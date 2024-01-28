 
 Раз, раз, раз, раз.
 Два, два, два, два.
 Три, три, три, три.
         Прием, прием.
  
 Я начинаю свое утро.
 И начинаю я с того. 
 Я проверяю свое тело,
 Чтобы почувствовать — живой. 
 В процессе утренней молитвы
 Встаю ногами на карниз.
 Кричу в открытое окно,
 Чтоб все соседи собрались.
  
 Раз, раз, раз, раз.
 Два, два, два, два.
 Три, три, три, три.
         Бог, прием, прием. 
 
 
 К обеду это прекращаю
 И проверяю телеграм. 
 Там отыскать пытаюсь знаки
 Или какой-нибудь сигнал. 
 И если Бог не отвечает
 Сквозь дым разрушенных домов,
 То процедуру повторяю — 
 Кричу в открытое окно:
  
 Раз, раз, раз, раз.
 Два, два, два, два.
 Три, три, три, три.
         Бог, прием, прием.

2. Колодец

 У семи девиц 
 Нет глаза. 
 У воды в колодце 
 Нет фразы,
 Без которой льется 
 Речь, 
 Сумбурно-дикая. 
 Лечь, 
 и не встать, 
 Не поднять руку, 
 Мы любимы, 
 Как Сивка — Бурку. 
 И растерянны, 
 Как пазлы, 
 Ледяной, колодезной 
 фразы.

3. Сова

 Я вечно говорю о мыслях и без смысла,
 Я вечно говорю, и вслед летит строка — 
 Через балконность утра, через дворовость рысью,
 Бежит, пытаясь скипнуть облака. 
 Но пальцем по экрану не проводишь
 Ушедших и оставленных тобой,
 Вот и строка бежит по бездорожью
 И там в лесах становится совой.
  
 А что сове — крути и не крути,
 Будь осторожна, просто будь. 
 Священной птицей тех, кто отступил
 на осторожно выбранном пути. 
 И вот сова, из рилсов или мемов
 Через экран уставилась туда,
 Где звон андроида системы
 в себя возьмет строка.

4. Дерево

 Я дерево,
 Раньше был просто ростком.
 Я дерево,
 Срубишь меня, построишь свой дом.
 Я дерево,
 Мой голос звучит громче летом.
 Я дерево,
 Говорю вам об этом.
 Я дерево, дерево, дерево, дерево. 
 Я дерево, дерево, дерево, дерево.
 Я дерево.
 Подо мной играют ваши дети.
 Я дерево.
 Обнял бы их, но руки — ветви.
 Я дерево.
 Однажды просто порву небосклон.
 Я дерево.
 И плевать, что будет потом.
 Я дерево, дерево, дерево, дерево. 
 Я дерево, дерево, дерево, дерево.

5. Собака

 Засыпаю, и снится собака,
 Собака бежит вслепую куда-то.
 За собакой бегут солдаты — 
 «Там-тарам, там, там-там, там, та-та».
 По собачьей стреляют шкуре,
 Неужели нас всех обманули.
 Почему я ко сну придираюсь,
 Наяву такая же крайность. 
 И меняют людей, как обувку, — 
 Там, где феникс, и в руки по кубку. 
 И во сне, не во сне — как собака,
 Убегаю от тех же солдат я.

6. Не спускайся

 Не спускайся в этот город
 никогда,
 письма все, что написал, 
 возвращаются. 
 Камень, камень, воду точит,
 все наоборот. 
 Вместо фото чья-то память.
 Или Бог. 
 Этот город, в черной саже. 
 Весь из остовов.
 Слово «смерть» и слово «пламя»
 Всех страшнее слов. 
 Не спускайся, не ищи
 заново себя. 
 Над домами столб стоит,
 Поднимается.
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