Рассказ

В больших супермаркетах мне почти всегда не везет с покупательскими тележками. То скрипит, как старая подвода, то криво едет и лихорадочно бьет колесом. И еще бывает пластиковая ручка измазана чем-то липким. Современные люди, вышедшие на охоту за едой, — существа торопливые и малоопрятные.

Казалось бы, сменить тележку проще простого. Отставь в сторонку и возьми другую. Но не так все просто. Я лучше буду мириться с ее недостатками и демонстрировать остальным, что дефекты тележки не столь значительны, чем признаю ошибку в выборе. Это как со сварливой женой, пилящей мужа на протяжении лет этак тридцати. Живешь по привычке, мучаешься втихомолку, но не разводишься, доказывая окружающим, что все у нас в порядке: она занимается хозяйством, воспитывает детей, в то время пока я хожу на охоту и добываю мамонтов. С виду все прекрасно. И хотя дети давно выросли, живут отдельно и перед глазами уже маячит долгожданная пенсия, да и с женой мы чаще неприязненно молчим, чем говорим, но я все равно не разведусь и радости вам не доставлю. Не дождетесь. М-да…Видимо, нелепое сравнение жены с магазинной тележкой — это предел моих творческих способностей.

В этот раз, можно сказать, повезло. Мне досталась с виду новая, блестящая заводским серебром красавица. Я радостно ухватил ручку обеими руками, вытянул тележку из цепких железных недр ей подобных и покатил в сторону товарных рядов, манящих изобилием.

Мне улыбнулась удача, и я почти победил. Почти. Потому что хоть эта нержавеющая гадина не скрипит и едет ровно, но мелко вибрирует, отчего неприятно дрожит ручка и зудят ладони. Должно быть, у одного из колес бракованный подшипник или их просто забыли смазать. Но факт остается фактом — мне по-прежнему не везет с тележками.

Я свернул в бакалею, чтобы купить сахар, чай и кофе — главные составляющие трудовых будней работников умственного труда. С утра кофе, в обед сладкий чай, к концу рабочего дня снова кофе, в промежутках перекур — и пора домой. В магазине было немноголюдно. Только я и еще несколько редких покупателей. Навстречу мне, с такой же тележкой впереди, катился одинокий мужчина примерно моего возраста. Завидев меня, он едва заметно кивнул лысеющей головой и прищурил глаз. Из приличия я кивнул в ответ. Незнакомец тут же расплылся в улыбке и ускорил шаг. Надо же. По всей видимости, мы знакомы.

— Неужели это ты? — радостно воскликнул мужчина метров за пять до меня.

— Да! Я — это я, — как-то по-детски пролепетал я, пытаясь узнать незнакомца.

— Сколько ж мы не виделись?! — окончательно сближаясь, выкрикнул пока еще не опознанный мужчина.

«Пациент, скорее всего», — подумал я, ругая себя за плохую память на лица. Я — хирург, мне привычнее видеть внутренние органы человека. По ним я без труда опознаю каждого, кто прошел через мои руки.

— Лет тридцать! Не меньше, — радостно воскликнул незнакомец.

«Тридцать? Что-то он слишком жизнерадостен для больного!.. Тю ты… Та-а-ак… Это кто-то из моих одноклассников! В этом году как раз тридцать лет окончания школы», — подумалось мне.

— Наверное тридцать, — уже более уверенно ответил я.

— А ты совсем не изменился! — похвалил он меня.

— Ты тоже! — соврал я, оглядывая располневшего одноклассника с редеющими рыжими волосами.

«Точно Генка! Эх, Гена, как же тебя потрепала жизнь! Один нос остался, да и одет невзрачно», — подумал я. И почти сразу вспомнил его кличку Ржавый. Он с детства был огненно рыж, с веснушчатым, точно обсыпанным ржавчиной лицом. Учился Генка неважно. Помню, как на уроке природоведения его спросили, куда деваются мухи зимой. Он долго думал, прислушиваясь к классу, а потом, воспользовавшись моей подсказкой, ляпнул, мол, улетают на юг. Конечно, его подняли на смех.

— Как там твои детки? У тебя же старший мальчик и младшенькая девочка? — неожиданно спросил он.

«Та-а-ак, стоп! Откуда ему известно про детей? Ведь я женился только после института. Значит, это не Генка. Хорошо, что не назвал его по имени», — прикинул я в уме. Одновременно с этим образ одноклассника Генки как-то размылся, распался на частицы и исчез. Передо мной вновь возник незнакомый мужчина.

— Да нормально. В медицинском учатся, — рассеяно ответил я, тщетно силясь вспомнить собеседника.

— По твоим стопам, значит, пошли! Династия, — обрадовался он.

«Выходит, он знает, что я врач», — промелькнуло в голове.

— А как твои? — осторожно поинтересовался я, словно не беседовал, а играл в морской бой.

— Все прекрасно. Отучились, работают. Дочка недавно обрадовала внуком. Но врачами не стали, хоть я и хотел, чтобы они выбрали нашу профессию, — с грустинкой в голосе ответил незнакомец.

«Фух, пока непонятно, “ранил” или “убил”, но попал! Получается, у него есть дети и он тоже врач! Стало быть, коллега. Елки-палки, как я сразу его не узнал?! Это ж наш реаниматолог Сан Саныч. Мы когда-то давно работали в одной больнице. Он на третьем этаже, а я на втором. Даже пару раз встречались семьями. Он послал по пьяни главврача, и его попросили на выход», — вспомнил я.

— Ну, ничего! Наша работа — не сахар. Совсем замордовали отрасль. Протоколы лечения меняют каждый год. Писанины прибавилось, только и поспевай. Так что не горюй, может, оно и к лучшему. Уверен, твои добьются успехов на выбранном поприще, — ободряюще подытожил я.

— Надеюсь, — разводя руками, ответил Сан Саныч и добавил: — Ты чего здесь? За продуктами?

— Ага, я часто сюда захаживаю. Живу неподалеку.

— Не знаю, как за такими ценами угнаться? Все страшно подорожало, — возмутился Сан Саныч.

— Особенно в последнее время, — согласился я.

— Мы-то с тобой закаленные, а вот за детей страшно. Не привыкшие они. Помнишь, как в общаге перебивались с хлеба на воду? Зато весело было! Я наши студенческие деньки вспоминаю с теплом. А ты?

В этот раз вместе с вопросом исчез реаниматолог Сан Саныч, который был старше меня на десять лет и никак не мог учиться со мной в одной группе.

«Как неудобно получается. Это мой однокашник по медухе, а я его не признал. Хотя неудивительно, ведь двадцать пять лет минуло с той поры. То-то я смотрю, лицо знакомое, но вот имя не вспомню. Он похож на моего одногруппника Максима, но Макс разбился на машине лет десять назад. Не мог же он восстать из мертвых, чтобы сходить в магазин за продуктами. Не-ет, это не он. Тогда кто?» Я вновь нырнул в чертоги памяти, словно где-то там, на глубине, затерялась древняя амфора с запечатанным внутри именем.

— Студенчество — лучшая пора в жизни! — согласился я с моложавой готовностью.

— Ведь все успевали! Первая любовь, рассветы, гулянки в промежутках между учебой. Спорт, в конце концов… Ты, кстати, смотрел вчера как наши сыграли? — спросил однокашник.

— Обижаешь. Я с тех пор ни одного матча не пропустил. Скажу тебе по секрету, и на дежурствах посматриваю, — негромко проинформировал я старого друга.

— Дружная у нас была компания. Серега, Ванька, Марат. Вот бы повидаться всем вместе, — мечтательно сказал однокашник.

— Да, было бы неплохо, — радостно ответил я, хоть и не помнил Марата.

— Давай обменяемся номерами? — предложил студенческий друг.

— С удовольствием!

Я достал телефон, однокашник продиктовал номер, я тут же ему набрал, и он зафиксировал мой. Записывать имя я не стал, просто пометил «однокашник» и тут же сунул трубку в карман.

— Не забудь передать мое почтение супруге! — немного склонив голову, сказал пока безымянный однокашник.

«Его звали Миша. Точно Миша. Хотя нет, у Мишки уши были торчком, а у этого как приклеенные. Вот незадача. У меня с именами всегда было плохо. Хоть тесты на деменцию сдавай! А может, Паша? Нет, у нас вообще не было Павлов», — продолжил я в уме поиски подходящего имени.

— Конечно, передам! — ответил я, понимая, что сказать жене, от кого конкретно прилетел привет, не получится. — Ты тоже своей передавай!

— Нина, к сожалению, ушла. Почти десять лет назад. Онкология. Она часто тебя вспоминала, особенно перед смертью. С добром, конечно. Ведь ты тогда нам здорово помог… Пришлось самому поднимать детей, а после я так и не женился, — тяжело вздыхая, печально сообщил он.

— Да ты что! Сочувствую, мой друг! Я и не знал. И ведь никто не сообщил, — возмутился я напоследок, хотя даже примерно не представлял почему его жена Нина меня помнила и благодарила. — Если нужна помощь, можешь на меня рассчитывать…

— Спасибо тебе за поддержку! Я уже отошел, пережил, переболел, — не дав мне договорить, ответил он.

— Ну, контакты теперь у нас есть. Будем на связи. — Я откатил в сторонку тележку, шагнул навстречу старому другу и обнял его.

— Поговорили так, будто вчера расстались. Вот что значит настоящая дружба, — едва не прослезившись, пробормотал однокашник.

— Мне в рыбный, — похлопывая по плечу друга, сказал я.

— А я уже на выход. Набрал полную тележку. Дети обещали быть, — ответил он.

— Тогда до встречи! — сказал я.

— Увидимся, — откликнулся старый друг.

Мы крепко пожали руки, взялись за тележки и пошли в разные стороны. Сделав с десяток шагов, я обернулся и посмотрел ему вслед. Он, будто почувствовав на себе мой взгляд, приостановился и тоже оглянулся. Наши глаза встретились, мы еще раз внимательно всмотрелись друг в друга и все поняли. Через мгновение он улыбнулся и махнул рукой, я радостно кивнул в ответ и, подхватив тележку, двинулся в рыбный отдел, размышляя по пути о том, что судьба не просто так послала мне этого незнакомца. Надо непременно созвониться в эти выходные. Не верю я в то, что слепой случай мог случайно свести траектории наших тележек в одну точку. Кстати, о тележке — вибрация-то ушла, и ручка больше не дрожит. Значит, сегодня не такой плохой день и мне все-таки повезло.

Читайте также

Светлана Швейкина

Щёлок
8 июля 2025, 16:00
Проза

Татьяна Соловьева

Читаем летом: новые книги для детей
Читаем летом: новые книги для детей
7 июля 2025, 10:00
Статьи

Олег Мошников

Перепутье
Отзвенел, отсеребрился Вереницы след. Рассекают крылья птицы Сумеречный свет.   Блеск воды и луч обманный. Льется лист парчой. Над урочищем туманным Круг еще, еще.   Можно вглубь уйти кругами На седых крылах: Загудит глухое пламя На семи ветрах.   Отойдет отверстой бездной Алый жар рябин... Потягаться б с той, небесной Силой на один,   И, […]
4 июля 2025, 9:30
Поэзия

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Просим вас обратить внимание, что заявки на подписку принимаются до 10 числа (включительно) месяца выпуска журнала. При оформлении подписки после 10 числа рассылка будет осуществляться со следующего месяца.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее