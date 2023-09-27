Из цикла «Небесные волны»

Мне остается только слепиться в ком снежный с тобой и лавиной с горы скатиться. Снова в тебя в сотый раз навсегда влюбиться. Снова скучать и не видеть тебя ни в ком, кроме тебя, узнавать как родное — сразу. Я словно буква, что предугадала фразу. Вижу тебя и уже становлюсь тобою. Словно когда-то кто-то сложил нас вдвое и разделил. Но остались — одни — разломы. Я не могу быть родной никому другому. Я не могу без тебя. Мы одна лавина. Снежная и небесная половина.

11 апреля 2023 года

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