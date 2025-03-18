Поэзия
Светлана Макарьина

Космос

18 марта 2025, 10:00 
 Космос нельзя потрогать, но можно жить.
 Космос под нами, сверху и по бокам.
 В самом ближайшем — воздуха этажи
 И высоко плывущие облака.
 В нем, бесконечном, сколько таких миров?
 И для кого безмерная красота?
 Кто-то на космос вечно смотреть готов,
 Там, где неладно, выправит: «А-та-та!»
 Кто-то придумал Землю, создал с нуля,
 Шарик сварганил, спрятал удачно шов.
 Нас поселил:
 «Летай, космолет Земля!
 Только держись орбиты — и хорошо».

Падая

 Всё пропало,
 не так,
 не под стать,
 По-дурацки,
 что проку...
 Даже падая, можно взлетать,
 Доверяясь потоку.
 Руки в стороны.
 Флаг смельчака —
 Языки шевелюры.
 И в падении, наверняка, —
 Не конец авантюры.
  
 Пусть мгновение, словно звезда,
 Ослепит нелетящих.
 Что коленка болит — ерунда!
 Просто падай почаще.

Знаковость

 В своей одинаковости,
 Знаковости,
 Яковости
 Мы непохожи.
 Кто-то шепчет: «О боже!»
 У кого-то мороз по коже,
 А кто-то смеется и строит рожи.
 И ни плохо, ни хорошо:
 Кто-то Ручкин, кто-то Карандашов.
 Просто там где по центру шов,
 Где двойная стоит защита,
 В каждом что-то свое зашито.
  
 И навечно забыто.

Витражи

 Даже в сильный ветер едва дрожа,
 Провода, как линии чертежа,
 Ватман неба линуют и тут, и там,
 Друг за другом следуя по пятам.
  
 Где-то жирно, где-то другой нажим —
 От столба к столбу проводной режим,
 В перспективу уходят верхи столбов:
 У столбов и неба давно любовь.
  
 Если видишь мира калейдоскоп,
 Значит, каждый провод и каждый столб
 Наполняют заливками чертежи,
 Посмотри на небо, там — витражи.

Слушая тишину

 Если близок совсем ко дну,
 Ищешь паузу, тишину.
 Просто слушаешь.
 А она,
 Эта самая тишина,
 Задрожит, оттопырит ус,
 Из безвкусной на первый вкус
 Станет слаще любой мечты.
 И понятней.
 А ты,
 а ты —
 Раз — и сделаешься иным,
 Хрустом, шелестом тишины.
 И под ровный пчелиный вж-ж-жи
 С новой силой захочешь жить.

Это я

 Это я стою и дымлю трубой,
 И во мне смеются наперебой,
 И во мне балу́ют любимых чад,
 И кричат, и дуются, и молчат.
  
 Это я — хранитель земной глуши,
 На моем крыльце по ступенькам ширк,
 А в окошках свет, на окошках тюль,
 И как будто в доме всегда июль.
  
 Это я в самой же себе всегда,
 Надо мной в моей в черноте звезда,
 И снежок на крыше лежит — пухов,
 А внизу синичьи следы стихов.
Читайте также
След от кольца

Даша Молчанова

След от кольца
18 марта 2025, 11:00
Проза

Даша Молчанова

Колесо обозления
Колесо обозления
17 марта 2025, 23:30
Проза

Сергей Стрелков

Рип Ван Винкль
Наверно, не должен, и точно — не нужен. Средь спятивших пятниц и чертовых дюжин Вернуться, остаться, да только — резон-то? — Лишь резаться с горя о край горизонта...   А ночью — ни слова. А ночью — лишь снова Средь снов о Царице народа лесного, Но взгляд ее строг, непреклонен, завьюжен, И ей-то я точно […]
17 марта 2025, 23:00
Поэзия

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно