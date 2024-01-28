Раз, раз, раз, раз.
Два, два, два, два.
Три, три, три, три.
Прием, прием.
Я начинаю свое утро.
И начинаю я с того.
Я проверяю свое тело,
Чтобы почувствовать — живой.
В процессе утренней молитвы
Встаю ногами на карниз.
Кричу в открытое окно,
Чтоб все соседи собрались.
Раз, раз, раз, раз.
Два, два, два, два.
Три, три, три, три.
Бог, прием, прием.
К обеду это прекращаю
И проверяю телеграм.
Там отыскать пытаюсь знаки
Или какой-нибудь сигнал.
И если Бог не отвечает
Сквозь дым разрушенных домов,
То процедуру повторяю —
Кричу в открытое окно:
Раз, раз, раз, раз.
Два, два, два, два.
Три, три, три, три.
Бог, прием, прием.
2. Колодец
У семи девиц
Нет глаза.
У воды в колодце
Нет фразы,
Без которой льется
Речь,
Сумбурно-дикая.
Лечь,
и не встать,
Не поднять руку,
Мы любимы,
Как Сивка — Бурку.
И растерянны,
Как пазлы,
Ледяной, колодезной
фразы.
3. Сова
Я вечно говорю о мыслях и без смысла,
Я вечно говорю, и вслед летит строка —
Через балконность утра, через дворовость рысью,
Бежит, пытаясь скипнуть облака.
Но пальцем по экрану не проводишь
Ушедших и оставленных тобой,
Вот и строка бежит по бездорожью
И там в лесах становится совой.
А что сове — крути и не крути,
Будь осторожна, просто будь.
Священной птицей тех, кто отступил
на осторожно выбранном пути.
И вот сова, из рилсов или мемов
Через экран уставилась туда,
Где звон андроида системы
в себя возьмет строка.
4. Дерево
Я дерево,
Раньше был просто ростком.
Я дерево,
Срубишь меня, построишь свой дом.
Я дерево,
Мой голос звучит громче летом.
Я дерево,
Говорю вам об этом.
Я дерево, дерево, дерево, дерево.
Я дерево, дерево, дерево, дерево.
Я дерево.
Подо мной играют ваши дети.
Я дерево.
Обнял бы их, но руки — ветви.
Я дерево.
Однажды просто порву небосклон.
Я дерево.
И плевать, что будет потом.
Я дерево, дерево, дерево, дерево.
Я дерево, дерево, дерево, дерево.
5. Собака
Засыпаю, и снится собака,
Собака бежит вслепую куда-то.
За собакой бегут солдаты —
«Там-тарам, там, там-там, там, та-та».
По собачьей стреляют шкуре,
Неужели нас всех обманули.
Почему я ко сну придираюсь,
Наяву такая же крайность.
И меняют людей, как обувку, —
Там, где феникс, и в руки по кубку.
И во сне, не во сне — как собака,
Убегаю от тех же солдат я.
6. Не спускайся
Не спускайся в этот город
никогда,
письма все, что написал,
возвращаются.
Камень, камень, воду точит,
все наоборот.
Вместо фото чья-то память.
Или Бог.
Этот город, в черной саже.
Весь из остовов.
Слово «смерть» и слово «пламя»
Всех страшнее слов.
Не спускайся, не ищи
заново себя.
Над домами столб стоит,
Поднимается.