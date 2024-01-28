Раз, раз, раз, раз. Два, два, два, два. Три, три, три, три. Прием, прием. Я начинаю свое утро. И начинаю я с того. Я проверяю свое тело, Чтобы почувствовать — живой. В процессе утренней молитвы Встаю ногами на карниз. Кричу в открытое окно, Чтоб все соседи собрались. Раз, раз, раз, раз. Два, два, два, два. Три, три, три, три. Бог, прием, прием. К обеду это прекращаю И проверяю телеграм. Там отыскать пытаюсь знаки Или какой-нибудь сигнал. И если Бог не отвечает Сквозь дым разрушенных домов, То процедуру повторяю — Кричу в открытое окно: Раз, раз, раз, раз. Два, два, два, два. Три, три, три, три. Бог, прием, прием.

2. Колодец

У семи девиц Нет глаза. У воды в колодце Нет фразы, Без которой льется Речь, Сумбурно-дикая. Лечь, и не встать, Не поднять руку, Мы любимы, Как Сивка — Бурку. И растерянны, Как пазлы, Ледяной, колодезной фразы.

3. Сова

Я вечно говорю о мыслях и без смысла, Я вечно говорю, и вслед летит строка — Через балконность утра, через дворовость рысью, Бежит, пытаясь скипнуть облака. Но пальцем по экрану не проводишь Ушедших и оставленных тобой, Вот и строка бежит по бездорожью И там в лесах становится совой. А что сове — крути и не крути, Будь осторожна, просто будь. Священной птицей тех, кто отступил на осторожно выбранном пути. И вот сова, из рилсов или мемов Через экран уставилась туда, Где звон андроида системы в себя возьмет строка.

4. Дерево

Я дерево, Раньше был просто ростком. Я дерево, Срубишь меня, построишь свой дом. Я дерево, Мой голос звучит громче летом. Я дерево, Говорю вам об этом. Я дерево, дерево, дерево, дерево. Я дерево, дерево, дерево, дерево. Я дерево. Подо мной играют ваши дети. Я дерево. Обнял бы их, но руки — ветви. Я дерево. Однажды просто порву небосклон. Я дерево. И плевать, что будет потом. Я дерево, дерево, дерево, дерево. Я дерево, дерево, дерево, дерево.

5. Собака

Засыпаю, и снится собака, Собака бежит вслепую куда-то. За собакой бегут солдаты — «Там-тарам, там, там-там, там, та-та». По собачьей стреляют шкуре, Неужели нас всех обманули. Почему я ко сну придираюсь, Наяву такая же крайность. И меняют людей, как обувку, — Там, где феникс, и в руки по кубку. И во сне, не во сне — как собака, Убегаю от тех же солдат я.

6. Не спускайся

Не спускайся в этот город никогда, письма все, что написал, возвращаются. Камень, камень, воду точит, все наоборот. Вместо фото чья-то память. Или Бог. Этот город, в черной саже. Весь из остовов. Слово «смерть» и слово «пламя» Всех страшнее слов. Не спускайся, не ищи заново себя. Над домами столб стоит, Поднимается.