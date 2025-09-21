 
 Вас выведут цветы — уверенная мальва,
 Застенчивый жасмин — из пыльной суеты,
 Из мутной духоты на холодок завалин,
 К подталому окну вас выведут цветы.
 Сад — музыка…
 Аккорд мать-мачехи и мака!
 Светло поет вода, по листьям топоча.
 Как Пан, голубоглаз — гори моя бумага! —
 Хозяин у ворот, подсолнух у плеча.
  
 В окне гудят цветы, принцессы и дурнушки.
 Темно твое чутье, цветочная пыльца.
 Но высекает свет в закатной комнатушке
 Кремневая слеза с каленого лица…
 Девичий голосок прошелестел: «Отец…»
 Он выбрит и высок. Но почему слепец?
  
 …Простудой моровой сквозили перелески.
 В усталые виски стучала тишина.
 Оцепеневший мир. Ни голоса, ни всплеска
 Под ледяною толщей сомкнувшегося сна.
 Постанывал во сне полусожженный Гомель.
 В глухом окне луна клубилась, точно отмель.
  
 Бескровные поля. Расхристанные дали.
 Библейские снега, вытаптывая в лед,
 Железный лязг и брань…
 Село офлажковали,
 И, заголив сады, ударил огнемет.
  
 …Очнулся он один, но не увидел вьюги.
 Обугленная мгла перед глазами. Лишь,
 Едва от забытья, подламывая руки,
 Сиротская судьба завыла с пепелищ,
 …Заношенная мысль в его мозгу ютится.
 Он стынет у окна, глотая отчий дым.
  
 Страшна его тщета: не дерево, не птица —
 Обугленные сны роятся перед ним.
 Так выручай, земля — праматерь! Сокровенен
 Ушедший в душу свет, хотя глаза пусты.
 Уже который год сиделками по смене
 Его из лета в лето передают цветы.
  
 …Покатится гроза по хриплым водостокам.
 Отряхиваясь, сад под ливнем запоет,
 Гвоздика полыхнет с промытого востока,
 Мерцание ее пронижет небосвод.
 Камелия и мак, дыхание левкоя.
 Девичий голосок. Подсолнух за плечом.
 Бездонные цветы под зоркою рукою,
 И каждый их поклон любовью отягчен.
  
Читайте также

Николай Шамсутдинов

Лебеда
21 сентября 2025, 12:30
Поэзия

Екатерина Маевская

Врачебная тайна
20 сентября 2025, 11:40
Проза

Михаил Вистгоф

* * *
Вывеска собралась из костей Тонких и таких музейно-белых Посмотри, как выплюнут луну Как таджик оранжевый ее Подберет и заново приклеит И когда по улице крутой Я пойду, толкая притяженье Мне сошьют огромные крыла Из пальто, забрызганного ЗИЛом А потом окликнут, позовут Но с хорьковой прытью ускользнет Или не загрузится текстура Только шум. И надо мной […]
15 сентября 2025, 9:30
Поэзия

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Обращаем ваше внимание, что при оформлении заказа или подписки после 15 числа текущего месяца печатная версия журнала передается в доставку позже. Вы получите номер до конца следующего месяца. Цифровая версия журнала, будет доступна сразу в Вашем личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на ММКЯ!
С 3 по 7 сентября в Москве пройдёт 38-я Московская международная книжная ярмарка”! 
Ждем вас в Павильоне 57. До встречи!

Купить билет!

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее