Залитая чаем простынь, имя на серебре, кровать не мягче по́том покрытого тела; комната, испытавшая мои фантазии на себе, держалась крепко, хоть и дверь скрипела. Молчание случалось громче синхронного пения — оно как море: я плавал на полном чемодане планов мимо картин Куницына, пыльных листьев сухого растения, и мысли транслировались по вымышленным каналам; Я летел по комнате маленьким самолетом, круша лопасти, и, падая в реальность, в которой неравномерность — везде, мне говорилось, я болен. Но в какой области? Тараканы бегали по моей центральной нервной системе. В горбатых наушниках, щелкая пальцами под Пьяццоллу, удивлялся себе, что в кои-то веки брожу по Москве. А потом сказали, что изоляция и что жизнь твоя висит на волоске.