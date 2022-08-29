* * *
Очень хочется бросить стихи на струны,
О гитару разбить свои хрупкие пальцы,
Хочется мчаться, пениться, как буруны,
Чтобы песни мои заводили скитальцы.
Чтобы яростно кони копыта вскидывали,
Сине-море внизу и дрожало, и пья́нилось.
Чтобы мир не затер меня, люд не сбытовал,
Моя песенка век еще по степям лилась.
Памяти В. П. Крапивина
Когда враги пускаются вскачь,
Флаги хлещут раскатами грома,
Просыпается мальчик-трубач,
воинов света зовя в дорогу.
Тьма сгустилась над городом,
Тень окутала белые башни.
Глядь — туда спешит конница,
Разрубая врагов бесстрашно.
Когда нервы натянуты струнами
И звенит тишина предрассветная,
До рассвета остались минуты,
И ему просыпаться первому.
* * *
Одиночество меряют милями,
Крепким куревом, чаще — котами.
Кто-то шепчет в ночи — спаси меня,
И слова в гулкой комнате тают.
Вместе с чаем глотаю горечь,
Дым течет сквозь полоски света.
Из-за тучи луна выходит,
Заслоняя собой полнеба.
Как струна что-то рвется в сердце.
И хоть вой на луну с тоскою.
Только голос опять сорвется,
Задыхаясь полночной мглою.