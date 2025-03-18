Космос нельзя потрогать, но можно жить.
Космос под нами, сверху и по бокам.
В самом ближайшем — воздуха этажи
И высоко плывущие облака.
В нем, бесконечном, сколько таких миров?
И для кого безмерная красота?
Кто-то на космос вечно смотреть готов,
Там, где неладно, выправит: «А-та-та!»
Кто-то придумал Землю, создал с нуля,
Шарик сварганил, спрятал удачно шов.
Нас поселил:
«Летай, космолет Земля!
Только держись орбиты — и хорошо».
Падая
Всё пропало,
не так,
не под стать,
По-дурацки,
что проку...
Даже падая, можно взлетать,
Доверяясь потоку.
Руки в стороны.
Флаг смельчака —
Языки шевелюры.
И в падении, наверняка, —
Не конец авантюры.
Пусть мгновение, словно звезда,
Ослепит нелетящих.
Что коленка болит — ерунда!
Просто падай почаще.
Знаковость
В своей одинаковости,
Знаковости,
Яковости
Мы непохожи.
Кто-то шепчет: «О боже!»
У кого-то мороз по коже,
А кто-то смеется и строит рожи.
И ни плохо, ни хорошо:
Кто-то Ручкин, кто-то Карандашов.
Просто там где по центру шов,
Где двойная стоит защита,
В каждом что-то свое зашито.
И навечно забыто.
Витражи
Даже в сильный ветер едва дрожа,
Провода, как линии чертежа,
Ватман неба линуют и тут, и там,
Друг за другом следуя по пятам.
Где-то жирно, где-то другой нажим —
От столба к столбу проводной режим,
В перспективу уходят верхи столбов:
У столбов и неба давно любовь.
Если видишь мира калейдоскоп,
Значит, каждый провод и каждый столб
Наполняют заливками чертежи,
Посмотри на небо, там — витражи.
Слушая тишину
Если близок совсем ко дну,
Ищешь паузу, тишину.
Просто слушаешь.
А она,
Эта самая тишина,
Задрожит, оттопырит ус,
Из безвкусной на первый вкус
Станет слаще любой мечты.
И понятней.
А ты,
а ты —
Раз — и сделаешься иным,
Хрустом, шелестом тишины.
И под ровный пчелиный вж-ж-жи
С новой силой захочешь жить.
Это я
Это я стою и дымлю трубой,
И во мне смеются наперебой,
И во мне балу́ют любимых чад,
И кричат, и дуются, и молчат.
Это я — хранитель земной глуши,
На моем крыльце по ступенькам ширк,
А в окошках свет, на окошках тюль,
И как будто в доме всегда июль.
Это я в самой же себе всегда,
Надо мной в моей в черноте звезда,
И снежок на крыше лежит — пухов,
А внизу синичьи следы стихов.