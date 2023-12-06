*
На ярмарке, среди картошки, лука,
Румяных помидоров, кабачков,
Вдруг — бабушка-вязальщица.
— А ну-ка,
Купи, родная, шерстяной платок!
Из пуха, тёплый, белый, невесомый.
— Да мне такой к чему?
—К зиме!
К зиме.
Ты маме отвези подарок скромный,
Как в песне. Всем теплее — ей и мне.
Взяла.
Зима становится всё злее.
И не укроешь мир одним платком.
Так хочется обнять родных сильнее,
Особенно когда мы далеко.
Никак не успеваем повидаться,
Отдать подарки, купленные впрок.
Обняться крепче. До утра остаться —
И чтобы долго длился тёплый год.
Счастливой
Был такой новый год, когда моя дочь сказала:
Я хочу этот новый год встретить с папой.
Ты же понимаешь, мама, это же новый год.
Он и так круглый год один (не считая общие выходные).
И я ответила: ну, конечно, я понимаю.
Я и так круглый год с людьми (особенно в выходные).
У меня работа, учёба, твои занятия, — английский, плавание, рисование.
Ну конечно, мне будет даже полезно побыть одной.
И я собиралась быть счастливой в тот новый год.
Но понимала, что буду не очень счастливой.
Подруги звали меня на семейные посиделки,
Троюродная сестра настойчиво предлагала приехать в Иркутск.
И я даже думала согласиться.
А потом решила, что собралась — и буду счастливой.
Сама по себе, без фильтров и спецэффектов.
У себя дома.
Пошла и купила самые дорогие эклеры.
И салат оливье нарезать не стала,
Я и так круглый год готовлю (и в выходные тоже).
Купила готовый салат в магазине для богатеньких и ленивых.
Уложила волосы, надела красное платье.
И даже туфли примерила,
Но каблуки стучат очень громко по ламинату.
Сняла.
Налила себе газировки (никогда не любила шампанское, но стыдно в таком признаваться).
Залезла в кресло
Включила себе на ноутбуке кино Рязанова.
Получила от дочки десять видео: катания с горок, салюты, ещё салюты, новые горки, папина кошка…
Съела эклер с карамельной начинкой.
И вдруг поняла, что стала счастливой, как собиралась.
Съела второй эклер.
И заснула, не дожидаясь курантов.
А потом проснулась.
И осталась счастливой.
Такое вот — новогоднее чудо.
*
Дверь распахнуть рывком — чтоб закружило,
Ворвался снег и ветер в душный час.
В то Рождество я так тебя любила,
В то Рождество я так себя корила,
Изранила, не сохранила – нас.
О, сколько звёзд на небе зимней ночью!
Я выйду за порог – босая в снег.
Теперь я знаю — можно в одиночку
Мечтать. Желать.
Взлетать и падать.
Вверх.
Звезда или снежинка на ладони?
Всё будет: Рождество, весна и вальс.
Теперь я знаю – мы сильнее боли.
Погасло горе.
А звезда — зажглась.
*
Так сияет этот день белизной,
Что неловко сутулиться и хандрить.
Не случалось год провожать одной,
Никого не ждать, не звать, не любить.
Не случалось. Случилось.
Белым-бело.
А вчера был дождь, темнота и грязь.
Ночь прошла, и боль — замелым-мело,
Вот и новый год, снова в первый раз.
Не случалось раньше со мной чудес.
Только снег стучит — чудо впереди.
После стольких бед? После стольких лет?
Погоди, сияет снег, погоди.
Разжигай очаг, оливье готовь,
Скатерть расправляй, крылья расправляй.
Загадай себе новую любовь.
Вот уже стучат.
Новый год.
Встречай.