишь на вокзале пропускаешь поезд один за другим

а потом уходишь как одуванчик едва-едва

выдерживаешь собственный свет на зеленой ножке



ради такого можно совсем перестать

или встретиться с богом с той стороны листа

вот и дорожка узкая а над ней рассевшиеся фонари

как долгие цапли повторяются неспроста

повторяются воробьи как случайные запятые

говори со мной я пришла сюда



* * *

мы вспоминаем что где-то оно уже было

волосы которые так с лица убирает

когда из воды выходит еще прохладный

и потом обнимает себя руками гусиную кожу

и тебя обнимаю тоже

будто раньше не обнимала вот так и эдак

и сосна не пушилась как облако так громадно

так близко

что в окна эти не помещается



* * *

когда началась весна и яблоня расцвела

прохожая посылает мне воздушный поцелуй

некуда увернуться

студент улыбается машет в моем направлении



прямо на улице

старушка в пончо поднимает и опускает крылья

пробует и наконец взлетает



хорошо ей под солнцем

смотреть на домишки

легкие кроны щекочут пятки



мне тоже щекотно и я хохочу

и поднимаются волосы как антенны



* * *

на каком языке говорю смотря допустим в пробел метро

у стихотворения слезы на глазах

ты его написала? нет не его написала

а то летело как ветер когда прибывает на станцию

потом тишина



как будто все остальное выключили



к ней подходят люди



трогают и уходят

трогают и уходят



и теперь за нее как-то неловко

молчит и молчит



я думала ты и меня не узна́ешь



* * *

ты существуешь я тебя говорю

пока едем по трассе водитель курит в окно

параллельные сосны светятся поутру

потому что до этого было совсем темно

так темно что ветки не разглядеть

едешь едешь ли — понимаешь едва ли

только на кочках качаешься как в колыбели

кем они были господи как они пели



* * *

от дождевой стены до дождевой стены

до набережной на которую упало

разрушилось и кончилось потом

как будто сердце биться перестало

не говори со мной что я тебе скажу

пока иду едва ли существуя

так что сама теперь вода сплошная

и никого за руку не держу

и вот потом за облаком пустым

в его норе мучительной бессвязной

как человек теперь на все согласный

навек разъединенный с Ним



* * *

это не мы умираем а кто-то другой

идущий по улице желтой — теплынь какая

вот мы с тобой и застряли во времени видишь

это все что останется дорогая

птицы протягивают звуки как будто руки

перебегают дорогу — им сигналят автомобили

иногда я куда-то падаю и плачу про слава богу

говорят это счастье

почему раньше не говорили



* * *

спрячь меня допустим как прячут воспоминание

как фонарики светятся на верхушке клена

хотя еще вовсе не осень и им еще не пора

но что-то уже витает в воздухе



прихожу посмотреть

как еще цветет и уже опадает

как закрываются ставенки и бутончики

доброе долгое горе



когда остаешься один

никогда не один, они там шумят как море

