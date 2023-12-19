Настя домывала бесконечную посуду и мечтала о том, что Денис напишет ей «Поехали купаться». Тогда она возьмет махровое пляжное полотенце, наденет ярко-оранжевый купальник и с удовольствием отправится в это странное путешествие.

Под ногами крутился кот — он неважно себя чувствовал. Сбил, мохнатый.

— Ну что тебе неймется? — Девушка ласково почесала зеленоглазого недотепу за ушком и вновь попыталась улететь в свои фантазии.

Он заедет за ней на машине. Она прыгнет на переднее сиденье и чмокнет его в уголок губ. Он попытается поцеловать ее по-настоящему, но она ловко увернется и помашет перед его носом рукой с кольцом на пальце. Привет!

Сбросив желтые сандалии, она небрежно закинет ногу на «торпедо», хотя он уже несколько раз просил ее так не делать. Подперев голову рукой, наконец посмотрит на него. Настя обожает наблюдать за ним за рулем: только в машине он становится таким властным и сосредоточенным. Еще в постели, конечно, но это не их случай.

Напевая «Le temps de l’amour», они выскочат на бездушное шоссе и поплетутся за унылыми грузовиками. Он, воспользовавшись внезапной паузой, вновь попытается ее поцеловать. Увернуться в машине не так-то просто, но она справится.

— Ну Динь, перестань, мы же договорились.

Кивнет, посмотрит на нее так, как может только он, и начнет что-то рассказывать: об очередной поездке за границу, своем коте, о девушках, которые задалбливают его огоньками в социальных сетях. Половину монолога Дениса она пропустит мимо ушей: вот бы поцеловать эти сочные, произносящие какие-то неважные слова губы, вот бы снять с него рубашку и коснуться волос на его груди, вот бы взять в рот его длинные реснички и…

— Ты не слушаешь, — обиженно скажет он, перехватит ее взгляд и все поймет.

Улыбнется. Нежно поцелует в запястье. Она вздрогнет, уберет руку, плавно и незаметно для него коснется своими губами следа его губ. Он увидит, но сделает вид, что слепой.

За этими действиями они не заметят, как приедут на темную реку. Туда, где нет ни одного отдыхающего. Он расстелет полотенце, достанет уже слегка помятые персики и черешню, воду в пластиковой бутылке, крем от загара. Она непринужденно избавится от платья и попросит нанести крем на спину и плечи. Она делает это специально. Он об этом догадывается. Его руки с официального разрешения будут бродить по ее изгибам, останавливаясь то там, то здесь. Тело еще не успеет достаточно нагреться, а его прикосновения будут прохладны, поэтому она резко покроется мурашками. Или не поэтому.

— Ну все, достаточно. — Она резко вырвется из его почти объятий и ляжет.

Денис аккуратно опустится рядом, едва задевая рукой ее живот. Она подставит лицо прямым солнечным лучам и счастливо выдохнет:

— Мечтала об этом моменте долгие годы.

Зазвонит телефон. Она еле разлепит слезящиеся от солнца глаза и, мельком взглянув на экран, замурлычет в трубку.

— Да, дорогой. Да, на пляже. Нет, без Маши, сегодня одна. Да, милый. Да, любимый. И я тебя.

Все это время он будет гладить ее живот, а она — злиться. Она любит своего мужа, поэтому они с Денисом сегодня на пляже, а не в постели. Вновь зазвонит телефон. Теперь его.

— Да. Нет. Завтра заберу. Не могу. Вечером. И я тебя целую.

В это время она будет вальяжно перебирать волосы на его груди. Он не любит свою… свою очередную, поэтому они сегодня на пляже.

Когда Денис отложит телефон, она с наигранной веселостью предложит:

— Ну что, купаться? Догоняй, — и побежит к реке.

Он догонит, повалит ее на колючую траву и начнет целовать. Чуть грубее и настойчивее, чем предполагает ситуация. Чуть мягче и нежнее, чем он привык. Черная река слегка охладит их пыл. Он предложит искупаться голыми, но она лишь закатит глаза. Они выйдут на берег обессиленные и счастливые. Пока капли воды устроят гонки на их разгоряченных телах, они повалятся на полотенце и начнут жадно кусать один персик на двоих. Слюнявая эстафета.

— Жаль, что я не твой муж, — с набитым ртом вдруг скажет он.

Она попытается перевести эту фразу в шутку.

— Муж у меня уже есть. Давай ты будешь мой муз.

Он опять внимательно посмотрит на нее, кивнет, а потом оттянет лямку купальника и проведет пальцем по белой полосе — она всегда быстро загорает. На речку они уедут хорошими друзьями. А обратно вернутся лучшими любовниками.

Тарелка выскользнула из рук, ударилась о край раковины, не разбилась, но треснула. Настя уже минуту наблюдала, как кот блюет прямо на ковер.

Неожиданно рано вернулся муж. С розовыми гвоздиками для Насти и лекарством для кота.

— Привет, дорогая. Вижу, коту не лучше.

Настя рассеянно оглядела испорченный пушистым недотепой ковер.

— Привет, дорогой. Хорошо, что ты купил ему таблетки.

Они вместе убрали за животным. Пообедали. Рассказали друг другу, как провели время друг без друга. У нее — быт, у него — бизнес. Муж нежно поцеловал ее.

— Обожаю тебя, дорогой.

— Люблю тебя, дорогая.

Идеальная семья. Для съемок рекламы майонеза.

Тренькнул ее телефон. Настя схватила кухонное полотенце и суетливо вытерла руки. Сообщение от Дениса: «Поехали купаться». Девушка оглядела свой дом. Потерла запястье. Погладила внезапно ставшего активным кота. Взвесила все «за» и «против».

Сообщение отправлено.

Сообщение доставлено.

Сообщение прочитано.