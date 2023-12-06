Иллюстрация Дарьи Коленцевой

*

На ярмарке, среди картошки, лука,

Румяных помидоров, кабачков,

Вдруг — бабушка-вязальщица.

— А ну-ка,

Купи, родная, шерстяной платок!

Из пуха, тёплый, белый, невесомый.

— Да мне такой к чему?

—К зиме!

К зиме.

Ты маме отвези подарок скромный,

Как в песне. Всем теплее — ей и мне.

Взяла.

Зима становится всё злее.

И не укроешь мир одним платком.

Так хочется обнять родных сильнее,

Особенно когда мы далеко.

Никак не успеваем повидаться,

Отдать подарки, купленные впрок.

Обняться крепче. До утра остаться —

И чтобы долго длился тёплый год.

Счастливой

Был такой новый год, когда моя дочь сказала:

Я хочу этот новый год встретить с папой.

Ты же понимаешь, мама, это же новый год.

Он и так круглый год один (не считая общие выходные).

И я ответила: ну, конечно, я понимаю.

Я и так круглый год с людьми (особенно в выходные).

У меня работа, учёба, твои занятия, — английский, плавание, рисование.

Ну конечно, мне будет даже полезно побыть одной.

И я собиралась быть счастливой в тот новый год.

Но понимала, что буду не очень счастливой.

Подруги звали меня на семейные посиделки,

Троюродная сестра настойчиво предлагала приехать в Иркутск.

И я даже думала согласиться.

А потом решила, что собралась — и буду счастливой.

Сама по себе, без фильтров и спецэффектов.

У себя дома.

Пошла и купила самые дорогие эклеры.

И салат оливье нарезать не стала,

Я и так круглый год готовлю (и в выходные тоже).

Купила готовый салат в магазине для богатеньких и ленивых.

Уложила волосы, надела красное платье.

И даже туфли примерила,

Но каблуки стучат очень громко по ламинату.

Сняла.

Налила себе газировки (никогда не любила шампанское, но стыдно в таком признаваться).

Залезла в кресло

Включила себе на ноутбуке кино Рязанова.

Получила от дочки десять видео: катания с горок, салюты, ещё салюты, новые горки, папина кошка…

Съела эклер с карамельной начинкой.

И вдруг поняла, что стала счастливой, как собиралась.

Съела второй эклер. 

И заснула, не дожидаясь курантов.

А потом проснулась.

И осталась счастливой.

Такое вот — новогоднее чудо. 

*

Дверь распахнуть рывком — чтоб закружило,

Ворвался снег и ветер в душный час.

В то Рождество я так тебя любила,

В то Рождество я так себя корила,

Изранила, не сохранила – нас.

О, сколько звёзд на небе зимней ночью!

Я выйду за порог – босая в снег.

Теперь я знаю — можно в одиночку

Мечтать. Желать.

Взлетать и падать.

Вверх.

Звезда или снежинка на ладони?

Всё будет: Рождество, весна и вальс.

Теперь я знаю – мы сильнее боли.

Погасло горе.

А звезда — зажглась.

*

Так сияет этот день белизной,

Что неловко сутулиться и хандрить.

Не случалось год провожать одной,

Никого не ждать, не звать, не любить.

Не случалось. Случилось.

Белым-бело.

А вчера был дождь, темнота и грязь.

Ночь прошла, и боль — замелым-мело,

Вот и новый год, снова в первый раз.

Не случалось раньше со мной чудес.

Только снег стучит — чудо впереди.

После стольких бед? После стольких лет?

Погоди, сияет снег, погоди.

Разжигай очаг, оливье готовь,

Скатерть расправляй, крылья расправляй.

Загадай себе новую любовь.

Вот уже стучат.

Новый год.

Встречай.

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