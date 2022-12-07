Никаких новостей, кроме конца света. Солнце перевалило за середину лета. У ног примостился больной котенок, Зевает и тычет носом в меня спросонок. Смахнула с мохнатого уха большую муху. От ветра в степи — ни слуху, ни духу. Поет детвора во дворе: дождик, брызни. Никаких новостей, кроме начала жизни.

Стамбул

В Стамбуле солнце, и коты мурчат, прикрыв глаза, на теплом тротуаре. И кто-то снова пишет в общий чат, что наша жизнь сейчас уже в разгаре, что на Босфоре чайки хлеба ждут, что отплывают в Азию паромы. И за каких-то несколько минут мне эта жизнь становится знакомой. Как закипает кофе на песке, гранаты миг за мигом вызревают, так я иду по жизни налегке, еще не зная, как это бывает.

тюльпан

в моем дворе цветет тюльпан, копают свежую могилу. с костра сняла я с рисом чан и всех соседей угостила. из ста квартир осталось семь, дома — как угольки в кострище. наш город был другим совсем, наш город был живей и чище. а как там дети? знать бы, но мой телефон сгорел давно. надеюсь только я на бога. «тебе горячего немного? поешь, еще припасено». тюльпан цветет, я не срываю. пускай растет, раз выжить смог. ведь наша жизнь здесь вся такая — с крестом у холмика росток. 22 апреля 2022 года

Волокно

Я мирно сплю и мирно пью вино, и даже пол мету в подъезде мирно. Я мир пряду, как будто волокно. За нитью — нить: усердно, ювелирно. Я мир пряду, потом вяжу, как плед. И укрываюсь им от этих бед. Укутываюсь им, как в белый кокон. Живу без снов, живу без слов и окон. И я не знаю, кем я стану там, кем назовут меня, когда при свете я выскользну из мира, как из сети, к другим, не рукотворным берегам. 4 июня 2022 года

Руины

Я бы стала стареть, как стареет стена Эк-Балама: сквозь ступени ее прорастают деревья в тени. Я бы стала стареть — точно так же, как бабушка, мама, и как сотни до них исчезающих женщин родни. Я бы стала стареть, затерявшись в тех джунглях — руиной, чтоб тропу до меня прорубить не нашлось топора. Я бы стала стареть, покрываясь окраской змеиной, забывая о том, как на самом я деле стара. Я бы стала стареть, игуан пригревая на камне, приютив муравьев под обломком, где ниже трава. Я бы стала любить свою старость, поскольку она мне показала бы, что, исчезая, я все же жива.

* * *

Я бы хотела с тобой провести свою старость. Это та самая необходимая малость, что для меня составляет основу событий. Я, словно дом, что усвоив закон перекрытий, стал неустойчив в своем равновесии шатком. Слишком привязан к спонтанным словам, беспорядкам. Слишком зависим от снов и касаний постельных. Я не хочу, чтоб мы встретили старость раздельно. Где-то есть день, когда гостьей она постучится, чтоб рассмотреть, как родными становятся лица: схожесть в улыбке и смехе, морщине межбровной. Близость любовная, к старости ставшая кровной. Где-то есть день, где встречаем мы старость у дома, словно соседку, как будто с ней вечно знакомы, и предлагаем остаться сегодня на ужин. Ты и тогда, и сейчас — будешь рядом мне нужен. Ты и тогда, и сейчас — мое горе и радость. Я бы хотела с тобой провести свою старость.

Минуты молчания

На самом же деле главное происходит именно там. А мы только фоновый шум, только ветер — уста к устам. Мы о стену горох, вода, что из крана (кап-кап) течет. Мы часы, что стрекочут, словно не закончился их завод. На самом же деле здесь должна стоять тишина. За каждую жизнь, неважно, откуда ушла она. Минута к минуте молчания — вот она для меня, основа не наступившего для погибающих дня. На самом же деле я боюсь не оплакать их всех. Одной залатать невозможно пустоты земных прорех. Молчание — суть страдания. Молитва тогда сильней, когда в онемевшем горе уже не мешают ей.