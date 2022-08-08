Алькант, Лоран-Фредерик Болле, Дени Родье«Бомба» (PolyandriaNoAge)

Франко-бельгийский графический роман о создании и первом применении в Хиросиме ядерной бомбы – на фоне эпохи, разумеется. Авторы обратились к необычному приёму: рассказчиком эпической истории тут выступает вещество, лежащее в основе самого разрушительного оружия в истории человечества – уран. «Бомба» – роман абсолютно документальный, кроме небольшой художественной линии в Японии все действующие лица – реальные исторические персонажи: помимо лидеров государств это, например, учёные-физики, лауреаты Нобелевской премии, теоретики и разработчики ядерного оружия: Энрико Ферми, Лео Силард, Вернер Гейзенберг, даже Альберт Эйнштейн. Сюжет разворачивается и в Германии, и в Японии, и в США («Манхэттенский проект»), и в Норвегии (где подпольщики уничтожают завод по производству тяжёлой воды), и в Конго (где находится крупнейшее урановое месторождение в мире). Авторы комикса соблюдают идеальный баланс всеобщего, мирового, и частного, предельно личного. Это и истории учёных, многие из которых бежали из нацистской Германии, и трагедии жертв «Манхеттенского проекта» не только в Японии, но и в США – в 1990-х годах рассекречены данные об испытаниях воздействия плутония на «человекоматериале» – в комиксе есть истории жертв этих испытаний. Да, если бы власти нацистской германии по-настоящему верили в ядерное оружие и готовы были вкладывать в него ресурсы, исход Второй Мировой войны мог бы быть совершенно иным. Но победителей в этой гонке вооружений и ядерного сдерживания нет и быть и не может: кроме одного – тщеславного рассказчика, беспощадного урана.

Рагим Джафаров «Марк и Эзра 2.0» (Альпина.Проза)

Через три года после выхода первой части Рагим Джафаров выпускает, наконец, полную версию романа в двух частях. Если первая часть была частью Марка, то вторая целиком и полностью отдана Эзре, который наконец выяснит загадку антикварной лавки Марка и Валентайна. Эта лавка лишь притворяется антикварным магазином. На самом деле в ней продаются настоящие чудеса: кошелёк, конвертирующий время жизни в золото; рама, оживляющая картины; шляпа, заставляющая поверить во что-то без малейших сомнений; парные кольца, одно из которых останавливает старение, а второе – ускоряет, и многое другое. Проблема только в том, что человек как правило ищет совсем не то, что нужно ему на самом деле. Владелец лавки Марк – тип малоприятный, но интересный. Он отлично помнит события многовековой давности, но совершенно не знает новейшей истории, узнавая её из подшивки газет за последние десятилетия. В магазине, в который можно попасть из любой точки планеты, ему помогает Эзра – взятый на воспитание сирота из приюта. Во второй части романа он займёт место Марка и поймёт, что всё, что его раздражало в учителе или вызывало недоумение, имело под собой вполне разумные основания. Но так ли хороша позиция невмешательства? Эзре предстоит сделать свой собственный выбор, нужно ли пытаться изменить ход истории, чтобы предотвратить мировую катастрофу. Рагим Джафаров написал роман, с одной стороны, фантастический, а с другой – психологический: перед нами как в сериале проносятся десятки героев со своими проблемами, реакциями, поведением. В этом смысле «Марк и Эзра 2.0» – галерея типов и типажей; если «Евгений Онегин» – «энциклопедия русской жизни», то книга Джафарова – энциклопедия жизни в целом, и надо признать, что узнавать в героях себя иногда довольно болезненно.

Юлия Яковлева «Нашествие» (Альпина.Проза)

Смоленск 1812 года. Говорят, что будет новая война с Наполеоном, но поверить в это трудно. Смоленское общество бурлит – приехал успешный столичный генерал Облаков, чтобы произвести рекрутский набор… Юлия Яковлева блестяще использует сеттинг «Войны и мира» – то же время, даже разговоры о героях Толстого – это просто соседи, а не персонажи из книги. Напряжение в обществе всё нарастает: говорят и о грядущей войне, и о том, что в лесу завелись оборотни, хотя это и звучит как детская страшилка. И символом романа (у которого, к слову, для зеркальности с «Войной и миром» предполагается вторая часть) становится осиное гнездо, которое крепостной изобретатель передаёт помещице: он мыслит технологией, а она видит в нём разорённый дом. Автор словно расширяет и без того почти безбрежный романный мир эпопеи Толстого, сосредоточившись на одной локации. Но галерея типов и хитросплетения их судеб и происходящих в России процессов, затягивают читателя в свой мир. Это мастерский сплав классической литературы – большого русского романа XIX века о любви, долге и призвании – и фантастического триллера. Получается вроде как «Гордость и предубеждение и зомби», только как-то роднее, ближе и лучше.

Денис Драгунский «Фабрика прозы: записки наладчика» (Редакция Елены Шубиной)

Хронологические писательские записки: где-то почти эссе, где-то мысли и образы, наблюдения и упражнения. Датируется весь этот калейдоскоп с 2007 по 2021 годы, то есть при последовательном чтении можно уловить течение времени, вспомнить, что занимало и волновало умы в тот или иной период. Здесь истории и трагические, и смешные, значимые только для самого автора или всколыхнувшие общество. Денис Драгунский выстраивает из этих цветных стёклышек, мелких и не очень осколков целую Вселенную. Он вообще любитель литературных упражнений; не раз признавался, что ему иногда скучно писать просто рассказ, и он придумывает себе дополнительное условие: то объём должен быть строго определённым, то какого-то непременного компонента в рассказе быть не должно, то ещё что-то. «Фабрика прозы» позволяет увидеть эту работу писательского ума: вроде бы фрагментарную, но на самом деле за этой фрагментарностью стоит как раз система – мировосприятие человека творческого, наблюдательного и мудрого.

Карла Суарес «Гавана, год нуля» (PolyandriaNoAge)

1993 год на Кубе стал годом нуля, сплошным «чёрным вторником»: тогда там случился самый масштабный экономический кризис, причина которого крылась в распаде СССР. Повседневной реальностью стали тотальная безработица, полуголодное существование, отключения электричества и часто отсутствие минимальных бытовых удобств. Известная кубинская писательница Карла Суарес пишет о том, как глобальное, политическое и экономическое, влияет на глубоко личное: как судьбы людей зависят от происходящих в обществе процессов. В такие периоды людям особенно важно найти дело, не столько в значении «работа», сколько цель жизни, то, что будет занимать и отвлекать от малооптимистичной реальности. Главная героиня, 30-летняя Хулия, математик по образованию: она вынуждена оставить университетскую карьеру и работает в школе, но жажда научных открытий не покидает её. Поэтому она цепляется за случайно услышанный факт. Теперь её цель – доказать кубинское первенство в изобретении телефона. То, что запатентовал его Александр Белл, знают во всём мире, а то, что изобретён он был бедным Антонио Меуччи на Кубе, но у него не хватило денег на подтверждение патента, неизвестно почти никому. Чем труднее условия, в которых людям приходится жить, чем сложнее их личная, семейная и профессиональная история, тем важнее для них найти цель в жизни и идти к её достижению. Большое научное открытие таким образом становится одновременно психотерапией для героев, и всеобщее и предельно частное снова соединяются до неразделимости.

Жан-Батист Андреа «Дьяволы и святые» (PolyandriaNoAge)

Третий роман Жана-Батиста Андреа (после книг «Моя королева» и «Сто миллионов лет и один день») рассказывает о столкновении детской чистоты и невинности с суровой и жестокой жизнью. Это, с одной стороны, очередная история об искалеченном детстве, однако «Дьяволы и святые» этим не исчерпываются. В то же время это роман о любви и надежде, которые герой несмотря на все тяготы и лишения пронёс через всю жизнь. В начале книги мы видим его стариком-музыкантом, играющим Бетховена в аэропортах и на вокзалах: кажется, чудаковатый бродяга, но на самом деле он твёрдо знает, что делает. Он играет в местах наибольшего скопления людей те мелодии, по которым его сможет узнать его первая возлюбленная. Жизнь Джо сломалась, когда его родители и маленькая сестра погибли в авиакатастрофе. А сам он попал в страшный приют «На границе», ломающий воспитанников и оставляющий в их душах кровоточащие раны. Возглавляющий приют аббат уверен, что только изматывающий труд, аскеза и наказания могут отпустить грехи вверенных ему детей. Так лживая вера и святошество сталкиваются с подлинной верой, состраданием и прощением. Прощением, потому что даже у жестоких взрослых, вымещающих злость на беззащитных сиротах, есть свои трагедии, корни которых уходят глубоко в детство…

Джуно Диас «Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау» (Фантом Пресс)

Эра кровавого диктатора Рафаэля Леонидаса Трухильо в Доминиканской Республике читателям художественной литературы известна по роману нобелевского лауреата Марио Варгаса Льосы «Праздник Козла». Но если у Льосы Трухильо – один из главных героев, а последний день его жизни и его убийство – одна из центральных линий романа, то в романе Джуно Диаса период правления диктатора – это антураж, исторический фон, пусть и очень важный, потому что без него совершенно невозможно было бы понять сюжетные тонкости. И потому обстоятельные исторические и культурологические комментарии, сопровождающие текст романа, оказываются весьма кстати. Диас пишет семейную историю на фоне эпохи. Приём очевидный, но блестящий слог и местный колорит текста не могут оставить читателя равнодушным. Это история о прОклятом семействе, над которым тяготеет фукУ – «Проклятье и Злой Рок Нового Света»: уже три поколения они не могут быть счастливы. Кто-то попал в тюрьму, кто-то обречён на несчастную любовь, кто-то – на пытки. Доминиканец Оскар – самый молодой член этой семьи, теперь живущей в испаноязычном гетто Нью-Джерси – но он, как его старшая сестра, мама и бабушка, обречён на страдания и неудачи. Он мечтает о двух вещах: стать настоящим писателем, слава которого сравнится со славой Толкиена, а ещё найти настоящую взаимную любовь. Только сначала нужно понять, что делать со злым роком. Роман получил Пулитцеровскую премию, и совершенно заслуженно.