Возвращение

Весна. Но ночью как бы напоследок

Зима морозит почву. И по лужам

Мне весело бродить: их лед алмазный

Как в дальнем детстве исторгает хруст

Под сапогом. Однако остальное

Тут до неузнаваемости полной

Почти неумолимо изменилось.

Конечно, целый Ленин (а не бюст)



Стоит все так же у старинной школы.

Но школа нынче — дом для престарелых.

Учительский в четыре дома хутор

В три четверти, по крайней мере, пуст.

Уехал житель и приехал дачник.

Лишь я один хожу здесь — неудачник.

Но фауну моих воспоминаний

Забвения уничтожает дуст.



Здесь мы сушили сено. Здесь сидели

У жаркого костра. Здесь с другом в салки

Играли. В страхе пятятся недели

Передо мной, что помнит каждый куст

И каждый дом. И как я или дрался,

Или играл в футбол на желтом поле,

Или как я под деревом касался

Устами в первый раз девичьих уст.



Теперь во всех домах другие окна.

Мороз уже свой сад не разобьет в них,

И не увидишь ты деревьев Марса,

И за стеклом реальный сад не густ:

Спилили половину слив и яблонь,

И выкорчевали малину с корнем.

И лишь белокочанная осталась

От многих видов папиных капуст.



Мир упростился: пропадают вещи.

Будильник, патефон, троллейбус, плеер.

Немыслимый изыск архитектуры —

На сельском клубе пожелтевший руст.

Мертво в округе. Лишь шумит машина

За рощей, лишь скоблит бомбардировщик

Дневное небо. И парник на грядке

Без пленки, как зарезанный лангуст.



Не только времени мне жаль, но мира

Мне жаль: теперь мы все в другом, конечно,

Живем. И занесла трава забвенья

Все поле — вездесущий борщевик.

Там от ворот осталась только штанга,

Как меж врагов последний гордый воин.

Друг, берегись! — хочу ему я крикнуть.

И я кричу, но вам не слышен крик.



Рубашка

Маше



В платяном шкафу еще осталась

Теплая рубашка от отца —

Все, что есть на будущую старость

Для нее теперь от мертвеца.



И, когда рубашку надеваю,

Становлюсь на время ей отцом.

С головой я в ткани пропадаю,

Вынырнув потом с чужим лицом,



Дышащий подобно водолазу,

Возвратившемуся с глубины,

На которого упали сразу

Свет и горький воздух тишины,



К телу своему чужую душу

Примеряя, я увижу дочь,

Чем законы бытия нарушу,

Пусть и не сумев их превозмочь.



И она, в объятьях беспокоясь,

Потерявшая отца и мать,

Счастлива, что может одного из

Них как милый призрак обнимать.



Шелухи



Ночью сядешь в кровати невесть почему,

Силуэты размыты и звуки тихи.

И сидишь, тыча пальцем куда-то во тьму,

Бормоча шелухи, шелухи, шелухи.



И немыслимым ужасом обожжена,

Приподнимется чуть на дрожащем локте,

Оторвавшись от жаркой подушки, жена.

Будет долго высматривать их в темноте.



Я засну, у нее — не получится спать,

Что-то ползает по полу, только вот что?

Слишком утло плывет в ночь, как лодка, кровать,

Слишком страшно висит у комода пальто.



У нее мелким бисером выступит пот,

У меня синарена уфтанег углющ,

Вишенедешук турана угрунэ нот,

Миденец обвивает, как медленный плющ.



Шелухи — это то, что неведомо нам.

Шелухи — это то, что поймешь лишь во сне.

Шелухи — это счет нескончаемым дням

Без тебя. Это шепот в ночной тишине.



Может быть, это что-то навроде мокриц,

С белой шерстью, в полметра примерно длиной,

Но с гримасами злых человеческих лиц

И стрекочущей церкой в подбрюшье одной.



Нет у них ни клыков, ни когтей и ни глаз.

Но они за тобой непременно придут.

Шелухи — это тени, лишь тени от нас,

Шелухи где-то тут, где-то тут, где-то тут.



Вещи в чулане

Какие-то предметы развлеченья —

Прыгун, окаменевшее печенье,

Спустя года без преувеличенья

Исполнены сакрального значенья.



Какой-то мусор, мелочь, безделушки:

Солдатики, пластмассовые пушки,

Очков давно отломанные дужки,

Подъелочного зайца Кости ушки.



Слепая парка шьет, но плохо порет.

И осенью я поднимаю ворот.

Мое решенье вряд ли кто оспорит:

В чулане этом я воздвигну город.



Поедут по нему автомобили,

Наматывая под капотом мили,

Смахнут медведи с шерсти тучи пыли,

Вы были, потому что вас любили.



И задымят в том городе заводы,

Соседствуя с явленьями природы.

Крестьяне графу повезут подводы,

И поплывут по речке пароходы.



И диафильмы залистает пальчик

И всем покажет старое кино...

Не уходи отсюда, старый мальчик,

Мы не были живыми так давно!





Свиток

Советские оболы:

Копейки, пятаки.

И старые — со школы —

Кассеты и крючки.



Две пуговки, клеенка,

И между них на дне

Цветная фотопленка

Попалась в руки мне.



И времени в убыток

Мне явленный, как есть,

Развернут мною свиток,

Который не прочесть.



Стремительной эскадрой

Бегут в небытие

Мгновения и кадры

Последние ее.



Нечетки силуэты,

Не видно ни лица.

И просятся монеты

На очи мертвеца.



И пусть неразличимы

(Вот это вроде я),

Себя спасти смогли мы,

На пленке раздвоя.



Вот мама, вот сестренка,

Вот папа, дядя, брат.

К концу подходит пленка.

И вот пустой квадрат.



Население

Когда мой поезд пересек мосты

И наконец я в свой вернулся город,

Я вышел на перрон и теплый ворот

Поднял. И там, в просветах пустоты

Ветвей увидел, что не стало листьев.

Как вор, их ветер до нуля обчистив,

Ко мне метнулся. Желтые листы,

К ногам моим сметая, полз по коже...

И вдруг заметил я: любой прохожий —

Один в один — оставленная ты.

Асфальт пластался под подошвой плоско.

И люди у газетного киоска,

И люди в мной покинутом вагоне

И на пересеченном мной перроне

Имели все одни твои черты.

Как будто здесь живет сто тысяч ты!

И дворник, что метет панели, — ты.

Старик в сиреневой фланели — ты.

И две идущие модели — ты.

На самокате пролетели — ты.



Повсюду было лишь твое лицо.

Тебя я видел в молодом курьере,

В соседе, севшем в тапках на крыльцо,

В старухе, что запуталась в портьере,

В коллегах, в лицах собственной семьи:

Везде, где приходилось находиться,

Твой нос и губы, и глаза твои,

И шрам, и брови, и твои ресницы.



Так продолжалось без недели год.

И даже в зеркале тебя я видел.

Тебя так долго видел я, что вот

Почти уже тебя возненавидел.



И именно тогда мои черты —

И боль была мучительно тупая —

Сквозь сотни тысяч вездесущих «ты»

Реальностью сквозь праздные мечты

Зашевелились, тихо проступая

В моем лице. И город в свой режим

Обычный потихонечку вернулся.

Но для меня стал навсегда чужим.



Прощальный ноктюрн

Раздавленные ягоды рябины,

Промокшие в дожде осеннем спины,

Фонарный стебель без огня зачах.

Подростки в ветре сплющенном, крылаты,

Как ангелы, седлая самокаты,

Летят во тьму в расстегнутых плащах.



Седая осень бродит по проулкам

И в воздухе расширенном и гулком

Бросает с веток и метет листву.

И это, тучей спрятавшее просинь,

Не просто так — очередная осень,

А смерть уже моя по существу.



Как гонит ветер листья по брусчатке!

И как на детской брошенной площадке

Пустая одинокая бутыль

Стоит! И только ветер на качели

Качается, как призрак, еле-еле

И дремлет, как мастиф, автомобиль.



По локти суну руки я в карманы

И завернусь в осенние туманы.

Я ничего не помню вообще.

Лети ко мне из этой тьмы кромешной,

Растрепанный, обугленный и нежный

Мой черный ангел в драповом плаще...

