Поэзия
Виктор Пеленягрэ

На отшибе

5 февраля 2026, 9:30 
Мне теперь все равно, дорогая
Все равно, что ты любишь других
Мне б смотреть и смотреть не мигая
И держаться, и пить за двоих

Вот и жизнь стороной прошумела
Над огнями больших городов
Не узнать мне земного предела
Не постичь мне твоих берегов

Ясный сокол ворон не считает
Раскатилась во тьме Селенга
Вновь теченье волну разгоняет
Чтоб сместить и размыть берега

Пусть напомнит мне фата-моргана
Как сдвигал я громады-миры
Золотые столбы Курдистана
И красавиц ночной Бухары

Льется ночь неприступнее праха
Шепчет осень, колеблется твердь
Нет спасенья от страсти и страха
Листья падают, топает смерть

Занесло нашу пустошь снегами
На отшибе заморской дыры
И ни зги не видать за столбами
И в тумане громады-миры
Другие стихотворения автора читайте в 1 номере журнала.
