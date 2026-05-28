* * *

Кленовый лист упал на переход.

Кленовый лист — карманный желтый лес.

Искрит у дома спелый барбарис.

В пруду я вижу мир наоборот.



Выкладывает осень млечный путь

из листьев, убегающих от нас.

Когда придет счастливый смертный час,

умчим и мы легко куда-нибудь.



Асфальт, отполированный дождем,

запомнит вечер в лужах на подоле.

Мы не узнаем ничего о боли,

мы высохнем и осень переждем.



* * *

На древнегреческом, шумерском и латыни

я каждый день пишу тебе

о ловле крабов, птичьих берегах,

рутине солнца, раковинах слов.

Возьми стихи и к уху приложи.



* * *

Чайки на волнорезе

нудно считают волны.

Клювами измеряют

влажность,

температуру

воздуха и воды.



Море совсем зеленое

плещется у подошв,

брызгает монотонно:

раз-два-три,

раз-два-три,

раз-два-три.



Вот бы в соленые волны

полностью погрузиться,

бегать прибрежным крабом,

белой медузой жечь.



Мешают пальто и ботинки

спрятаться под камнями,

стремлению слиться с морем

мешает

желание

быть сухим.



* * *

Научилась плавать:

нюхаю носом

ископаемой плоской рыбы

африканские воды,

американские,

индийские —

нигде ничего родного.



* * *

снятся:

самолеты

сибирь

стихи



старый новый год

сегодня



жизнь, похожая на начало

стихотворения

