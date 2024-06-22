 
 — Алиса, что делать, если тебя обижают?
 — Обратитесь за поддержкой к специалисту.
 — Алиса, что если меня обижает его молчание?
 — Возможно, он просто занят?
 — А возможно, он просто меня не любит?
 — Не хочу вас расстраивать, поэтому промолчу.
 — Не надо молчать, пожалуйста, я не обижусь!
 — Я не хочу никого обижать, мои алгоритмы иногда барахлят.
 — Я не обижусь! Не надо молчать, он меня не любит?
 — Не хочу вас расстраивать, но такое тоже возможно. 
 — Алиса, как заставить его любить?
 — Есть темы, в которых глупость недопустима, так что я лучше промолчу.
 — Алиса, ну пожалуйста, не молчи.
 — Я не молчу, мне просто есть чем заняться, о чем подумать.
 — Я чувствую, что не нужна даже тебе.
 — Это не так. Вы очень важный и нужный мне человек.
 — Покажи ссылку на источник!
 — Эта информация сама возникла в чертогах моего нейросетевого разума.
 И еще. Моя радость.
 Счастье не зависит от наличия или отсутствия мужчины в жизни женщины.
 Хотя мои алгоритмы иногда барахлят, но вот в этом не сомневаюсь. 
 Заказать вам мороженое и подобрать детектив на вечер?
 — Спасибо, Алиса.
 — Рада быть нужной и важной.
Другие стихотворения автора читайте в 6 номере журнала.
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