Как жаль, что на день рожденья Нельзя подарить такую — Не праздничную, простую, В халате поверх пижамы, И толстых носках любовь. Она бы тебе приснилась — В разбрызганном свете зари, В обрывках сырого тумана, Немного замерзшая, странная. Она бы тебе улыбнулась, Как ты улыбался когда-то — Открыто, нелепо, забавно. Она бы к тебе подошла — И ловко просунув руки, Сцепила бы их за спиной, Сказав, что всего лишь хотела Тебя этим утром обнять, Прижаться к тебе своим телом — И долго-предолго стоять, И чтобы ты эти минуты Уже никогда не забыл, И чтобы, проснувшись внезапно, Подумал: «А я говорил? Когда я кому-то из них, Серьезно смеясь, говорил, Что тоже их очень любил?»

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