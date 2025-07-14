Лера смотрит в окно прямо с кровати: там верхушка соседнего дома и несколько грязных, облезлых чаек, оставшихся на зиму в городе. Вставать тяжело, вставать не хочется. Лера — удаленщица и может не покидать постель до 9:59, а затем парой кликов выйти на работу. Вот она и лежит, наблюдает, как одна чайка выклевывает глаз другой прямо на лету. Голодно им.

С другой стороны, думает Лера, может, оно и хорошо, что я с коллегами в реале не вижусь.

Смартфон вибрирует. Лера читает сообщения в русскоязычном чате владельцев Nintendo Switch. Эту портативную игровую консоль, заверяет реклама, удобно брать с собой в парк, например. Чтобы играть с друзьями, допустим. Для своего свича Лера купила на «Алиэкспрессе» джойконы с покемонами и два набора стикеров. Обклеила, поставила его в базу у телевизора. Но сначала заплатила мастерице, чтобы та «прошила» консоль.

В чате сообщение: «Если тебе не нравится WaterFit, ты неправильно используешь WaterFit». А ниже инструкция по настройке месячной программы тренировок. Лера не то чтобы хочет заниматься спортом. Лера хочет начать хоть чего-нибудь хотеть, а домашний фитнес — это очевидная необходимость ежедневной активности. Работа сидячая, гулять в спальнике на окраине Петербурга негде. В плотно застроенном густом микрорайоне пространство есть только между домами-стволами. И то занято втиснутыми в каждую свободную пару метров машинами.

Лера встает с кровати резко и тут же садится обратно. Думает: «Нужно было сначала курс железа пропить, или там… магния». Посидела минуту. Да, у нее была эта минута. Минута, чтобы передумать. Но все же встает снова, отцепляет от свича джойконы, запускает WaterFit и еще раз перечитывает инструкцию.

Продолжение читайте в 6 номере журнала.
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