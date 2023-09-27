Из цикла «Небесные волны»

 Мне остается только
 слепиться в ком
 снежный с тобой
 и лавиной с горы скатиться.
 Снова в тебя в сотый раз навсегда влюбиться.
 Снова скучать
 и не видеть тебя ни в ком,
 кроме тебя,
 узнавать как родное — сразу.
 Я словно буква,
 что предугадала фразу.
 Вижу тебя
 и уже становлюсь тобою.
 Словно когда-то кто-то
 сложил нас вдвое
 и разделил.
 Но остались — одни —
 разломы.
 Я не могу быть родной
 никому другому.
 Я не могу без тебя.
 Мы одна лавина.
 Снежная и небесная
 половина.

11 апреля 2023 года

Другие стихотворения автора читайте в 9 номере журнала

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