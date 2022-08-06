Темный речной крокодил

Сегодня во сне Келли вновь стала участницей странной встречи На этот раз Под старым шкафом из черного дерева ее поджидала другая Новая для Келли рептилия Темный речной крокодил Келли лежала на койке в номере не известной ей гостиницы Мучительно ерзала на сбившихся сырых простынях И вдруг Услышала слабенький жуткий звук Чуть приподнявшись, она посмотрела направо И утомленные яблоки глаз замерли, остекленели Из-под старого шкафа прямо по направлению к Келли Медленно-медленно полз, едва шевеля лапами Темный речной крокодил Он был не очень больших размеров Его блестящая толстая кожа имела темно-зеленый оттенок Темный до тошноты До сводящего скулы ужаса Даже можно сказать грязный Его желтая пасть Была открыта А глаза Больше всего напугали Келли именно его глаза Красные безумные тупые Они были как будто слеплены из мерзкой густой слюны Крокодил приближался медленно Келли Встала во весь рост на кровати Перешагнула как великанша на соседнюю И вышла вон из гостиничной комнаты Тварь осталась в гадкой зловещей тьме А Келли Нагнулась Подняла с пола ржавый изогнутый гвоздь И высекла на стене корявыми буквами предупредительное назидательное стихотворение: Осторожно, потомки! Здесь Темный речной крокодил Зооморфное воплощение грязных ползучих мудил Жаждущих залезть на меня своим липким поганым телом Разомкнув безъязыкую пасть А я бы хотела Целовать Целовать Целовать!

Сон о смерти

(часть первая)

Сегодня ночью Келли вдруг умерла Она лежала мертвая на улице было лето Лето в деревне Кажется это был внутренний двор деревенского дома в котором Жила ее, Келли, семья Была там бабушка пара каких-то мужчин и ребенок Вроде бы младший брат Келли лежала на кривой длинной лавке скрестив на груди молодые красивые руки Как полагается новопреставленным божьим рабыням На ней было платье из ситца такое простое голубенькое в цветочек Волосы были убраны в две косички С темно-красными бантиками Кажется такой цвет называется терракотовый И да, почему-то Келли была шатенка Так вот Она умерла И к ней подбежали родные и начали плакать хвататься за щеки кричать причитанья А Келли лежала и думала — как же их жалко Плачут о том, что ее больше нет А она была, и ее новое бытие Хоть и началось вот-вот, совсем недавно Нравилось ей больше прежнего ведь В теле было такое неведомое классное ощущение Отсутствия тела Оно еще было но уже нет Келли не понимала что делать но чувствовала — надо еще полежать А потом можно будет уже полететь причем быстро Гораздо быстрее обычного бега ногами И это будет легко так легко так легко Келли хотела даже зажмуриться от радости этих мыслей но вспомнила что У нее совсем нет больше глаз значит жмуриться нечем Она даже чуть-чуть расстроилась Вдруг Келли почуяла — кто-то идет к ней услышала шум голосов и шаги Через мгновение Келли с ужасом поняла: ее близкие Тупо угрюмо несут ей корявый и узенький гроб Как-то нелепо видимо наспех сколоченный Неаккуратно так выкрашенный черной краской От одного его вида Келли как будто бы вновь ожила испытав Забытое с радостью человеческое отвращенье такой силы Что чуть не поверила вновь в тошноту Ужас сковал то, что не было телом И она поняла — медлить больше нельзя Келли дождавшись когда гроб приблизится к ней окруженный родными Вдруг налилась вся решимостью смелостью и Быстро уверенно встала И отошла от себя Ее тело осталось на лавке (продолжение следует)

Прости, волк

Мне жаль, рыба, что все так получилось. Ты уж прости меня, рыба.

Хемингуэй. Старик и море

* * *

Новой бессонной ночью Келли вдруг поняла Что чистое а что грязь Стало жалко невинного детского тела наверное в первый раз Не захотелось Кое-что повторить Новой бессонной ночью ей наконец разрешили Забыть И голова перестала болеть как-то сама собой Келли тихо спала до утра Не запоминая снов