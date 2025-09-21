Вас выведут цветы — уверенная мальва, Застенчивый жасмин — из пыльной суеты, Из мутной духоты на холодок завалин, К подталому окну вас выведут цветы. Сад — музыка… Аккорд мать-мачехи и мака! Светло поет вода, по листьям топоча. Как Пан, голубоглаз — гори моя бумага! — Хозяин у ворот, подсолнух у плеча. В окне гудят цветы, принцессы и дурнушки. Темно твое чутье, цветочная пыльца. Но высекает свет в закатной комнатушке Кремневая слеза с каленого лица… Девичий голосок прошелестел: «Отец…» Он выбрит и высок. Но почему слепец? …Простудой моровой сквозили перелески. В усталые виски стучала тишина. Оцепеневший мир. Ни голоса, ни всплеска Под ледяною толщей сомкнувшегося сна. Постанывал во сне полусожженный Гомель. В глухом окне луна клубилась, точно отмель. Бескровные поля. Расхристанные дали. Библейские снега, вытаптывая в лед, Железный лязг и брань… Село офлажковали, И, заголив сады, ударил огнемет. …Очнулся он один, но не увидел вьюги. Обугленная мгла перед глазами. Лишь, Едва от забытья, подламывая руки, Сиротская судьба завыла с пепелищ, …Заношенная мысль в его мозгу ютится. Он стынет у окна, глотая отчий дым. Страшна его тщета: не дерево, не птица — Обугленные сны роятся перед ним. Так выручай, земля — праматерь! Сокровенен Ушедший в душу свет, хотя глаза пусты. Уже который год сиделками по смене Его из лета в лето передают цветы. …Покатится гроза по хриплым водостокам. Отряхиваясь, сад под ливнем запоет, Гвоздика полыхнет с промытого востока, Мерцание ее пронижет небосвод. Камелия и мак, дыхание левкоя. Девичий голосок. Подсолнух за плечом. Бездонные цветы под зоркою рукою, И каждый их поклон любовью отягчен.