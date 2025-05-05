Лот и жена его Бредут подальше От Содома Сказано Лоту Не оглядывайся Не смотри На проклятый город Но ему трудно Он то и дело Делает движение головой И жена Лота Говорит Лоту Нет! Не оборачивайся! Нельзя! Сказали ведь тебе Ну ладно, говорит Лот И они идут, идут И Лот не оборачивается Но ему все время хочется Обернуться Жене его трудно идти Она тяжело дышит Пыхтит Она такая, как бы сказать Лишенная привлекательности А Лот думает Хороший ведь город Хороший ведь был город Хорошо в нем жили Удобно так, хорошо, комфортно Все услуги были К нашим услугам Все нормально работало Хорошо все было, удобно В нашем родном Содоме Не хочется уходить Лот делает Движение головой И жена его страшно орет Нет, нет! Нельзя! Не оборачивайся! И они бредут дальше По этой страшной пустыне Бредут, бредут И Лот все-таки оборачивается И смотрит на город На сияющие небоскребы Полные ясного света На эстакады На потоки машин На мчащиеся сверкающие Поезда На уютные районы Тихого центра На новостройки делового квартала На новые огромные дома Спальных районов Все это такое красивое Светлое Так жаль все это покидать Реклама бежит С крыши на крышу Самолет заходит на посадку И красивый закат И гаснущее небо И миллионы огней И жена Лота говорит, бормочет Ну, это, эх, э… Лот смотрит на жену И жена еще хочет сказать Что-то Хрипит, пытается сказать что-то И медленно застывает Она медленно застывает Становится неподвижной Твердой И превращается В соляной столб А Лот подходит Трогает ее Тычет рукой В ее твердость Смотрит еще некоторое время На сверкающий, сияющий Содом На то, как светлая электричка Останавливается на станции Стоит некоторое время Потом продолжает движение И исчезает в туннеле Лот тяжело вздыхает И идет дальше Туда, по пустыне Ему еще долго идти Лот идет по пустыне А за его спиной Сияет огнями Красивый, прекрасный город Славный, прекраснейший город Лучший город Земли Лучший город Земли Лучший город Земли. 2024

Адам

Я помню Почему-то я помню Как Адам был в раю Я помню Как Адам был в раю Как ему было легко Не как нам Как ему было легко Свободно Как он нарекал имена Давал названия Живым тварям И мертвым предметам Тоже живым Это было легко, интересно Рай сиял тихим светом И было нормально Это было нормально Животные ластились Подходили к руке Реки спокойно текли Без водоворотов и омутов Не было наводнений, цунами Не было печали и воздыхания Не было болезней и смерти Не было зла Адаму было легко, интересно Интересно жить, познавать Нарекать имена Материя была Легкой, податливой Все вещи сами все делали Как было нужно Адаму Не надо было ничего преодолевать Адам не запутывался Рукой в рукаве Не скакал на одной ноге Пытаясь попасть другой ногой В штанину Шнурки у него не развязывались Не было у него шнурков Штанин, рукавов Не мучился он со всем этим Еды — сколько нужно Сколько нужно — всего остального Как при коммунизме Но не так, не так Все хорошо было, нормально А потом перестало Стало плохо Это другая история Это уже другая, наша История Почему я помню все это Почему же я помню все это Это блаженное состояние Эту божественную беззаботность Это вот, когда все есть И ничего не нужно Когда ты легок, чист, светел И нарекаешь имена Всем вещам Почему я все это помню Это очень странно Давно ведь все это было Очень давно А вот, вот Почему, когда что-то роняю Когда проливаю вино из стакана Когда забываю кошелек и ключи Когда спотыкаюсь и падаю Почему каждый раз Вспоминаю Адама И говорю внутри себя Зачем же ты так Так-то оно все и ничего Можно со всем этим жить Привык уже Но почему же я помню все это Все это Адамово житие Как легко ему было и славно Как он двигался легко и свободно Как у него ничего никогда Не болело Как вокруг его головы Тонкое свечение мерцало Как ему было легко, хорошо Беззаботно, безболезненно, смело Как ему было в кайф Зачем я все это помню Хрен его знает Почему-то помню И все время висит в голове Этот вечный вопрос Почему Потому Помни Живи и помни И мучайся Этим воспоминанием Пусть колом стоит У тебя в голове Этот вечный вопрос Почему И нет на него ответа Но с этим можно жить Вот и живи И не задавай вопроса Зачем, почему Просто так Все это просто так Такая игра Если хочешь Живи с этим Тебе же не так уж и плохо Жить Другим значительно хуже Вот и ладно Довольствуйся этим А что будет дальше Посмотрим Поживешь — увидишь Говорит Господь И становится как-то спокойно Не то чтобы хорошо Но спокойно Пусть так все и будет Ну раз уж все так Раз ничего нельзя сделать Спокойно, говорит Господь Спокойно, не парься так сильно Не так уж все плохо Правда ведь? И, кажется, улыбается И Адам неожиданно Тоже улыбается Неподвижной холодноватой Вечной улыбкой И мне на некоторое время Становится Действительно хорошо. 2024