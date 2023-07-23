Поэзия
Кира Грозная

Какая странная эта любовь

23 июля 2023, 17:38 
 Я никогда в своей жизни не крутила романа с левшой,
 я никогда не бывала в Египте и не видела пирамид,
 про которые тот, кто видел, говорит, 
 что это обыкновенная бутафория,
 я покидаю Петербург крайне редко и ненадолго,
 и уезжаю не дальше, чем в Псковскую область, — 
 
 а ты говоришь, что моя жизнь необычайна,
 что она увлекательна и многогранна,
 да кто бы говорил: ты летом не вылезаешь из Средиземного моря,
 у тебя основная квартира в Мюнхене, вторая в Вене,
 свой дом за городом, «Джип» в гараже,
 евроремонт в местах общего пользования и на кухне
 и вода не капает из крана.
 
 Мои стихи приходят, когда захотят, и я ими не управляю,
 Они хромают на все четыре стопы, как считает фанатик Пушкина,
 моя мама до старости будет числить меня в инфантилах,
 я пишу диссертацию четвертый год, 
 муссируя один и тот же абзац из первой главы,
 и, в общем, жизнь не заладилась, и я, наверное, неудачник, —
 
 а ты говоришь, что я умная и ни на кого не похожая,
 и смеешься, как сумасшедший, над каждой моей фразой,
 да кто бы говорил: у тебя пять языков и сто пять публикаций,
 ты бакалавр всего, чего только сумел, 
 у тебя ученая степень по философии,
 ты во сне беседуешь с Кантом и жалуешься ему на Гегеля
 и поступил в Сорбонну с первого раза.
 
 Мои роскошные волосы стали уже совсем не те, что раньше,
 мой муж бегает к моей лучшей подруге в строительное общежитие,
 мои дети учатся на тройки, а мой диетолог, 
 когда-то вылечивший меня от обжорства,
 теперь принудительно ставит мне капельницы, 
 чтобы я не умерла во сне от истощения, —
  
 а ты говоришь, что всю жизнь искал такую, как я, 
 и что ты хочешь от меня ребенка,
 и однажды мы вместе с тобой и суррогатной матерью 
 съездили в центр искусственного оплодотворения,
 так что твоя дочь с моими глазами уже учится ходить,
 а я на полученные от тебя деньги построила дачу с бассейном, 
 покрасила волосы, заплатила взятки педагогам в школе,
 подарила своей лучшей подруге антицеллюлитный крем
 и отправилась в тур на Средиземное море,
 
 где валялась на песочке у воды,
 думая: какая странная эта любовь,
 что она творит с человеком, даже вроде не идиотом,
 тек песок из ладони в ладонь и нашептывал: 
 все неважно, все — преходящее,
 бились волны о берег, рыдали чайки, 
 был оранжев солнечный диск, за море скользящий.

 2007 год
  
  
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