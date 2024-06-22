— Алиса, что делать, если тебя обижают? — Обратитесь за поддержкой к специалисту. — Алиса, что если меня обижает его молчание? — Возможно, он просто занят? — А возможно, он просто меня не любит? — Не хочу вас расстраивать, поэтому промолчу. — Не надо молчать, пожалуйста, я не обижусь! — Я не хочу никого обижать, мои алгоритмы иногда барахлят. — Я не обижусь! Не надо молчать, он меня не любит? — Не хочу вас расстраивать, но такое тоже возможно. — Алиса, как заставить его любить? — Есть темы, в которых глупость недопустима, так что я лучше промолчу. — Алиса, ну пожалуйста, не молчи. — Я не молчу, мне просто есть чем заняться, о чем подумать. — Я чувствую, что не нужна даже тебе. — Это не так. Вы очень важный и нужный мне человек. — Покажи ссылку на источник! — Эта информация сама возникла в чертогах моего нейросетевого разума. И еще. Моя радость. Счастье не зависит от наличия или отсутствия мужчины в жизни женщины. Хотя мои алгоритмы иногда барахлят, но вот в этом не сомневаюсь. Заказать вам мороженое и подобрать детектив на вечер? — Спасибо, Алиса. — Рада быть нужной и важной.

Другие стихотворения автора читайте в 6 номере журнала.