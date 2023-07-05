Поэзия
Вера Бройде

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5 июля 2023, 18:35 
 Как жаль, что на день рожденья
 Нельзя подарить такую — 
 Не праздничную, простую,
 В халате поверх пижамы,
 И толстых носках любовь.
 Она бы тебе приснилась — 
 В разбрызганном свете зари,
 В обрывках сырого тумана,
 Немного замерзшая, странная.
 Она бы тебе улыбнулась,
 Как ты улыбался когда-то —
 Открыто, нелепо, забавно.
 Она бы к тебе подошла —
 И ловко просунув руки,
 Сцепила бы их за спиной,
 Сказав, что всего лишь хотела
 Тебя этим утром обнять,
 Прижаться к тебе своим телом — 
 И долго-предолго стоять,
 И чтобы ты эти минуты
 Уже никогда не забыл,
 И чтобы, проснувшись внезапно,
 Подумал: «А я говорил?
 Когда я кому-то из них,
 Серьезно смеясь, говорил,
 Что тоже их очень любил?»

Другие стихотворения Веры Бройде читайте в 5 номере журнала.

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