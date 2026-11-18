Беседа с руководителем независимой книжной лавки

Кира Пуресева – руководитель «Книжной лавки Пуресевой», независимого книжного магазина в Москве, который работает с 2016 года в одном из арбатских переулков. В 2026 году магазин начал сотрудничать с приютом «Catslover» и помогать бездомным котам: в книжной лавке размещают фотографии и истории подопечных, рассказывают о них в социальных сетях и помогают животным найти новый дом. Для Киры и её команды это не просто дополнительная инициатива, а возможность поддержать тех, кто особенно нуждается в человеческом внимании и заботе.

– Кира, как у вас появилась идея открыть собственный книжный магазин?

Книжный магазин был детской мечтой. Изначально я понимала, что это история не про деньги, а про что-то для души. С самого начала мы задумывали его как независимый проект с индивидуальным подбором каждой книги.

Мы открылись в 2016 году, и в этом году нам исполняется десять лет. Название «Внеклассное чтение» родилось из воспоминаний о книгах, которые сопровождали меня в детстве. В школе был обязательный список литературы, а помимо него – внеклассное чтение. Это пространство свободы выбора: хочешь – читаешь, не хочешь – нет. Но без этих книг трудно вырасти человеком.

– Есть ли в вашей жизни книга, которая повлияла на ваше отношение к животным?

Наверное, это «Белый Бим Чёрное ухо» и «Муму». Возможно, такие примеры покажутся банальными, но для меня эти книги очень важны. Я часто думаю и о своих детях: именно такие произведения, как «Муму» и «Каштанка», становятся одним из первых столкновений с темой беспомощности животного.

Я считаю, что детям обязательно нужно читать книги о животных, даже если некоторые из них бывают печальными. Ведь книга – это своего рода инструкция любви, а наша помощь животным – уже практика этой любви.

Детям я бы посоветовала «Каштанку» Чехова, «Белого пуделя» Куприна, «Рассказы о животных» Сетона-Томпсона и даже «Дядю Фёдора, пса и кота» Успенского. Все эти книги о том, как человек и животное нужны друг другу.

Взрослым – «Белый Бим Чёрное ухо» Троепольского, прекрасную книгу Джеральда Даррелла «Моя семья и другие звери», интересную научно-популярную книгу Конрада Лоренца «Кольцо царя Соломона», а также «Хроники странствующего кота» Хиро Арикавы.

Вообще, есть множество прекрасных книг, которые, мне кажется, стоит читать и перечитывать не только детям, но и взрослым.

– Как книжная лавка начала помогать приюту «Catslover»?

Это была не моя инициатива, а идея моей коллеги. Она увидела страницу приюта в интернете, и мы решили размещать у себя объявления о животных, которым нужен дом, а также рассказать о приюте в наших социальных сетях.

У всех моих сотрудников есть животные, многих из них когда-то забрали с улицы. Поэтому для нас это очень близкая и важная тема. Поскольку каждый из нас не может бесконечно брать животных домой, мы решили, что таким образом тоже сможем помочь им найти семью.

Да, мы помогли найти дом многим. Люди берут котиков, интересуются, расспрашивают. Мы разместили открытки с животными в кассовой зоне и оформили их в рамки, как портреты. У каждого своя история, как у героя книги. Кроме того, сотрудники обязательно кладут визитки кого-то из подопечных приюта в каждую покупку.

Кто-то обязательно откликается, потому что у нас очень уютные и душевные покупатели.

– Получается, вокруг магазина постепенно формируется сообщество неравнодушных?

Наш магазин небольшой, и мы сами по-своему беззащитны. Мне кажется, люди, которые откликаются на помощь бездомным животным, так же откликаются и на наш магазин.

Сейчас независимым книжным магазинам непросто: многие закрываются. Мы тоже рассчитываем на поддержку неравнодушных, так же, как и бездомные животные. И книжный магазин, и маленькие котята, и взрослые кошки и собаки нуждаются, наверное, в одном и том же.

– Что бы вы пожелали читателям «Юности»?

Я бы хотела попросить: не проходите мимо. Ни мимо брошенной кошки у подъезда, ни мимо маленького книжного в переулке. И те и другие держатся только на человеческой любви. Помощь каждого, даже если это просто внимание или немного тепла, бесценна. Пусть в вашем сердце всегда будет место для приюта.