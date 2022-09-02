Ложка, еще одна ложка, две вилки, детская ложечка, кружка, еще одна, стакан, еще, тарелка, мелкая тарелка, глубокая, чашка, сковородка, большая крышка, сотейник, маленькая крышка, противень, рюмки, осколки, осколки… Когда я увидел стихотворение, я не испугался, я стал его писать. А оно стало писать меня. Здравствуйте, я… Вот рука его, вот другая, вот ноги, вот голова, вот туловище, вот глаза и уши на месте. Вот клубок, вот колобок. Вот дорога — едва заметная ниточка. Птичка щебечет. Бабушка, расскажи сказку. Слушай, внучек. Только не перебивай. А сказка добрая? Добрая, золотой мой, добрая, добрее не бывает. Семь дней и ночей я трудился. Семь дней и ночей трудилось оно. Здравствуйте, я… А я — ваше стихотворение. Мы подружимся, мы закружимся, мы… А где же ваша душа? Там, где ее никогда не было. И не будет. Покатится колобок по лесам, по полям, улизнет от волка, медведя перехитрит, прикатится к лисе. Зажмурится. Здравствуйте, вы кто? Откроет глаза. Здравствуйте, я ваше стихотворение. Я буду вас есть. Ноябрь 2021 года