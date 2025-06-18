Проза
Лидия Иоффе

Ошибка шамана

18 июня 2025, 9:00

Посвящается А. Г.

Он махал у меня перед носом библиотечной карточкой.

— Что это тут написано? Почему «борьба» переводится как «спать»?!

— Не знаю, Михаил Павлович! Я записывала, как сказал информант.

На этих карточках мы записывали переводы слов: с русского на селькупский. Мы составляли словарь этого вымирающего языка — одного из немногочисленных народов Западной Сибири. Мы ходили по домам информантов — людей, знающих оба языка. Спрашивали их, как на селькупском будет такое-то русское слово, и записывали ответы.

Никто не получал за это деньги — ни мы, ни информанты. Для нас это была летняя студенческая практика. Информантам же просто было интересно. Жизнь в рыбацком поселке тянулась скучно: ни телевидения, ни даже кино. Газеты завозили вместе с другими товарами на гидроплане раз в неделю. Со старыми датами, конечно.

А тут такое развлечение. И можно почувствовать себя важным человеком, знающим что-то полезное для науки.

Это была уже третья экспедиция. Словарь начерно был уже составлен, теперь надо было только все проверить. И вот такой конфуз!

Михаила Павловича между собой мы называли Мишка-мартышка — ну как маленькие, ей-богу, хотя всем было уже около двадцати. Это был новый руководитель, аспирант Анны Сергеевны, всего на несколько лет старше нас. Сама Анна Сергеевна на этот раз поехать не смогла. Мы познакомились с Михаилом Павловичем совсем недавно: он сдавал какие-то свои аспирантские экзамены и приехал в поселок через несколько дней после начала работы. И сразу потребовал, чтобы мы называли его по имени-отчеству. Для авторитета и солидности, конечно. И рыжеватую бороду отрастил, наверное, чтобы казаться старше.

В экспедиции Михаил был единственным парнем среди шести девушек. И при этом ни одна на него не запала. Хотя на самом деле он вовсе не был похож на мартышку: высокий (я ему по плечо), статный, со слегка вьющимися волосами, похожий на древнерусского князя.

Но у каждой в Москве кто-то остался. А я весь четвертый курс страдала от неразделенной любви к первому красавцу филфака Марку Рубину.

Михаил недоуменно смотрел то на меня, то на карточку. И наконец воскликнул:

— Так ты же картавишь! Ужасно картавишь! Я понял: информантам послышалось не «борьба», а «бай-бай». Вот они и перевели как «спать».

Он сначала рассмеялся, но потом стал ворчать:

— И зачем в лингвистическую экспедицию берут девушку, которая не умеет правильно выговаривать слова?!

— Зато я сказки умею записывать.

В самом деле, я одна записывала не только переводы слов и небольших фраз, но и целые сказки, которые мне диктовали. И я знала нескольких человек, знающих старинные селькупские сказки. У нас вообще-то была не фольклорная экспедиция, но для изучения языка такие тексты очень полезны.

Я успевала записывать и селькупский текст, и его перевод на русский — не зря когда-то изучала стенографию.

У меня еще с двух прошлых экспедиций было записано больше десятка сказок. Их собирались печатать в сборнике статей по селькупскому языку после описания грамматики и словаря. На обложке среди других будет и мое имя.

Но мне хотелось записать еще три-четыре. А может, даже пять. И доказать этому воображале, что я очень даже полезный человек в экспедиции.

И вот через несколько дней я шла по улице среди одинаковых одноэтажных деревянных домов. Никакого асфальта или брусчатки не было, роль тротуаров играли деревянные мостки, в дождь все развозило, но по этим мосткам можно было кое-как пробираться. Над поселком стоял острый запах рыбы и дыма.

Одета я была, как и все в экспедиции: в стройотрядовскую форму. Все защитного цвета: брюки, штормовка, фуражка. Все довольно плотное: от комаров и другого гнуса, которого там было несметное количество. И пахло от меня, как обычно, «дэтой» — защитной жидкостью, которой мы буквально умывались: только так еще можно было нормально существовать.

На нескольких бревнах, положенных вдоль «тротуара», сидели трое селькупов: один был уже знакомый мне информант по имени Иван, с ним старик и старуха. Иван и старуха были одеты, как все в поселке, небрежно и неброско: на нем —— старая куртка, широкие рыбацкие штаны и сапоги, на ней —— тоже какая-то потертая куртка и длинная широкая юбка. А вот на старике было какое-то странное пестрое одеяние, а к поясу был приторочен бубен.

Я поздоровалась. Иван сказал мне:

— Мы сейчас едем на Худосей. Поехали с нами! Старика отвезу, а завтра сюда вернусь. Старик — шаман, он много сказок знает. По-русски говорит плохо, но он расскажет по-селькупски, а я скажу, как по-русски.

Я обрадовалась, попросила подождать меня и забежала «домой»: в школу, где мы квартировали во время школьных каникул. Там сейчас суетились только две дежурные девочки: они готовили еду на печке и прибирали наше жилище. Я взяла спальник и оделась потеплее. Сообщила дежурной, что еду на Худосей и вернусь завтра утром. Побежала к реке.

Река Таз — очень широкая. Я таких раньше и не видела: на Волге не была. Разве что Обь была шире: мы по дороге сюда переплывали ее на пароме. Худосей — приток Таза, нам надо было проехать вверх по течению до ее русла, а потом еще сколько-то километров вверх.

Иван загружал лодку. Груза было много. Старик что-то сердито говорил по-селькупски. Иван объяснил, что шаман недоволен: сомневается, что небольшая лодка выдержит столько народу: Ивана, меня и его со старухой, а также груз. Говорит, что не доедем. Но, судя по нечетким движениям, покрасневшему лицу и слишком громкому голосу, Иван был пьяный и ему все было нипочем.

К пристани прибежали девочки и притащили еще кучу еды. Посмотрев на Ивана, они попытались было отговорить меня от поездки, но меня манили сказки шамана. Я, как и раньше до этого, верила в свою везучесть и в то, что ничего страшного со мной не может случиться. Кому не везет в любви, везет во всем остальном.

И вот мы отчалили.

А так здорово на моторке ехать! Солнце, со всех сторон небо, вода, их разделяет только узкая полоска берега. И ветер в лицо. Так бы ехала и ехала всю жизнь.

Мчались с ветерком, и вдруг что-то произошло. Я опомниться не успела, как оказалась в воде. Лодка перевернулась.

Плавать я умела, но в тяжелой одежде это было не так просто. Оглянувшись, увидела, как протрезвевший Иван тащил к берегу старика-шамана, вцепившегося в свой бубен, который немного помогал, как спасательный круг. Но вот со старухой дело было дрянь: она кое-как цеплялась за опрокинутую лодку, но пальцы скользили, ее сносило течением, а плавать она явно не умела.

Как помогли теперь ненавистные посещения бассейна с раннего детства! Задавив инстинкт самосохранения, я вернулась к моторке, ухватила старуху за волосы и потащила за собой.

К счастью, до берега было близко, выбрались все, только груз потопили. Со всех ручьями текла вода.

Иван сказал:

— Тут близко чум, там моих детей бабушка живет. Пойдем туда.

И мы довольно долго шли вдоль реки. Все на нас хлюпало, но зато согрелись от быстрой ходьбы.

Стоял полярный день — все время светло и трудно понять, который час, наступила ли уже ночь. Над нами вились тучи комаров, мы сорвали ветки и отмахивались: «дэта» ведь смылась.

Мы вышли на полянку у реки, где стояли три чума. Зашли в средний. Хозяйка захлопотала вокруг нас. Прибежали люди из других чумов, все несли нам одежду. Нам предложили снять промокшее и надеть сухое. Страшновато было надевать чужие шмотки, вряд ли стираные и непонятно кем обитаемые. Но неловко было проявлять брезгливость к людям, которые старались помочь. И оставаться в мокром не хотелось. Все же белье я оставила, напялив на себя какую-то мужскую кофту.

Костер в чуме развели посильнее, чтобы высушить нас и одежду. Нам выдали по кружке очень темного и очень горячего чая и куски вяленой рыбы.

Хозяйка чума предложила рассказать мне сказку, но у меня не было ни бумаги, ни ручки: все осталось в реке.

Иван, переодевшись, взял с собой нескольких парней и отправился доставать лодку и утонувший груз.

Ко мне подсел шаман.

— Ты женат? — спросил он.

Я смотрела с недоумением.

— Муж есть? — уточнил старик.

— Нет, — призналась я, с горечью вспомнив Марка.

— Ты спасать моя жена. Я помогай тебе найти муж.

Шаман взял бубен, с которым так и не расстался, и принялся стучать.

И тут задал вопрос.

— Кого хочешь муж? Как зовут?

Он поднес бубен мне ко рту.

— Сказать имя муж!

— Марк Рубин, — выпалила я.

Он принялся трясти бубен, что-то напевая и приговаривая, вроде бы даже похожее на «Марк Рубин».

Вскоре послышался гул мотора, потом голоса, и кто-то ворвался в чум. И раздался такой отборный мат, какого я никогда прежде не слышала.

Сквозь стоящий в чуме дым и чад я разглядела: это был наш аспирант. Ну ясно: только лингвист может так витиевато выражаться.

А его тирада была обращена ко мне.

Грозный начальник велел мне немедленно ехать с ним домой. Хозяйка уговаривала его оставить меня ночевать, но он был неумолим.

Пришлось напялить на себя еще не просохшую одежду и сесть в моторку.

Как только мы отъехали от берега, начальник смягчился, забеспокоился, не холодно ли мне, снял свою штормовку и закутал меня. Нам дали шерстяное одеяло, которым мы вместе укрылись.

— Извини за мат, просто я очень испугался, — сказал он.

— Да, мат у вас классный! Где вы научились так ругаться? В армии?

— Какое-то время в детстве жил в подходящем районе. «На районе», — он усмехнулся. — Потом, правда, переехали, а какое-то время вообще жили за границей. Но как хорошему лингвисту не знать мата? Это же интересная функция языка со своими правилами. Есть исследования.

— Серьезно?!

— Но они засекречены, в специальном отделе библиотеки. Я писал по ним диплом, получил специальное разрешение. Есть даже словарь, там только для слова из трех букв целый том.

— Ого!

— В некоторых языках есть особый мужской язык: набор слов и конструкций, которые можно употреблять только мужчинам. Есть и женские языки. В русском языке мат играет, в общем, роль мужского языка.

— Ну да?! Как будто женщины его не употребляют!

— Вообще-то не положено. Есть такие, которые его даже не знают. Вот я когда-то, еще студентом, ездил в фольклорную экспедицию, так у нас была одна девушка, которая этих слов не знала. Вообще. Ей информанты диктовали тексты: частушки с этими словами, а она нам принесла и думала, что это — такие местные слова, фольклор. Нам так неловко было, когда она на полном серьезе стала нам показывать эти записи. Это надо же: дожить до восемнадцати лет в такой невинности.

— «Принцесса, вы так невинны, что можете сказать ужасные вещи!»

— Точно!

— А как вы меня нашли? Как оказались там, в чуме?

— Ну как… Я прихожу, а девочки мне говорят, что ты уехала куда-то на всю ночь с очень пьяным мужиком. Ты, кстати, в курсе, что здесь очень распространен сифилис?

— Ну вы чо, вообще?!

— Не, я о бытовом сифилисе… Можно заразиться, например, от посуды. Вас ведь, наверно, предупреждали, что пить у кого-то в доме можно только что-то горячее или спиртное. Лучше вообще не пить, но мало ли…

— Я только чай пила, он был очень горячий.

— Это хорошо. Так вот. А потом Ленка прибежала и говорит, что на реке какая-то моторка перевернулась и все утонули.

— Откуда они узнали?

— Не знаю, но тут все новости передаются моментально. Телеграфа на реке нет, телефона — тем более, радио тоже вроде нет. В Африке вот все передается тамтамами, а здесь и их нет. Но как-то узнают. Вот… Я сразу побежал на берег, там как раз отправлялись проверять сети, я с ними поехал. По дороге увидели, как ребята вытаскивают перевернувшуюся лодку. Они и рассказали, что все остались живы, пошли на стоянку. Мы туда подъехали. Ну я был, конечно, на взводе. На фиг ты вообще куда-то поперлась на лодке с пьяными?

— Там только Иван был пьяный. Обещали, что шаман расскажет много сказок, я хотела записывать.

— Ради сказок рисковать жизнью? Ты, конечно, попала бы в список ученых, отдавших жизнь за науку. Но не стоило.

— Да ладно, все же обошлось!

— А если бы не?

— А вы так волновались, потому что пришлось бы за меня отвечать, если бы что?

— Ну ты и дура все же! Просто жуткая дура! Ничего не понимаешь! Дурочка! — Он передразнил: — «Дугочка!»

— Еще и дразнитесь!

— «Дгазнитесь»!.. Ты хоть согрелась уже?

— Не совсем. … Эй, у вас борода колется!

— Ничего не колется. Очень мягкая и дружелюбная борода. Согревает лучше шерсти.

И он обнял меня совсем крепко. Мне стало как-то необыкновенно хорошо и совсем тепло.

По дороге в поселок рыбаки, как и собирались, проверяли сети. Для этого оставляли моторку у берега, привязывая к кольям, сами садились в небольшую долбленую лодку, «ветку», на ней ехали в укромные заводи собирать улов.

Мы оставались вдвоем.

В какой-то момент взаимный обогрев стал совсем интенсивным, перешел во что-то другое, уже на второй остановке мы начали целоваться… Я забыла и о пережитом страхе, и о влажной одежде, и о далеком Марке Рубине.

Досадным было каждое возвращение рыбаков с уловом.

Наконец вернулись в поселок, в школу. Перепуганные девочки радостно встретили нас. Мы рассказали им о происшедшем, умолчав о некоторых подробностях обратной дороги.

Начальник сказал, что уложит меня спать в своем кабинете: в маленьком помещении теплее, а спальник мой утонул. Оказавшись там, мы прогрелись совсем хорошо.

Когда проснулись и еще немного погрелись, я спросила:

— Ну можно я теперь буду обращаться к тебе на ты и называть тебя Мишей?

— С «ты» подождем до Москвы. А зовут меня с детства на английский манер: Майк.

Я задумалась…

— Слушай, а фамилия у тебя какая?

— Губин.

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