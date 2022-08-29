* * *

Очень хочется бросить стихи на струны, 
О гитару разбить свои хрупкие пальцы, 
Хочется мчаться, пениться, как буруны, 
Чтобы песни мои заводили скитальцы. 
 
Чтобы яростно кони копыта вскидывали, 
Сине-море внизу и дрожало, и пья́нилось. 
Чтобы мир не затер меня, люд не сбытовал, 
Моя песенка век еще по степям лилась. 

Памяти В. П. Крапивина

Когда враги пускаются вскачь, 
Флаги хлещут раскатами грома, 
Просыпается мальчик-трубач, 
воинов света зовя в дорогу. 
 
Тьма сгустилась над городом, 
Тень окутала белые башни. 
Глядь — туда спешит конница, 
Разрубая врагов бесстрашно. 
 
Когда нервы натянуты струнами 
И звенит тишина предрассветная, 
До рассвета остались минуты, 
И ему просыпаться первому. 

* * * 

Одиночество меряют милями, 
Крепким куревом, чаще — котами. 
Кто-то шепчет в ночи — спаси меня, 
И слова в гулкой комнате тают. 
 
Вместе с чаем глотаю горечь, 
Дым течет сквозь полоски света.
Из-за тучи луна выходит, 
Заслоняя собой полнеба. 
 
Как струна что-то рвется в сердце.
И хоть вой на луну с тоскою. 
Только голос опять сорвется, 
Задыхаясь полночной мглою. 
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