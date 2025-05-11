Сцена #1

Федор в позе лотоса сидел на полу в центре большой комнаты одинокого дома на утесе. После тяжелой рабочей недели он сбежал из суеты города на природу. Только так и можно отключиться от повседневной рутины: одинокое место в старом лесу, щебет диких птиц, звуки ветра и покачивания деревьев. Нет электричества, в телефоне слабый и прерывистый интернет-сигнал. Идеальные условия для детоксикации ума. Хотя этот дом он обнаружил случайно, когда сплавлялся на лодке по реке несколько часов назад.

На высоком берегу расположилось темного цвета деревянное строение. Понятно было, что оттуда открывается невероятный вид на реку. Федор подплыл быстро к берегу, привязал лодку и взобрался на уступ насладиться панорамой. Перед домом как раз оказалась скамейка, предназначенная для созерцания. Федор ненадолго присел и забылся. Река, извиваясь, огибала чащи многолетних сосен и уходила куда-то вглубь леса. На фоне предвечернего солнца картина завораживала.

Когда Федор напитался красотой, то решил найти жильцов дома и отблагодарить за такое место. Дом был одним из тех, какие можно найти в заброшенных русских деревнях: крепкий, но немного покосившийся, с выцветшей краской, но сохраняющий достоинство многолетней традиционной постройки. Особенно чудесными были резные ставни.

Обойдя дом по кругу, Федор не нашел крыльца. В доме с каждой стороны было по одному окну, а дверей вообще не было. Как внутрь попадали хозяева, было не понятно.

«А может, хозяев здесь вообще нет», — подумал Федор.

Он несколько раз постучал в окна с каждой стороны — никто не отозвался. Разглядеть, что внутри дома, было невозможно, поскольку окна располагались на высоте кисти вытянутой руки. Любопытство овладело путешественником. Федор ради интереса подцепил оконную раму своим походным ножиком. Окно легко поддалось и приоткрылось. «Может, я больше никогда здесь не окажусь», — решил путешественник, затем широко распахнул окно, подпрыгнул и ухватился обеими руками за раму. Пришлось сильно постараться, чтобы подтянуться с походным рюкзаком на спине. Федор червем пролез в окно и упал, придавленный своим же наплечным грузом. Он был так взволнован из-за того, что залез без спроса, что даже не почувствовал веса, а быстро вскочил, скинул рюкзак и стал осматриваться.

Внутри дома оказалась одна большая комната. Ни мебели, ни мусора. Даже пыли нигде не было.

— Ну, это же не город. Откуда тут взяться пыли? — сам себе объяснял Федор.

Дом был явно рассчитан только на теплое время, поскольку печки тоже не было.

Внутри оказалось просторно, и Федор поймал себя на мысли, что такой же примерно по площади и класс йоги, в который он начал ходить. Одновременно с этой мыслью через окно проникли солнечные лучи и осветили самый центр комнаты квадратным зайчиком.

Федор увидел в этом знак, достал из рюкзака коврик для йоги и развернул в месте, куда падал свет. Коврик как кусочек пазла точно совпал с размерами солнечного пятна на полу.

И вот Федор сидит в позе лотоса с закрытыми глазами, делает 10 глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоить мысли.

Внутренний монолог становится тише, все отчетливее накатывает покой, появилось предвкушение глубокого внутреннего погружения. Федор почувствовал, как по его векам забегали разноцветные огоньки.

«Может, это уже закат», — промелькнула мысль, и он решил открыть глаза, чтобы проверить догадку, но застыл от шока.

Пол, стены и потолок комнаты были покрыты черными плоскими существами, похожими на детенышей обезьян. Их глаза сияли и медленно переливались всеми цветами радуги.

«А мама ведь говорила: не ходи в гости без приглашения», — подумал Федор.

Продолжение читайте в 4 номере журнала.