Поэзия
Дина Дабришюте

Нигде ничего родного

28 мая 2026, 9:30

* * *

Кленовый лист упал на переход.
Кленовый лист — карманный желтый лес.
Искрит у дома спелый барбарис.
В пруду я вижу мир наоборот.

Выкладывает осень млечный путь
из листьев, убегающих от нас.
Когда придет счастливый смертный час,
умчим и мы легко куда-нибудь.

Асфальт, отполированный дождем, 
запомнит вечер в лужах на подоле.
Мы не узнаем ничего о боли,
мы высохнем и осень переждем.

* * *

На древнегреческом, шумерском и латыни
я каждый день пишу тебе
о ловле крабов, птичьих берегах,
рутине солнца, раковинах слов.
Возьми стихи и к уху приложи.

* * *

Чайки на волнорезе 
нудно считают волны. 
Клювами измеряют 
влажность, 
температуру 
воздуха и воды. 
 
Море совсем зеленое 
плещется у подошв, 
брызгает монотонно: 
раз-два-три, 
раз-два-три, 
раз-два-три. 
 
Вот бы в соленые волны 
полностью погрузиться, 
бегать прибрежным крабом, 
белой медузой жечь. 
 
Мешают пальто и ботинки 
спрятаться под камнями, 
стремлению слиться с морем 
мешает 
желание 
быть сухим.

* * *

Научилась плавать: 
нюхаю носом
ископаемой плоской рыбы
африканские воды, 
американские,
индийские — 
нигде ничего родного.

* * *

снятся:
самолеты
сибирь
стихи

старый новый год
сегодня

жизнь, похожая на начало 
стихотворения
