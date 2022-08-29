* * *

Очень хочется бросить стихи на струны, О гитару разбить свои хрупкие пальцы, Хочется мчаться, пениться, как буруны, Чтобы песни мои заводили скитальцы. Чтобы яростно кони копыта вскидывали, Сине-море внизу и дрожало, и пья́нилось. Чтобы мир не затер меня, люд не сбытовал, Моя песенка век еще по степям лилась.

Памяти В. П. Крапивина

Когда враги пускаются вскачь, Флаги хлещут раскатами грома, Просыпается мальчик-трубач, воинов света зовя в дорогу. Тьма сгустилась над городом, Тень окутала белые башни. Глядь — туда спешит конница, Разрубая врагов бесстрашно. Когда нервы натянуты струнами И звенит тишина предрассветная, До рассвета остались минуты, И ему просыпаться первому.

* * *

Одиночество меряют милями, Крепким куревом, чаще — котами. Кто-то шепчет в ночи — спаси меня, И слова в гулкой комнате тают. Вместе с чаем глотаю горечь, Дым течет сквозь полоски света. Из-за тучи луна выходит, Заслоняя собой полнеба. Как струна что-то рвется в сердце. И хоть вой на луну с тоскою. Только голос опять сорвется, Задыхаясь полночной мглою.