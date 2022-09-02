 
Ложка, еще одна ложка, две вилки, детская ложечка, кружка, еще одна, 
стакан, еще, тарелка, мелкая тарелка, глубокая, чашка, сковородка, 
большая крышка, сотейник, маленькая крышка, противень, рюмки, 
осколки, осколки… 
 
Когда я увидел стихотворение, я не испугался, я стал его писать. 
А оно стало писать меня.
 
Здравствуйте, я…
 
Вот рука его, вот другая, вот ноги, вот голова,
вот туловище, вот глаза и уши на месте.
 
Вот клубок, вот колобок.
Вот дорога — едва заметная ниточка. Птичка щебечет. 
Бабушка, расскажи сказку. Слушай, внучек. Только не перебивай. 
А сказка добрая? Добрая, золотой мой, добрая, добрее не бывает. 
 
Семь дней и ночей я трудился. 
Семь дней и ночей трудилось оно.
 
Здравствуйте, я…
А я — ваше стихотворение.
Мы подружимся, мы закружимся, мы…
 
А где же ваша душа?
Там, где ее никогда не было. 
И не будет. 
 
Покатится колобок по лесам, по полям, улизнет от волка, 
медведя перехитрит, прикатится к лисе. 
Зажмурится. 
Здравствуйте, вы кто? 
Откроет глаза.
Здравствуйте, я ваше стихотворение.
Я буду вас есть.
 
Ноябрь 2021 года
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