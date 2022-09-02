Я пишу твой портрет. Тонкими красками, акварельными мазками. Складываю непослушную улыбку в тонкие гладкие губы, одинокие руки, непростую судьбу, ножки в обнимку с новыми башмачками. Выходит нескладно. Слова — бестолковые, не мои — путаются в твоих волосах, взгляде, в наших воспоминаниях, отступаются, замолкают, соскальзывают в безжалостный, словно прощание, вакуум. Не желают ложиться в заготовленную портретную рамку. Вместо света получается хрипотца, Вместо вдоха — искусственное дыхание. вместо притяжения — отрицательная реальность. Я слышал, что в памяти лучше хранится то, что давно забыто, и, возможно, чтобы увидеть тебя настоящей, нам надо расстаться, поиграть в смерть и, возможно, смерти проиграть. Тогда к нам вернутся: воздух, свет, пространство, цвета́. Вернутся наши невозможные голоса, наши настоящие лица. Но теперь нас уже не спасти.