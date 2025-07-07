Середина лета — время читать детям и с детьми, поэтому вместо традиционного обзора книг для взрослых предлагаем вам список летних детских новинок.

Для дошкольного возраста

Катрин Поше, илл. Беранжер Делапорт

«Малыш и Веснушка»

(«Поляндрия»)

Говорят, кошки и собаки ненавидят друг друга, но Малыш и Веснушка неразлучны. Вместе они бегают по улицам, преодолевают опасности и мечтают о лучшем мире. У них одна надежда — найти любящую семью.

Рассказанная на два голоса история о дружбе и свободе.

(Перевела с французского Мария Пшеничникова.)

Беатрис Фонтанель, илл. Плясен

«Капризуля»

(«Поляндрия»)

Необычное и медитативное книжное приключение, рассказывающее о чудесах мира растений и животных, которое понравится всем ценителям яркой ботанической иллюстрации.

Жизнь в лесной чаще протекала безмятежно. Мирно журчала река, мягко поблескивали озера. Но однажды утром спокойствию пришел конец. «Ай! Ой-ой-ой! Ы‑ы!» — послышалось из-под папоротника. Голос принадлежал крошечной девочке. Ростом она была не больше стрекозы. Девочка упала с камня и теперь сидела на земле, потирая ногу и страдальчески морщась. С первых же мгновений все вызывает ее недовольство — повсюду заросли, крапива да камни, ступить некуда! Капризуля (а именно так звали малышку) знакомится с лесными жителями, которые мало-помалу меняют ее отношение к окружающей природе.

(Перевела с французского Екатерина Даровская.)

Анастасия Орлова

«Мими и лучший на свете папа»

(«Росмэн»)

Добрая, трогательная история о том, насколько малышу важны внимание и забота папы, от известной детской писательницы Анастасии Орловой, автора популярных развивающих книг о грузовике и прицепе. Новая серия сказок о зайчонке Мими станет отличным подарком малышу от 1 года до 3 лет и его родителям.

Зайчонок Мими так любит проводить время с папой, когда тот приходит домой с работы! Папа большой и сильный, а еще очень смелый — он каждый день сражается с драконами-заботами и драконами-проблемами. И всех побеждает световым мечом!

Папа знает, как важно проводить время со своим зайчонком. Не бойся, Мими: папа рядом и защитит тебя от драконов. Никто не потревожит твой сон.

Мамико Сиотани

«Чердачное привидение»

(«Поляндрия»)

Маленькое привидение долго и счастливо обитало на чердаке. Жители дома и не подозревали, что под крышей кто-то живет. Все потому, что привидение проявляло чудеса маскировки, то становясь прозрачным, то уменьшаясь до размеров спичечного коробка, да и вело оно себя тихо.

Но однажды на чердаке появилась маленькая девочка. Она стала приходить туда каждый день, чем очень разозлила привидение, которое привыкло к уединению. Как же избавиться от докучливой малявки? Может, напугать ее как следует?

История необычной дружбы, которая поможет преодолеть страхи и открыться новым впечатлениям.

(Перевод Ирины Батуевой.)

Для младшего школьного возраста

Аня Гусейнова, Витя Цатрян, илл. Наталья Демьяненко

«Город похожих и разных»

(«Поляндрия»)

Эта книга о людях. О тебе и обо мне. О наших близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кого мы видим на улице и в кино. О тех, кто нам интересен. Кого мы любим. И кого боимся. А еще о тех, кого мы никогда не замечали.

Это книга, полная историй, людей, животных, мостов, домов, машин, звуков. В ней — тысяча способов увидеть друг друга и найти общий язык с миром и с самим собой. Под обложкой начинается путешествие, которое продолжится далеко за пределами книги.

Вместе с мальчиком Федей мы пройдем по городу и посмотрим на людей, которыми наполнен его мир. Возможно, здесь ты встретишь кого-то из знакомых? И после прогулки по городу Феди захочешь рассказать о своем.

Сергей Турко, илл. Полина Шевчук

«Мир академика Королева. Мечтатель, лидер, инженер»

(«Альпина.Дети»)

Как устроены ракеты и космические корабли? Кто такой главный конструктор? И зачем нам нужен космос?

Сергей Королев ― один из создателей российской космической отрасли, талантливый инженер и выдающийся ученый, который смог воплотить мечту о космосе в жизнь.

Начинал Королев с конструирования самолетов и планеров, многие из которых сам и пилотировал. Увидев возможности ракетного двигателя, он занялся новой для себя сферой и достаточно быстро стал ее лидером. Объединив вокруг себя коллектив талантливых инженеров, он смог в чрезвычайно сжатые сроки разработать первую в мире межконтинентальную ракету Р-7, которая позволила вывести первый спутник Земли, а после доработки — и первого человека в космос. При нем была начата разработка космического корабля «Союз», который с разными модификациями летает до сих пор.

Предлагаем вместе вдохновиться тем, как самые смелые мечты человечества воплощаются в реальность благодаря изобретательности и упорному труду.

Эд Джей Браун

«Невероятные странствия животных. Навигация и миграция по воздуху, суше и морю»

(«Альпина.Дети»)

Все представители животного мира — птицы, рыбы, ракообразные, рептилии, млекопитающие, насекомые и даже слизевики — совершают великие путешествия по воде, суше или воздуху.

Миграция — одна из величайших тайн природного мира. Без компаса или GPS-устройств птицы пролетают тысячи километров из Европы в Африку, где вдоволь насекомых и ягод, лосось пересекает океаны, чтобы вернуться в реки, в которых он родился, а бабочки-монархи проводят всю свою взрослую жизнь, путешествуя от лугов США и Канады до лесов Мексики.

В этой книге подробно рассматривается, как и почему мигрируют разные животные. Простой текст наполнен увлекательными фактами, а красочные иллюстрации показывают чудеса нашей необыкновенной планеты и видов, населяющих ее.

(Перевел с английского Константин Рыбаков.)

Юлия Симбирская, илл. Мария Некрут

«Школа шпионов Хамелеона Незаметнова»

(«Абрикобукс»)

Когда в твоем городе открывает набор учеников школа шпионов, разве можно заниматься чем-то другим? Так подумали одновременно кот Апельсин, Утка-Мандаринка, Белая Ворона, Павлин, Жираф и Тигр. Их педагогу Хамелеону Хамелеоновичу Незаметнову предстоит сделать из этих ярких личностей умельцев прятаться у всех на виду, вести себя тихо, слушать и слышать. Как назло, в учебный процесс вмешивается таинственное дело, которое срочно нужно расследовать: кто-то хочет сорвать карнавал, главный праздник в городе! Вот и работа для новобранцев школы шпионов!

Веселая приключенческая книга детской писательницы Юлии Симбирской — о том, что талант прорастет на любой почве, и о том, что даже в самом серьезном деле иногда нужно от души посмеяться!



Анастасия Строкина

«Сны Бонго»

(МИФ)

Новая книга Анастасии Строкиной о слоне Бонго, поиске загадочного Зубагайла и ожидании чуда под огромным африканским баобабом. Книга четырех историй, радости и страха, веры и предательства, прощения и рождения нового.

Слон Бонго слышал от перелетных птиц о том, что на свете есть снег. Теперь он думает о нем, мечтает увидеть и понять, для чего тот падает с неба. Дождь — чтобы напоить землю. А снег? Чтобы она стала белой? Или, может, чтобы сделать мир волшебным? Эти мысли не покидали Бонго в его путешествии по саванне.

Слон посмотрел на цветущий баобаб и решил, что его мечта наконец сбылась. Что снег похож на эти белые цветы — такой же красивый и беззащитный. Бонго вдохнул поглубже, и вместе с воздухом в него проникла необъяснимая радость баобаба, который не должен цвести зимой, но вдруг зацвел.

Тонкие и глубокие сказки в духе «Маленького принца» затрагивают важные вопросы дружбы, поиска себя, отваги и веры в чудо. Они не оставят равнодушным ни ребенка, ни взрослого.

Стюарт Уилсон

«Помощник библиотекаря № 113»

(МИФ)

Фантастическая приключенческая история, в которой книги обладают силой, кошки — это нечто большее, чем кажется, а библиотека — самое опасное место в городе.

Оливер Вормвуд, как и все тринадцатилетние подростки в Блэкмур-на-Виверне, должен найти свое призвание, но проваливает одно испытание за другим и остается без профессии. Когда надежд уже не осталось, он встречает загадочного библиотекаря, который предлагает стать его помощником.

Казалось бы, что может быть безопаснее, чем работать в библиотеке… Но в первый же день на Оливера нападает книга, ночью библиотеку атакуют книжные черви, из старинного тома вырывается жуткий тролль, а через некоторое время происходит несколько неожиданных смертей… Вдобавок ко всему странная девочка Агата появляется неизвестно откуда и также пропадает. Теперь Оливер должен разгадать тайны этой библиотеки и выжить в ее стенах. Ведь 112 его предшественников уже исчезли…

Искрометное фантастическое приключение, полное опасностей, тайн, волшебных книг и неожиданных поворотов.

Для среднего и старшего школьного возраста

Алина Пожарская

«Другие вольеры»

(«КомпасГид»)

«Лучше бы о людях заботились!» — слышат они постоянно, но внимания не обращают: некогда. В приюте сорок кошек, почти в десять раз больше собак. Накормить, приласкать, убраться. Волонтеров не хватает, поэтому для новенькой Али всегда найдется работа.

Аля — журналистка и театральный режиссер, историями ее не удивишь. Вот только происходящее здесь оказывается сложнее, чем репортаж или пьеса. Здесь не знаешь, чего ожидать: то доброжелатели подкинут целый выводок щенков, то помощь внезапно придет от эстетствующего сноба.

Светлая, легким слогом написанная повесть «Другие вольеры» — череда непростых историй о брошенных животных и тех, кто взял за них ответственность. Что здесь держит таких непохожих сотрудников — от веселой будущей чиновницы Кристинки до хамоватой Дэйзи с вечным запахом перегара? Какие они изнутри — вольеры в приюте и другие, невидимые вольеры, из которых смотрим на мир мы?

Дебютная книга Алины Пожарской (родилась в 1989 году), основанная на личном волонтерском опыте, — о том, как мы все друг от друга зависим. А идет ли речь о животных или все-таки о людях — это каждый решит для себя.

Евгений Рудашевский, илл. Петр Захаров

«Ворон»

(«КомпасГид»)

В четырнадцать — ты уже не ребенок. Понимаешь больше, людей знаешь лучше, природу чувствуешь тоньше. Дима шел на долгую соболиную охоту с одной мыслью: с первым убитым зверем он преобразится и вернется в город настоящим мужчиной. Проводник во взрослый мир — дядя Николай Николаевич, умеющий читать следы на снегу лучше, чем Дима читает свои книжки. Помогут юноше и балагур Артемыч, и охотник поневоле Витя, и чуткая лайка Тамга, но откровением станет встреча с неуловимым вороном.

Многодневная соболевка — приключение, о котором можно рассказывать одноклассникам не день и не два. Лучший момент — вот он: Дима прицеливается в юркого зверька, нажимает на спусковой крючок, радостно кричит «Headshot!» — все словно в компьютерной игре! Мог ли юноша представить, что воля и мужество пригодятся ему вовсе не для этого, а делиться с друзьями придется совсем иными историями?

Дима, как и многие герои-подростки в книгах Евгения Рудашевского, висит между миром детства и вселенной взрослых. В «Вороне» автор создает своеобразный безмолвный диалог двух главных героев — человека и животного, который и ведет юношу к взрослению.

Иллюстрации Петра Захарова вторят настроению книги и обостряют тот внутренний конфликт, который переживает главный герой.

Светлана Лаврова, илл. Ксения Первушева

«Любовь в стране Уайледу. Сезон 1»

(«Самокат»)

Уайледý — страна мечты. Райская природа, слоны и коровы, таинственные обряды, богатейшая история и древнейшая мифология. Правда, тут странные законы: например, всех подростков принято сажать в тюрьму — на полгода, в воспитательных целях. А главное — здесь царствует Закон № 1, запрещающий такое чувство, как любовь…

В наши дни в одной комфортабельной тюрьме Уайледу, несуществующей стране, которая, однако, находится на реальном субконтиненте Индостан и очень похожа на Индию, случайно встречаются несколько девочек-подростков. Они такие разные — и по социальному статусу, и по характеру, и жизнь им предстоит тоже разная. Но теперь они связаны навсегда, потому что они — «тюремные сестры».

Новый цикл повестей для серии «Самокат-Сериал» написала Светлана Лаврова, автор более 100 книг, среди которых «Трилобиты не виноваты» и «Больница для динозавров». Светлана — врач-нейрофизиолог в онкологическом центре, кандидат медицинских наук. Ее давнее увлечение — палеонтология, а самая последняя страсть — история Индии. В поездках в Индию и родилась Уайледу — несуществующая страна…

«Любовь в стране Уайледу», первый сезон сериала «В стране Уайледу», — о выходе из безвыходного положения.

Борис Пономарев

«Подводный свет»

(«Самокат»)

Иногда прошлое заявляет о себе так настойчиво, что его невозможно не почувствовать. В этом убеждаются четверо подростков — герои книги «Подводный свет». Что произошло в подмосковном пансионате, который когда-то был военным госпиталем? Почему в западное крыло здания до сих никто не отваживается зайти, и куда пропал человек, чей дневник до сих пор лежит на столе в закрытом кабинете? Или что случилось на корабле, который вот уже семьдесят лет дрейфует в Балтийском море? И чьи тени до сих пор бродят по лестницам старых домов и заглядывают в квартиры в Санкт-Петербурге?

«Подводный свет» — три повести о том, что история не исчезает, а продолжает жить даже тогда, когда действующие лица уже давно забыты. Места действия — Подмосковье, Балтийское море, Санкт-Петербург.

Брендон Сандерсон

«Алькатрас против злых Библиотекарей. Кн. 1. Талант под прикрытием»

(«Азбука-Аттикус»)

Тринадцатилетний Алькатрас всегда считал себя неудачником — он умел только ломать все вокруг. Но в день рождения он получает странный подарок — мешочек песка — и узнает, что его «недостаток» на самом деле редкий и опасный дар. Так он оказывается втянут в войну со злыми Библиотекарями, столетиями контролирующими наш мир. Вместе с эксцентричным дедом-волшебником Алькатрасу предстоит научиться управлять своей разрушительной силой и бросить вызов тем, кто манипулирует самой реальностью.

(Перевод Марии Семеновой.)